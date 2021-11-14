https://tr.sputniknews.com/20211114/aski-prenseslige-tercih-eden-mako-japonyadan-ayrildi-1050780184.html
Aşkı prensesliğe tercih eden Mako, Japonya’dan ayrıldı
Aşkı prensesliğe tercih eden Mako, Japonya’dan ayrıldı
Japonya imparatorluk geleneklerinin gereği olarak, sıradan biriyle evlenebilmek için imparatorluk unvanlarından vazgeçen eski Japonya Prensesi Mako, eşiyle... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T10:24+0300
2021-11-14T10:24+0300
2021-11-14T10:31+0300
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abd
japonya
avukat
prenses mako
kei komuro
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Sıradan bir vatandaşla evlenerek unvanlarından feragat eden eski Japonya Prensesi Mako, ABD'ye doğru yola çıktı. Üniversiteden sınıf arkadaşı olan eşi Kei Komuro ile birlikte sabah saatlerinde Tokyo yakınlarındaki Haneda Uluslararası Havaalanı'na gelen Mako, basının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında uçuş işlemlerini tamamlayan çift, saat 10.40’ta Japonya’dan ayrıldı. Bir hukuk bürosunda çalışan Komuro’nun şubat ayında yapılacak New York Barosu Avukatlık Sınavı'na hazırlanacağı öğrenilirken, çiftin bu süre zarfında New York'ta bir apartman dairesinde yaşayacağı belirtildi. Komuro'nun adı, sonuçları geçen ay açıklanan önceki baro sınavının kazananlar listesinde yer almamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211102/eski-japon-prensesin-esinin-ismi-new-york-barosu-sinavini-gecenler-listesinde-yer-almadi--1050399425.html
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abd, japonya, avukat, prenses mako, kei komuro
Aşkı prensesliğe tercih eden Mako, Japonya’dan ayrıldı
10:24 14.11.2021 (güncellendi: 10:31 14.11.2021)
Japonya imparatorluk geleneklerinin gereği olarak, sıradan biriyle evlenebilmek için imparatorluk unvanlarından vazgeçen eski Japonya Prensesi Mako, eşiyle birlikte yaşayacağı ABD'ye gitmek üzere Japonya'dan ayrıldı.
Sıradan bir vatandaşla evlenerek unvanlarından feragat eden eski Japonya Prensesi Mako, ABD'ye doğru yola çıktı. Üniversiteden sınıf arkadaşı olan eşi Kei Komuro ile birlikte sabah saatlerinde Tokyo yakınlarındaki Haneda Uluslararası Havaalanı'na gelen Mako, basının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında uçuş işlemlerini tamamlayan çift, saat 10.40’ta Japonya’dan ayrıldı.
Bir hukuk bürosunda çalışan Komuro’nun şubat ayında yapılacak New York Barosu Avukatlık Sınavı'na hazırlanacağı öğrenilirken, çiftin bu süre zarfında New York'ta bir apartman dairesinde yaşayacağı belirtildi. Komuro'nun adı, sonuçları geçen ay açıklanan önceki baro sınavının kazananlar listesinde yer almamıştı.