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AK Partili Veysel Eroğlu: Bizim bildiklerimizi bilseniz yerinizde duramazsınız
AK Partili Veysel Eroğlu: Bizim bildiklerimizi bilseniz yerinizde duramazsınız
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye’ye karşı büyük oyunlar oynandığını belirterek, “Bizim bildiklerimizi bilseniz yerinizde... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T20:11+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
veysel eroğlu
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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar’da düzenlenen Milli İrade Platformu Kasım Toplantısı'nda konuştu. Eroğlu, Fener Rum Patriği’nin Rus Çarı’na yazdığı mektubun defalarca okunması gerektiğini belirterek; "Patrik mektubunda ‘Bu milleti siz topla tüfekle yok edemezsiniz. Çar Hazretleri ben size bu milleti yok etmeniz için bir formül vereceğim' diyor. ‘Siz bu milletin arasına insanlar sokarak onları kötü alışkanlıklar kazandırarak vs. şekillerde toplumu ifsat edeceksiniz. Gençlerini ele geçireceksiniz. Aile yapısını bozarak aileleri yok edeceksiniz. O zaman bu milleti yok edersiniz. Başka yolu yoktur' demiştir. Bu yönde yakın geçmişte yüzlerce proje hazırlanmıştır. Şimdi ise milletimizi yok etmeye yönelik muhtemeldir ki en az bin proje vardır. Çünkü gönül coğrafyamızın son kalesi Türkiye'dir. Burayı yıkmak için o kadar çok çalışma yapılıyor ki hayal bile edilemez" dedi.'Devletin belli sırları vardır'“Bizim bildiklerimizi bilseniz yerinizde duramazsınız” diyen Eroğlu sözlerine şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20211025/ak-partili-eroglu-z-kusagi-yoktur-1050161872.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, veysel eroğlu, devlet, hükümet

AK Partili Veysel Eroğlu: Bizim bildiklerimizi bilseniz yerinizde duramazsınız

20:11 14.11.2021
© İHA / HAYATİ KANATAK Partili Veysel Eroğlu: Bizim bildiklerimizi bilseniz yerinizde duramazsınız
AK Partili Veysel Eroğlu: Bizim bildiklerimizi bilseniz yerinizde duramazsınız - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© İHA / HAYATİ KANAT
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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye’ye karşı büyük oyunlar oynandığını belirterek, “Bizim bildiklerimizi bilseniz yerinizde duramazsınız. Tabi bazı bilgileri bizler biliyoruz ama bunu söylemek herkese mümkün olmuyor. Devletin belli sırları vardır” dedi.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar’da düzenlenen Milli İrade Platformu Kasım Toplantısı'nda konuştu. Eroğlu, Fener Rum Patriği’nin Rus Çarı’na yazdığı mektubun defalarca okunması gerektiğini belirterek; "Patrik mektubunda ‘Bu milleti siz topla tüfekle yok edemezsiniz. Çar Hazretleri ben size bu milleti yok etmeniz için bir formül vereceğim' diyor. ‘Siz bu milletin arasına insanlar sokarak onları kötü alışkanlıklar kazandırarak vs. şekillerde toplumu ifsat edeceksiniz. Gençlerini ele geçireceksiniz. Aile yapısını bozarak aileleri yok edeceksiniz. O zaman bu milleti yok edersiniz. Başka yolu yoktur' demiştir. Bu yönde yakın geçmişte yüzlerce proje hazırlanmıştır. Şimdi ise milletimizi yok etmeye yönelik muhtemeldir ki en az bin proje vardır. Çünkü gönül coğrafyamızın son kalesi Türkiye'dir. Burayı yıkmak için o kadar çok çalışma yapılıyor ki hayal bile edilemez" dedi.

'Devletin belli sırları vardır'

Bizim bildiklerimizi bilseniz yerinizde duramazsınız” diyen Eroğlu sözlerine şöyle devam etti:
"Tabi bazı bilgileri bizler biliyoruz ama bunu söylemek herkese mümkün olmuyor. Devletin belli sırları vardır. Dolayısıyla bilindiği üzere 2020 yılında Afyonkarahisar'da 2020 yılını Sevgi Yılı Projesini başlattık. Bu proje çok faydalı oldu. Çünkü her kesim milli ve manevi değerlerimizi öğrenmeye başladı. Aileler parçalanıyor. Şu anda boşanma oranı yüzde 33'e çıkmış durumdadır. Önceden ABD'de yüzde 50 oranda boşanma var denildi mi gülünürdü. Şimdi o duruma biz düşüyoruz farkında değiliz. Afyon'da bile boşanma oranı yüzde 27'dir. Dolayısıyla bu yıl Aile Yılı başlattık. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile özel konuşurken kendilerine, ‘Sayın Cumhurbaşkanım Allah razı olsun çok büyük hizmetler yaptınız. Barajlar, göletler, havaalanları, bölünmüş yollar, hızlı tren özellikle şehir hastaneleri muazzam oldu. Başı dik Türkiye haline geldik. Ama özellikle bizim ailelere ve gençlerimize sahip çıkmamız lazımdır' dedim. Kendileri ‘tamam’ diyerek 2022 yılında tüm Türkiye'de seferberlik başlaması için hazırlık yapılması talimatını verdi."
Veysel Eroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
POLİTİKA
AK Partili Eroğlu: Z kuşağı yoktur
25 Ekim, 16:47
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