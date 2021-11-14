https://tr.sputniknews.com/20211114/konyada-esi-tarafindan-oldurulen-kadinin-2-kez-uzaklastirma-karari-aldirdigi-ortaya-cikti-1050782811.html

Konya'da eşi tarafından öldürülen kadının, 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı

Konya'da eşi tarafından öldürülen kadının, 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı

Cihanbeyli ilçesinde eşi tarafından tabanca ile öldürülen 3 çocuk annesi genç kadının ailesi, katil zanlısının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor... 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T12:55+0300

2021-11-14T12:55+0300

2021-11-14T13:02+0300

konya

kadın cinayeti

nuriye ünver

ahmet rufai ünver

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Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 29 Ekim'de 33 yaşındaki Ahmet Rufai Ünver, 30 yaşındaki eşi Nuriye Ünver ile kayınpederinin evinde tartıştı. Çıkan kavganın büyümesi üzerine Ahmet Rufai Ünver, eşi Nuriye Ünver'i kayınpederi, kayınvalidesi ve eşinin babaannesini tabancayla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Nuriye Ünver tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından babasının otomobiliyle kaçtığı tespit edilen zanlı, merkez Selçuklu ilçesinde yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Nuriye Ünver'in ağabeyi Mustafa Akarsel, kardeşiyle zanlının 12 yıl önce evlendiklerini, 1 yıl sonra da aralarında geçimsizlik başladığını söyledi. Kardeşinin evliliklerinden 1 yıl sonra başlayan aile içi şiddete dayanamayarak, kendilerinde yaklaşık 40 gün kaldığını ifade eden Akarsel, "Aile içi şiddet vardı. Kardeşimin, eşinin yanı sıra kayınpederi ile kayınvalidesinden de şiddet gördüğünü duyuyorduk. Aralarının düzelmesi için ayrı eve geçtiler. Son 1.5 yıla kadar araları iyiydi. Sonra yine kavga etmeye başladılar. İki kez uzaklaştırma kararı aldırdık. Olayların ikisinde de darp raporu var. Uzaklaştırma kararını aldırdığımızı öğrenen Ahmet Rufai Ünver karakolda babamı darbetmeye çalışmış, aracını üzerine sürmüş. Bize gidip geldiği zaman sürekli 'Baban ile babaanneni vuracağım' diyordu" ifadelerini kullandı. Akarsel, uzaklaştırma kararlarının ardından, zanlının her defasında kardeşinin gönlünü alıp, "Bir daha olamayacak" diyerek eve geri götürdüğünü anlattı. Olay günü kardeşinin öğle saatlerinde kendisini aradığını belirten Akarsel, şunları anlattı:

https://tr.sputniknews.com/20211114/ceren-ozdemirin-babasi-basak-cengiz--cinayetinde-ihmali-olanlar-yargilanmali-1050781790.html

https://tr.sputniknews.com/20211114/tbmmde-oneri-kadina-yonelik-siddetin-onlenmesi-icin-evlilik-ehliyeti-aransin-1050782479.html

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konya, kadın cinayeti, nuriye ünver, ahmet rufai ünver