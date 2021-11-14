AK Partili Veysel Eroğlu: Bizim bildiklerimizi bilseniz yerinizde duramazsınız

"Tabi bazı bilgileri bizler biliyoruz ama bunu söylemek herkese mümkün olmuyor. Devletin belli sırları vardır. Dolayısıyla bilindiği üzere 2020 yılında Afyonkarahisar'da 2020 yılını Sevgi Yılı Projesini başlattık. Bu proje çok faydalı oldu. Çünkü her kesim milli ve manevi değerlerimizi öğrenmeye başladı. Aileler parçalanıyor. Şu anda boşanma oranı yüzde 33'e çıkmış durumdadır. Önceden ABD'de yüzde 50 oranda boşanma var denildi mi gülünürdü. Şimdi o duruma biz düşüyoruz farkında değiliz. Afyon'da bile boşanma oranı yüzde 27'dir. Dolayısıyla bu yıl Aile Yılı başlattık. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile özel konuşurken kendilerine, ‘Sayın Cumhurbaşkanım Allah razı olsun çok büyük hizmetler yaptınız. Barajlar, göletler, havaalanları, bölünmüş yollar, hızlı tren özellikle şehir hastaneleri muazzam oldu. Başı dik Türkiye haline geldik. Ama özellikle bizim ailelere ve gençlerimize sahip çıkmamız lazımdır' dedim. Kendileri ‘tamam’ diyerek 2022 yılında tüm Türkiye'de seferberlik başlaması için hazırlık yapılması talimatını verdi."