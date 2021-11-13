https://tr.sputniknews.com/20211113/turk-tekvandocu-yigithan-kilic-genclerde-avrupa-sampiyonu-oldu-1050774193.html
Türk tekvandocu Yiğithan Kılıç, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu
Türk tekvandocu Yiğithan Kılıç, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu
Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda Türk sporcu Yiğithan Kılıç, erkekler 73 kiloda altın madalya kazandı. 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T21:18+0300
2021-11-13T21:18+0300
2021-11-13T21:18+0300
spor
türkiye
altın madalya
tekvando
türkiye tekvando federasyonu
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Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre, başkent Saraybosna'da gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 3, kızlarda 2 sıklette müsabakalar yapılırken, Türk sporcular 1 altın ve 2 bronz madalya elde etti.Organizasyonda bugün erkekler 51 kiloda Yunus Emre Taş, 68 kiloda Cemil Tarık Altıngöz, 73 kiloda Yiğithan Kılıç, kızlar 42 kiloda Nehir Geniş ve 63 kiloda Işıl Zafer mücadele etti.Türk tekvandocu Yiğithan Kılıç, erkekler 73 kilo finalinde İspanya'dan Mikel Fernandez'i altın vuruşla yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Erkekler 51 kiloda Yunus Emre Taş, kızlar 42 kiloda da Nehir Geniş bronz madalya aldı.Şampiyonanın ilk gününde 2 bronz madalya kazanan Türkiye, madalya sayısını 1 altın ve 4 bronza yükseltti.Şampiyonanın üçüncü gününde 5 sıklette müsabakalar yapılacak. Erkekler 55 kiloda Enes Kaplan, 59 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu, 78 kiloda Rahmet Baran Şimşek, kızlar 44 kiloda Canan Gündüz ve 68 kiloda Büşra Öztürk madalya mücadelesi verecek.
https://tr.sputniknews.com/20210802/turkiyenin-olimpiyat-madalya-sayisi-96ya-cikti-1045135825.html
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türkiye, altın madalya, tekvando, türkiye tekvando federasyonu
Türk tekvandocu Yiğithan Kılıç, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu
Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda Türk sporcu Yiğithan Kılıç, erkekler 73 kiloda altın madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre, başkent Saraybosna'da gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 3, kızlarda 2 sıklette müsabakalar yapılırken, Türk sporcular 1 altın ve 2 bronz madalya elde etti.
Organizasyonda bugün erkekler 51 kiloda Yunus Emre Taş, 68 kiloda Cemil Tarık Altıngöz, 73 kiloda Yiğithan Kılıç, kızlar 42 kiloda Nehir Geniş ve 63 kiloda Işıl Zafer mücadele etti.
Türk tekvandocu Yiğithan Kılıç, erkekler 73 kilo finalinde İspanya'dan Mikel Fernandez'i altın vuruşla yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Erkekler 51 kiloda Yunus Emre Taş, kızlar 42 kiloda da Nehir Geniş bronz madalya aldı.
Şampiyonanın ilk gününde 2 bronz madalya kazanan Türkiye, madalya sayısını 1 altın ve 4 bronza yükseltti.
Şampiyonanın üçüncü gününde 5 sıklette müsabakalar yapılacak. Erkekler 55 kiloda Enes Kaplan, 59 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu, 78 kiloda Rahmet Baran Şimşek, kızlar 44 kiloda Canan Gündüz ve 68 kiloda Büşra Öztürk madalya mücadelesi verecek.