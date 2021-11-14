https://tr.sputniknews.com/20211114/konyada-esi-tarafindan-oldurulen-kadinin-2-kez-uzaklastirma-karari-aldirdigi-ortaya-cikti-1050782811.html
Konya'da eşi tarafından öldürülen kadının, 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı
Konya'da eşi tarafından öldürülen kadının, 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı
Cihanbeyli ilçesinde eşi tarafından tabanca ile öldürülen 3 çocuk annesi genç kadının ailesi, katil zanlısının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T12:55+0300
2021-11-14T12:55+0300
2021-11-14T13:02+0300
konya
kadın cinayeti
nuriye ünver
ahmet rufai ünver
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Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 29 Ekim'de 33 yaşındaki Ahmet Rufai Ünver, 30 yaşındaki eşi Nuriye Ünver ile kayınpederinin evinde tartıştı. Çıkan kavganın büyümesi üzerine Ahmet Rufai Ünver, eşi Nuriye Ünver'i kayınpederi, kayınvalidesi ve eşinin babaannesini tabancayla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Nuriye Ünver tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından babasının otomobiliyle kaçtığı tespit edilen zanlı, merkez Selçuklu ilçesinde yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Nuriye Ünver'in ağabeyi Mustafa Akarsel, kardeşiyle zanlının 12 yıl önce evlendiklerini, 1 yıl sonra da aralarında geçimsizlik başladığını söyledi. Kardeşinin evliliklerinden 1 yıl sonra başlayan aile içi şiddete dayanamayarak, kendilerinde yaklaşık 40 gün kaldığını ifade eden Akarsel, "Aile içi şiddet vardı. Kardeşimin, eşinin yanı sıra kayınpederi ile kayınvalidesinden de şiddet gördüğünü duyuyorduk. Aralarının düzelmesi için ayrı eve geçtiler. Son 1.5 yıla kadar araları iyiydi. Sonra yine kavga etmeye başladılar. İki kez uzaklaştırma kararı aldırdık. Olayların ikisinde de darp raporu var. Uzaklaştırma kararını aldırdığımızı öğrenen Ahmet Rufai Ünver karakolda babamı darbetmeye çalışmış, aracını üzerine sürmüş. Bize gidip geldiği zaman sürekli 'Baban ile babaanneni vuracağım' diyordu" ifadelerini kullandı. Akarsel, uzaklaştırma kararlarının ardından, zanlının her defasında kardeşinin gönlünü alıp, "Bir daha olamayacak" diyerek eve geri götürdüğünü anlattı. Olay günü kardeşinin öğle saatlerinde kendisini aradığını belirten Akarsel, şunları anlattı:
https://tr.sputniknews.com/20211114/ceren-ozdemirin-babasi-basak-cengiz--cinayetinde-ihmali-olanlar-yargilanmali-1050781790.html
https://tr.sputniknews.com/20211114/tbmmde-oneri-kadina-yonelik-siddetin-onlenmesi-icin-evlilik-ehliyeti-aransin-1050782479.html
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Konya'da eşi tarafından öldürülen kadının, 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı
12:55 14.11.2021 (güncellendi: 13:02 14.11.2021)
Cihanbeyli ilçesinde eşi tarafından tabanca ile öldürülen 3 çocuk annesi genç kadının ailesi, katil zanlısının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor: "Aile içi şiddet vardı. Aralarının düzelmesi için ayrı eve geçtiler. Son 1.5 yıla kadar araları iyiydi. Sonra yine kavga etmeye başladılar. İki kez uzaklaştırma kararı aldırdık."
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 29 Ekim'de 33 yaşındaki Ahmet Rufai Ünver, 30 yaşındaki eşi Nuriye Ünver ile kayınpederinin evinde tartıştı. Çıkan kavganın büyümesi üzerine Ahmet Rufai Ünver, eşi Nuriye Ünver'i kayınpederi, kayınvalidesi ve eşinin babaannesini tabancayla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Nuriye Ünver tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından babasının otomobiliyle kaçtığı tespit edilen zanlı, merkez Selçuklu ilçesinde yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Nuriye Ünver'in ağabeyi Mustafa Akarsel, kardeşiyle zanlının 12 yıl önce evlendiklerini, 1 yıl sonra da aralarında geçimsizlik başladığını söyledi.
Kardeşinin evliliklerinden 1 yıl sonra başlayan aile içi şiddete dayanamayarak, kendilerinde yaklaşık 40 gün kaldığını ifade eden Akarsel, "Aile içi şiddet vardı. Kardeşimin, eşinin yanı sıra kayınpederi ile kayınvalidesinden de şiddet gördüğünü duyuyorduk. Aralarının düzelmesi için ayrı eve geçtiler. Son 1.5 yıla kadar araları iyiydi. Sonra yine kavga etmeye başladılar. İki kez uzaklaştırma kararı aldırdık. Olayların ikisinde de darp raporu var. Uzaklaştırma kararını aldırdığımızı öğrenen Ahmet Rufai Ünver karakolda babamı darbetmeye çalışmış, aracını üzerine sürmüş. Bize gidip geldiği zaman sürekli 'Baban ile babaanneni vuracağım' diyordu" ifadelerini kullandı.
Akarsel, uzaklaştırma kararlarının ardından, zanlının her defasında kardeşinin gönlünü alıp, "Bir daha olamayacak" diyerek eve geri götürdüğünü anlattı.
Olay günü kardeşinin öğle saatlerinde kendisini aradığını belirten Akarsel, şunları anlattı:
"Kardeşim ağlayarak, 'Benim burada psikolojim bozuldu, gel beni götür' dedi. Ben de 'işten çıkınca gelip alayım' dedim. Bu süre içerisinde kardeşim babamın evine gitmiş. Ahmet Rufai Ünver arkasından gitmiş. Çocukları aldıktan sonra kız kardeşime, 'Sen de geliyor musun?' diye sormuş. O da 'hayır, ben dayanamıyorum' deyince çocukları almış. Tekrar geri geldiğini gören kardeşim babama, 'Baba, bizi vurmaya, öldürmeye geliyor' demiş. Babam da 'Beni vur, çocuğumu vurma' deyince kız kardeşime sonra da diğer aile bireylerine ateş etmiş. Kardeşimden 5 kurşun çıktı. Olayı gören çocuklar da 'Annemi öldürdün' diye bağırıp ağlamışlar.
Kardeşim olayların ardından boşanma davası açacaktı. Avukatı arayarak işlemlere başlamasını söylemişti. Ahmet Rufai Ünver bunu kendine yediremedi. Yine tatlı dille götürmeye çalışırken annem kardeşimin önüne durup, 'Kızım gitme' demiş ama kardeşim gitti. Yaklaşık 3 ay sonra da olay gerçekleşti. Zaten o evden iki gelin daha şiddet görerek ayrıldı. Çocuklar için şu an bir karar vermedik ama yurtta kalmasını, bu süre zarfında da ihtiyaçlarıyla ilgilenmek istiyoruz."