https://tr.sputniknews.com/20211114/chp-sozcusu-oztraktan-cumhurbaskani-erdogana-kitap-okumayan-ekonominin-kitabini-yazamaz-1050791856.html
CHP Sözcüsü Öztrak’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: 'Kitap okumayan, ekonominin kitabını yazamaz'
CHP Sözcüsü Öztrak’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: 'Kitap okumayan, ekonominin kitabını yazamaz'
CHP Sözcüsü Öztrak, "Ekonominin kitabını evelallah yazdık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kitap okumayan, ekonominin kitabını yazamaz. Yazmaya kalkarsa... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T20:00+0300
2021-11-14T20:00+0300
2021-11-14T20:00+0300
politika
recep tayyip erdoğan
chp
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
faik öztrak
cumhurbaşkanı
ekonomi
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CHP Sözcüsü ve Ekonomi Politikaları Genel Başken Yardımcısı Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün bir toplantıda yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Bu mesele ekonomide kafanız nasıl çalışıyor ona bakıyor. Biz bu noktada ekonominin kitabını evelallah yazdık, yazmaya devam ediyoruz” sözlerine karşılık, “Yazmaya kalkarsa tabelaya 1$ = 10 TL yazar” dedi.'Çakma ekonomist'Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Memur-Sen'in 'Büyük Türkiye Buluşması' toplantısındaki sözlerine tepki göstererek, “Kitap okumayan, ekonominin kitabını yazamaz. Yazmaya kalkarsa tabelaya 1$ = 10 TL yazar. Bunu yapana da dense dense ‘çakma ekonomist' denir” İfadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211113/erdogan-canakkalede-toplu-acilis-toreninde-konusuyor-1050769499.html
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recep tayyip erdoğan, chp, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, faik öztrak, cumhurbaşkanı, ekonomi
CHP Sözcüsü Öztrak’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: 'Kitap okumayan, ekonominin kitabını yazamaz'
CHP Sözcüsü Öztrak, "Ekonominin kitabını evelallah yazdık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kitap okumayan, ekonominin kitabını yazamaz. Yazmaya kalkarsa tabelaya 1$ = 10 TL yazar" karşılığını verdi.
CHP Sözcüsü
ve Ekonomi Politikaları Genel Başken Yardımcısı Faik
Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün bir toplantıda yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Bu mesele ekonomide kafanız nasıl çalışıyor ona bakıyor. Biz bu noktada ekonominin kitabını evelallah yazdık, yazmaya devam ediyoruz
” sözlerine karşılık, “Yazmaya kalkarsa tabelaya 1$ = 10 TL yazar
” dedi.
'Çakma ekonomist'
Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Memur-Sen'in 'Büyük Türkiye Buluşması' toplantısındaki sözlerine tepki göstererek, “Kitap okumayan, ekonominin kitabını yazamaz. Yazmaya kalkarsa tabelaya 1$ = 10 TL yazar. Bunu yapana da dense dense ‘çakma ekonomist' denir” İfadelerini kullandı.