https://tr.sputniknews.com/20211114/aski-prenseslige-tercih-eden-mako-japonyadan-ayrildi-1050780184.html

Aşkı prensesliğe tercih eden Mako, Japonya’dan ayrıldı

Aşkı prensesliğe tercih eden Mako, Japonya’dan ayrıldı

Japonya imparatorluk geleneklerinin gereği olarak, sıradan biriyle evlenebilmek için imparatorluk unvanlarından vazgeçen eski Japonya Prensesi Mako, eşiyle... 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T10:24+0300

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dünya

abd

japonya

avukat

prenses mako

kei komuro

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Sıradan bir vatandaşla evlenerek unvanlarından feragat eden eski Japonya Prensesi Mako, ABD'ye doğru yola çıktı. Üniversiteden sınıf arkadaşı olan eşi Kei Komuro ile birlikte sabah saatlerinde Tokyo yakınlarındaki Haneda Uluslararası Havaalanı'na gelen Mako, basının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında uçuş işlemlerini tamamlayan çift, saat 10.40’ta Japonya’dan ayrıldı. Bir hukuk bürosunda çalışan Komuro’nun şubat ayında yapılacak New York Barosu Avukatlık Sınavı'na hazırlanacağı öğrenilirken, çiftin bu süre zarfında New York'ta bir apartman dairesinde yaşayacağı belirtildi. Komuro'nun adı, sonuçları geçen ay açıklanan önceki baro sınavının kazananlar listesinde yer almamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211102/eski-japon-prensesin-esinin-ismi-new-york-barosu-sinavini-gecenler-listesinde-yer-almadi--1050399425.html

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abd, japonya, avukat, prenses mako, kei komuro