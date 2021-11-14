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Dünyada ilk: Solunum yoluyla aşılama
Dünyada ilk: Solunum yoluyla aşılama
Koronavirüse karşı solunum yoluyla aşılama çalışmaları sürüyor. Çin tarafından üretilen dünyanın ilk solunabilir Kovid-19 aşısı, bir fuarda tanıtıldı. 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T09:40+0300
2021-11-14T09:40+0300
2021-11-14T09:42+0300
çin
koronavirüs
solunum
koronavirüs aşısı
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Dünyanın ilk solunabilir aşısı Çin'de bir fuarda tanıtıldı.Haikou şehrindeki sağlık fuarında tanıtılan aşının Faz 2 klinik denemeleri, acil kullanımın onaylanmasıyla, ilk sonuçlara ulaştı.NTV'nin aktardığına göre aşı, bir tür serum etkisi yapan bir soluma aygıtı aracılığıyla uygulanıyor.Eylül 2020'de başlayan bu klinik araştırma, Askeri Bilimler Akademisi bünyesindeki Askeri Tıp Enstitüsü ve Wuhan Üniversitesi Hastanesi'nden araştırmacılar tarafından ortaklaşa yürütüldü.Çin'in Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanan iki aşısı daha bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210916/cinde-cift-doz-kovid-19-asisi-yaptiranlarin-sayisi-1-milyari-gecti-1048976036.html
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çin, solunum, koronavirüs aşısı
Dünyada ilk: Solunum yoluyla aşılama 09:40 14.11.2021 (güncellendi: 09:42 14.11.2021)
Koronavirüse karşı solunum yoluyla aşılama çalışmaları sürüyor. Çin tarafından üretilen dünyanın ilk solunabilir Kovid-19 aşısı, bir fuarda tanıtıldı.
Dünyanın ilk solunabilir aşısı
Çin'de bir fuarda tanıtıldı. Haikou şehrindeki sağlık fuarında tanıtılan aşının Faz 2 klinik denemeleri, acil kullanımın onaylanmasıyla, ilk sonuçlara ulaştı.
NTV'nin aktardığına göre aşı, bir tür
serum etkisi yapan bir soluma aygıtı aracılığıyla uygulanıyor.
Eylül 2020'de başlayan bu klinik araştırma, Askeri Bilimler Akademisi bünyesindeki Askeri Tıp Enstitüsü ve Wuhan Üniversitesi Hastanesi'nden araştırmacılar tarafından ortaklaşa yürütüldü.
Çin'in
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanan iki aşısı daha bulunuyor.