https://tr.sputniknews.com/20211114/bosandigi-esinin-silahli-saldirisina-ugrayan-kadin-hapisten-cikmasin-olmek-istemiyorum-1050789926.html
Boşandığı eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın: Hapisten çıkmasın, ölmek istemiyorum
Boşandığı eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın: Hapisten çıkmasın, ölmek istemiyorum
Üsküdar’da boşandığı eşi tarafından silahla vurularak yaralanan 3 çocuk annesi Fikrinaz Gürdeğin yaşadığı korkunç olayı anlatarak, “Ölmek istemiyorum, yaşamak... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T17:54+0300
2021-11-14T17:54+0300
2021-11-14T17:54+0300
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polis
kadın cinayeti
üsküdar
kadın
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boşanma
ruhsatsız silahlar
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İstanbul Üsküdar’da dün öğle saatlerinde, 3 çocuk annesi Fikrinaz Gürdeğin, boşandığı eşi Muharrem Gürdeğin tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. ''Seni öldürürüm' diyordu'Bacaklarına isabet eden iki kurşunla yaralanan ve hastanede tedavisi süren 3 çocuk annesi Fikrinaz Gürdeğin, “Eski eşim tarafından psikolojik ve fiziksel şiddet görüyordum. Zaten ‘seni öldürürüm, öldüremezsem de sakat bırakırım, yataklara mahkum bırakırım diyordu. Yüzüne kezzap atarım, seni aynaya bakamayacak duruma getiririm, ben işimi yarım bırakmam’ diyordu” diye konuştu.'Otobüsten indim, o da arkamdan indi'Dün işe gitmek için evden çıktığını söyleyen talihsiz kadın, yaşadığı korkunç olayı “Baktım kapıda bekliyor. Ben otobüse bindim, o da arkamdan bindi. O anda kızım aradı. Kızımla konuştum, telefonu kapattım. Göztepe Köprüsü’nden aşağı indim. Bana, ‘sen kimle konuştun?’ dedi. Kızımla konuştuğumu söyledim. ‘Göreyim’ dedi. Telefonu gösterdim. ‘Hayır, konuşmadın’ dedi. ‘Bırak beni işe gideceğim’ dedim. ‘Yeter artık’ deyip silahı belinden çıkarıp çekti. Yanımdan biri geçiyordu, arkasına saklandım. Mermiler vücuduma değil ayağıma geldi, yere düştüm” sözleriyle anlattı.'Ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum'Fikrinaz Gürdeğin, “Ölmek istemiyorum. Ama öldürecek biliyorum. Vatandaşların sayesinde kurtulabildim. Kimi şalını çıkarıp ayağımı bağladı kanı durdurmak için. Ben bu şekilde yaşıyorsam o vatandaşların sayesinde. Eğer onlar olmasaydı beni öldürecekti. Ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum. Keşke başka kadınlar da ölmeseydi. 3 tane çocuğum var. Hapisten çıkmasını istemiyorum” dedi.Öte yandan, şüpheli Muharrem Gürdeğin’in olayda kullandığı silahın ruhsatsız olduğu ve evinde çok sayıda silahın bulunduğu öne sürüldü.
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istanbul, türkiye, polis, kadın cinayeti, üsküdar, kadın, kadın cinayetleri, boşanma, ruhsatsız silahlar
Boşandığı eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın: Hapisten çıkmasın, ölmek istemiyorum
Üsküdar’da boşandığı eşi tarafından silahla vurularak yaralanan 3 çocuk annesi Fikrinaz Gürdeğin yaşadığı korkunç olayı anlatarak, “Ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum. Ama öldürecek biliyorum. Oradaki vatandaşların sayesinde kurtulabildim. Eğer onlar olmasaydı beni öldürecekti. Hapisten çıkmasını istemiyorum” dedi.
İstanbul Üsküdar’da dün öğle saatlerinde, 3 çocuk annesi Fikrinaz Gürdeğin, boşandığı eşi Muharrem Gürdeğin tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.
''Seni öldürürüm' diyordu'
Bacaklarına isabet eden iki kurşunla yaralanan ve hastanede tedavisi süren 3 çocuk annesi Fikrinaz Gürdeğin, “Eski eşim tarafından psikolojik ve fiziksel şiddet görüyordum. Zaten ‘seni öldürürüm, öldüremezsem de sakat bırakırım, yataklara mahkum bırakırım diyordu. Yüzüne kezzap atarım, seni aynaya bakamayacak duruma getiririm, ben işimi yarım bırakmam’ diyordu” diye konuştu.
'Otobüsten indim, o da arkamdan indi'
Dün işe gitmek için evden çıktığını söyleyen talihsiz kadın, yaşadığı korkunç olayı “Baktım kapıda bekliyor. Ben otobüse bindim, o da arkamdan bindi. O anda kızım aradı. Kızımla konuştum, telefonu kapattım. Göztepe Köprüsü’nden aşağı indim. Bana, ‘sen kimle konuştun?’ dedi. Kızımla konuştuğumu söyledim. ‘Göreyim’ dedi. Telefonu gösterdim. ‘Hayır, konuşmadın’ dedi. ‘Bırak beni işe gideceğim’ dedim. ‘Yeter artık’ deyip silahı belinden çıkarıp çekti. Yanımdan biri geçiyordu, arkasına saklandım. Mermiler vücuduma değil ayağıma geldi, yere düştüm” sözleriyle anlattı.
'Ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum'
Fikrinaz Gürdeğin, “Ölmek istemiyorum. Ama öldürecek biliyorum. Vatandaşların sayesinde kurtulabildim. Kimi şalını çıkarıp ayağımı bağladı kanı durdurmak için. Ben bu şekilde yaşıyorsam o vatandaşların sayesinde. Eğer onlar olmasaydı beni öldürecekti. Ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum. Keşke başka kadınlar da ölmeseydi. 3 tane çocuğum var. Hapisten çıkmasını istemiyorum” dedi.
Öte yandan, şüpheli Muharrem Gürdeğin’in olayda kullandığı silahın ruhsatsız olduğu ve evinde çok sayıda silahın bulunduğu öne sürüldü.