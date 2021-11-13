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https://tr.sputniknews.com/20211113/sirbistan-lideri-vucic-putin-ile-gaz-fiyatlari-konusunda-gorus-birligine-varmayi-umuyorum-1050775892.html
Sırbistan lideri Vucic: Putin ile gaz fiyatları konusunda görüş birliğine varmayı umuyorum
Sırbistan lideri Vucic: Putin ile gaz fiyatları konusunda görüş birliğine varmayı umuyorum
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Rusya lideri Putin ile yapacağı görüşmede gaz fiyatları konusunda görüş birliğine varmayı ve Belgrad'a yönelik sevkiyat... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T23:37+0300
2021-11-13T23:37+0300
dünya
rusya
vladimir putin
sırbistan
doğalgaz
aleksandr vucic
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, YouTube üzerinden yayınlanan ve kendisinin konuk olarak katıldığı bir programda ön belirlemelere göre 25 Kasım’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmede doğalgaz fiyatları konusunda fikir birliğine varmayı ve Belgrad’a yönelik sevkiyat hacimlerini artırmayı umduğunu söyledi.Vucic, "Gaz ile ilgili üç konuda çözüm bulacağımızdan eminim. Gaz fiyatı ve miktarı, zira giderek artan gaz hacmine ihtiyaç duyuyoruz, daha çok gaz giderimiz var. Daha önce 1.1 milyar metreküp kullanıyorduk, şimdiyse 2.7 milyar. Daha fazla gaz tedariki konusunda anlaşmalıyız, zira ekonomimiz, Avrupa’da herkesten hızlı büyüyor" diye konuştu.Vucic, daha önce Rusya yönetimi ile yakın gelecekte yapacağı müzakerelerin başarılı olması durumunda Sırbistan'ın makul fiyatlardan gaz ve elektriğe sahip olacağını, enerji tedariki sorunlarının yılsonuna kadar çözülmesi gerektiğini açıklamıştı.'Göçmen krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesini umuyorum'Vucic, Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinin çözüme kavuşacağını ve iki ülkenin diyalog yoluyla ilişkileri düzelteceğini umduğunu ifade etti.Sırp lider, "Bu krizin sonuçta çözüleceğini umuyorum. O insanlar, ülkelerinde devam eden çatışmaların kurbanıdır. Ve ben Belarus, Polonya ve Litvanya arasındaki ilişkilerin daha iyi olacağını, müzakerelerin gerçekleşeceğini ve tüm sorunların barışçıl bir şekilde çözüleceğini umuyorum" diye konuştu.'Putin'den birçok şey öğreniyorum'Röportaj sırasında 'Devlet Başkanı Putin ile birçok kez görüştüğünü ve bu görüşmelerin Sırbistan için her zaman çok önemli olduklarını' söyleyen Vucic, Rus liderden birçok şey öğrendiğini dile getirdi.Cumhurbaşkanlığı ofisinde 'Putin ile yapılacak görüşmenin hazırlıklarının haftalardır devam ettiğini' belirten Vucic, 'Vladimir Putin'in Rusya'nın gücü' olduğunu düşündüğünü dile getirdi."O Rusya'yı yücelten kişidir. Hem siyasi, hem de askeri anlamda, nihayet te ekonomik istikrar gücü ve diğer her şey açısından Rusya'yı yüceltti" diyen Vucic, 'Putin'den her zaman birçok şey öğrendiğini' de sözlerine ekledi.
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rusya, vladimir putin, sırbistan, doğalgaz, aleksandr vucic

Sırbistan lideri Vucic: Putin ile gaz fiyatları konusunda görüş birliğine varmayı umuyorum

23:37 13.11.2021
© SputnikSırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© Sputnik
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Rusya lideri Putin ile yapacağı görüşmede gaz fiyatları konusunda görüş birliğine varmayı ve Belgrad'a yönelik sevkiyat hacimlerini artırmayı umduğunu söyledi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, YouTube üzerinden yayınlanan ve kendisinin konuk olarak katıldığı bir programda ön belirlemelere göre 25 Kasım’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmede doğalgaz fiyatları konusunda fikir birliğine varmayı ve Belgrad’a yönelik sevkiyat hacimlerini artırmayı umduğunu söyledi.
Vucic, "Gaz ile ilgili üç konuda çözüm bulacağımızdan eminim. Gaz fiyatı ve miktarı, zira giderek artan gaz hacmine ihtiyaç duyuyoruz, daha çok gaz giderimiz var. Daha önce 1.1 milyar metreküp kullanıyorduk, şimdiyse 2.7 milyar. Daha fazla gaz tedariki konusunda anlaşmalıyız, zira ekonomimiz, Avrupa’da herkesten hızlı büyüyor" diye konuştu.
Vucic, daha önce Rusya yönetimi ile yakın gelecekte yapacağı müzakerelerin başarılı olması durumunda Sırbistan'ın makul fiyatlardan gaz ve elektriğe sahip olacağını, enerji tedariki sorunlarının yılsonuna kadar çözülmesi gerektiğini açıklamıştı.

'Göçmen krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesini umuyorum'

Vucic, Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinin çözüme kavuşacağını ve iki ülkenin diyalog yoluyla ilişkileri düzelteceğini umduğunu ifade etti.
Sırp lider, "Bu krizin sonuçta çözüleceğini umuyorum. O insanlar, ülkelerinde devam eden çatışmaların kurbanıdır. Ve ben Belarus, Polonya ve Litvanya arasındaki ilişkilerin daha iyi olacağını, müzakerelerin gerçekleşeceğini ve tüm sorunların barışçıl bir şekilde çözüleceğini umuyorum" diye konuştu.

'Putin'den birçok şey öğreniyorum'

Röportaj sırasında 'Devlet Başkanı Putin ile birçok kez görüştüğünü ve bu görüşmelerin Sırbistan için her zaman çok önemli olduklarını' söyleyen Vucic, Rus liderden birçok şey öğrendiğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanlığı ofisinde 'Putin ile yapılacak görüşmenin hazırlıklarının haftalardır devam ettiğini' belirten Vucic, 'Vladimir Putin'in Rusya'nın gücü' olduğunu düşündüğünü dile getirdi.
"O Rusya'yı yücelten kişidir. Hem siyasi, hem de askeri anlamda, nihayet te ekonomik istikrar gücü ve diğer her şey açısından Rusya'yı yüceltti" diyen Vucic, 'Putin'den her zaman birçok şey öğrendiğini' de sözlerine ekledi.
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