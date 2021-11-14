https://tr.sputniknews.com/20211114/bbc-trans-aktivistleri-kizdirdi-gazetecilik-duygularinizi-incitebilir-buna-alismalisiniz-1050791487.html

BBC, trans aktivistleri kızdırdı: Gazetecilik duygularınızı incitebilir, buna alışmalısınız

BBC, trans aktivistleri kızdırdı: Gazetecilik duygularınızı incitebilir, buna alışmalısınız

BBC'nin translara önyargılı olmakla eleştirilen bir haberin yayımlanması karşısında isyanları iyice büyüyen LGBT çalışanlarıyla düzenlediği toplantı basına... 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T19:49+0300

2021-11-14T19:49+0300

2021-11-14T20:10+0300

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Britanya kamusal yayın kuruluşu BBC'nin yöneticileri ile Pride (Onur) ağındaki çalışanları arasında LGBT+ hakları konusunda yapılan toplantının, trans aktivistlerde hayal kırıklığı ve kızgınlık yarattığı belirtildi. Cuma günü Zoom yoluyla yapılan toplantıdan İngiliz medyasına sızan haberlere göre, yöneticiler, LGBT+ üyesi çalışanlara, 'gazetecilik mesleğinde kişisel olarak hoşlanmadıkları görüşleri duymak ve dinlemek zorunda olduklarını' söyledi. The Sunday Times, 'toplantının genelde düşmanca bir ortamda geçtiğini' yazdı.'BBC böyledir ve buna alışmanız gerekir'Habere göre 2022 başında görevi bırakmaya hazırlanan BBC Haber Dairesi Başkanı Fran Unsworth, kurumun trans meseleleri haberleştirme tarzından memnun olmayan çalışanlara, "Kişisel olarak hoşlanmadığınız şeyleri duyacak ve göreceksiniz - BBC böyledir ve buna alışmanız gerekir" uyarısını yaptı.Toplantıda hazır bulunan bir gazeteci, Unsworth'ün 'tümüyle soğukkanlı ve kararlı olduğunu' söyleyerek, "Kendi adıma, ahmaklara gazeteciliği açıklamak zorundaymış gibi hissettim" diye ekledi.The Guardian’dan Owen Jones'un konuştuğu bir kaynak ise "Unsworth toplantı boyunca korkunçtu. Toplantıya katılanlar canlı mesajlarında gözyaşları içinde olduklarını yazdı" diye aktardı. Bu kaynağa göre Unsworth'ün "Gazetecilik bilimsel değil, sanatsal bir uğraştır" demesi alay konusu oldu.Trans activist Christine Burns, "Unsworth gerçekten buna inanıyorsa BBC gazeteciliği bitmiş demektir. Hiçbir saygın gazeteci BBC'de çalışmayı aklından geçirmemelidir" tepkisini gösterdi.'Ya LGBTfobi ya da onunla aktif mücadele'Bu ay BBC, trans konularını yayın yaparken tarafsızlığı tehlikeye atabileceğinden endişe gerekçesiyle transları savunan örgüt Stonewall ile ilişkisini kesmişti. Bu kararı eleştirenlerden olan İşçi Partisi Milletvekili Nadia Whittome, trans hakları konusunda herhangi bir tarafsızlık olamayacağını söyledi. Whittome, "Ya homofobi, bifobi ve transfobi var ya da onunla aktif mücadele ve eşitlik savunuculuğu var" dedi.Tartışmalı habere 'iyi bir gazetecilik örneği' övgüsüMeselenin büyümesinin sebeplerinden biri de BBC News'un sitesinde yayımladığı tartışmalı bir haberde 'lezbiyenlerin biyolojik olarak erkek trans kadınlarla seks yapmaya zorlandıklarını' iddia etmesi oldu. Trans aktivistler habere 'transfobik' tepkisini gösterdi.Times'a göre cuma günkü toplantıda BBC yöneticileri, Caroline Lowbridge'ın yazdığı haberi savundu. Genel Direktör Tim Davie ve Uluslar Direktörü Rhodri Talfan Davies, haberi 'iyi bir gazetecilik örneği' diye nitelerken, bir alıntıyı kaldırmak için yayımlandıktan sonra düzeltilmesi gerektiğini ekledi.'Trans olmadığın için bu konuda karar verebilecek pozisyonda değilsin'Kaynaklara göre, aktivist daha önce BBC'de lezbiyen, gay, biseksüel grubuna başkanlık eden Davie'ye 'son derece düşmanca' davrandı. Bir kaynak, "Çalışanlardan biri, trans olmadığı için bu konuda karar verebilecek pozisyonda olmadığını Davie'ye söyledi" dedi. Kadın-erkek tuvaletini kaybetme endişesiHaberde, BBC'de trans haklarının sorgusuz sualsiz kabul edilmesi atağının çalışanların genç kuşağından geldiği, daha yaşlı kuşağın, özellikle de kadınların bunun tuvaletlere cinsiyet kısıtlamalı erişim gibi şeyleri ihlal ettiğinden endişe ettiği kaydedildi.Times'a konuşan bir çalışan, yakın zamana kadar konuyla ilgili herhangi bir tartışmanın BBC'de yıldırıldığını aktararak "Bahsederseniz, Ceset Yiyicilerin İstilası (Invasion of the Body Snatchers) gibi olur: Herkes susar ve yüzleri asılır" dedi.

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ingiltere, bbc, lgbt, britanya, gazetecilik, trans