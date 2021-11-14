https://tr.sputniknews.com/20211114/dunyada-ilk-solunum-yoluyla-asilama-1050779428.html

Dünyada ilk: Solunum yoluyla aşılama

Dünyada ilk: Solunum yoluyla aşılama

Koronavirüse karşı solunum yoluyla aşılama çalışmaları sürüyor. Çin tarafından üretilen dünyanın ilk solunabilir Kovid-19 aşısı, bir fuarda tanıtıldı. 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T09:40+0300

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çin

koronavirüs

solunum

koronavirüs aşısı

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Dünyanın ilk solunabilir aşısı Çin'de bir fuarda tanıtıldı.Haikou şehrindeki sağlık fuarında tanıtılan aşının Faz 2 klinik denemeleri, acil kullanımın onaylanmasıyla, ilk sonuçlara ulaştı.NTV'nin aktardığına göre aşı, bir tür serum etkisi yapan bir soluma aygıtı aracılığıyla uygulanıyor.Eylül 2020'de başlayan bu klinik araştırma, Askeri Bilimler Akademisi bünyesindeki Askeri Tıp Enstitüsü ve Wuhan Üniversitesi Hastanesi'nden araştırmacılar tarafından ortaklaşa yürütüldü.Çin'in Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanan iki aşısı daha bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20210916/cinde-cift-doz-kovid-19-asisi-yaptiranlarin-sayisi-1-milyari-gecti-1048976036.html

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çin, solunum, koronavirüs aşısı