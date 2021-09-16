Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210916/cinde-cift-doz-kovid-19-asisi-yaptiranlarin-sayisi-1-milyari-gecti-1048976036.html
Çin'de çift doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 1 milyarı geçti
Çin'de çift doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 1 milyarı geçti
Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çift doz aşılananların sayısı 1 milyarı aştı. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T21:43+0300
2021-09-16T21:43+0300
koronavirüs
çin
koronavirüs
koronavirüs aşısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1048975902_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_d51b9589ab9dc6c0f6df484e90d570db.jpg
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkililerinin yaptığı açıklamada, dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’de iki doz Kovid-19 aşısı uygulananların sayısının 1 milyarı geçtiği bildirildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, yaptığı açıklamada, Çin'de toplamda 2 milyar 160 milyondan fazla Kovid-19 aşısı yapıldığı ve 1 milyardan fazla kişiye iki doz Kovid-19 aşısı uygulandığı bilgisini paylaştı. Güncel aşılama rakamlarına göre, 1,4 milyar nüfusa sahip ülkede aşılamaya uygun vatandaşların yaklaşık yüzde 72’si Kovid-19 salgınına karşı iki doz aşısını yaptırdı.
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1048975902_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_9384eb9972626db7f4688bdd32717c15.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Çin'de çift doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 1 milyarı geçti

21:43 16.09.2021
© AFP 2021 / STRÇin, koronavirüs aşısı
Çin, koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© AFP 2021 / STR
Abone ol
Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çift doz aşılananların sayısı 1 milyarı aştı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkililerinin yaptığı açıklamada, dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’de iki doz Kovid-19 aşısı uygulananların sayısının 1 milyarı geçtiği bildirildi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, yaptığı açıklamada, Çin'de toplamda 2 milyar 160 milyondan fazla Kovid-19 aşısı yapıldığı ve 1 milyardan fazla kişiye iki doz Kovid-19 aşısı uygulandığı bilgisini paylaştı.
Güncel aşılama rakamlarına göre, 1,4 milyar nüfusa sahip ülkede aşılamaya uygun vatandaşların yaklaşık yüzde 72’si Kovid-19 salgınına karşı iki doz aşısını yaptırdı.
300000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:43Çin'de çift doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 1 milyarı geçti
21:35Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi gruplarına 3 puanla başladı
21:26Almanya'da 18 yıl sonra kemikleri bulunan Mahmut Caner'in katilinin sesini kaydettiği ortaya çıktı
21:13Rusya: Azerbaycan ile Türkiye'nin Hazar bölgesindeki ortak tatbikatlarına bakışımızı Bakü'ye ilettik
20:51New York yönetiminin BM Genel Kurulu binasına yeni giriş kuralı getirmesine Rusya’dan tepki
20:4830 yaşından sonra tüketilmemesi gereken besinler açıklandı
20:44İpek Er'in ölümüne neden olan uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklama talebine mahkemeden ret
20:36Yol yapım çalışmaları sırasında 2 bin yıllık lahit bulundu
20:31Yer altı sularındaki çekilme nedeniyle Konya'da dev yüzey yarığı oluştu
20:11Prof. Celal Şengör'ün bir öğrencisini taciz ettiği ortaya çıktı
20:11Koyunların melemesinden rahatsız olan Ronaldo, 6 milyon pound değerindeki evinden taşındı
20:01İstanbul'da sağlık çalışanları toplu ulaşımı ve İSPARK'ı ücretsiz kullanmaya devam edecek
19:58Bitcoin gerçekte ne kadar değerli?
19:51Pandemide çocuk işçi raporu: ‘Pandemi bitse bile bazı çocuklar okula geri dönmeyecek’
19:48Diyanet'ten 'fahiş fiyat' hutbesi
19:36'Kabil'de elektrik santraline roketli saldırı' iddiası
19:32Hıncal Uluç: Birisi Exxen'i UEFA'ya şikayet etmeli
19:25Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi
19:20Roma dönemine ait lahdi 750 bin dolara satmak isterken yakalandılar
19:07Aşılanmayan TikTok kullanıcılarından Harry Potter göndermesi: Bize 'safkan’ deyin