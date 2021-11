https://tr.sputniknews.com/20211113/sirbistan-lideri-vucic-putin-ile-gaz-fiyatlari-konusunda-gorus-birligine-varmayi-umuyorum-1050775892.html

Sırbistan lideri Vucic: Putin ile gaz fiyatları konusunda görüş birliğine varmayı umuyorum

Sırbistan lideri Vucic: Putin ile gaz fiyatları konusunda görüş birliğine varmayı umuyorum

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Rusya lideri Putin ile yapacağı görüşmede gaz fiyatları konusunda görüş birliğine varmayı ve Belgrad'a yönelik sevkiyat... 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T23:37+0300

2021-11-13T23:37+0300

2021-11-13T23:37+0300

dünya

rusya

vladimir putin

sırbistan

doğalgaz

aleksandr vucic

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0d/1050775865_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_5156f3a833ae0c60344ec791cd9a7602.jpg

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, YouTube üzerinden yayınlanan ve kendisinin konuk olarak katıldığı bir programda ön belirlemelere göre 25 Kasım’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmede doğalgaz fiyatları konusunda fikir birliğine varmayı ve Belgrad’a yönelik sevkiyat hacimlerini artırmayı umduğunu söyledi.Vucic, "Gaz ile ilgili üç konuda çözüm bulacağımızdan eminim. Gaz fiyatı ve miktarı, zira giderek artan gaz hacmine ihtiyaç duyuyoruz, daha çok gaz giderimiz var. Daha önce 1.1 milyar metreküp kullanıyorduk, şimdiyse 2.7 milyar. Daha fazla gaz tedariki konusunda anlaşmalıyız, zira ekonomimiz, Avrupa’da herkesten hızlı büyüyor" diye konuştu.Vucic, daha önce Rusya yönetimi ile yakın gelecekte yapacağı müzakerelerin başarılı olması durumunda Sırbistan'ın makul fiyatlardan gaz ve elektriğe sahip olacağını, enerji tedariki sorunlarının yılsonuna kadar çözülmesi gerektiğini açıklamıştı.'Göçmen krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesini umuyorum'Vucic, Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinin çözüme kavuşacağını ve iki ülkenin diyalog yoluyla ilişkileri düzelteceğini umduğunu ifade etti.Sırp lider, "Bu krizin sonuçta çözüleceğini umuyorum. O insanlar, ülkelerinde devam eden çatışmaların kurbanıdır. Ve ben Belarus, Polonya ve Litvanya arasındaki ilişkilerin daha iyi olacağını, müzakerelerin gerçekleşeceğini ve tüm sorunların barışçıl bir şekilde çözüleceğini umuyorum" diye konuştu.'Putin'den birçok şey öğreniyorum'Röportaj sırasında 'Devlet Başkanı Putin ile birçok kez görüştüğünü ve bu görüşmelerin Sırbistan için her zaman çok önemli olduklarını' söyleyen Vucic, Rus liderden birçok şey öğrendiğini dile getirdi.Cumhurbaşkanlığı ofisinde 'Putin ile yapılacak görüşmenin hazırlıklarının haftalardır devam ettiğini' belirten Vucic, 'Vladimir Putin'in Rusya'nın gücü' olduğunu düşündüğünü dile getirdi."O Rusya'yı yücelten kişidir. Hem siyasi, hem de askeri anlamda, nihayet te ekonomik istikrar gücü ve diğer her şey açısından Rusya'yı yüceltti" diyen Vucic, 'Putin'den her zaman birçok şey öğrendiğini' de sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20210927/gazprom-macaristan-ile-15-yillik-gaz-tedarik-sozlesmesi-imzaladi-1049294487.html

rusya

sırbistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, vladimir putin, sırbistan, doğalgaz, aleksandr vucic