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https://tr.sputniknews.com/20211114/kanye-west-kendini-rusya-liderine-benzetti-genc-putin-gibi-biriyim--1050782178.html
Kanye West kendini Rusya liderine benzetti: Genç Putin gibi biriyim
Kanye West kendini Rusya liderine benzetti: Genç Putin gibi biriyim
Son zamanlardaki bazı çıkışları nedeniyle ‘anlaşılması güç biri’ olduğu söylenebilecek rapçi Kanye West, kendisini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T12:16+0300
2021-11-14T12:20+0300
dünya
abd
rusya
vladimir putin
kanye west
podcast
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İsmini mahkemeye başvurup ‘Ye’ olarak değiştiren fakat hâlâ kendisinden sıklıkla Kanye West adıyla söz edilen rapçi, Revolt TV televizyonunun ‘Drink Champs’ podcast programındaki açıklamalarında, müzikte şiddetin reklamını yapmak adına genç rapçileri kiralamakla suçladığı müzik endüstrisine yüklendikten sonra, Rusya Devlet Başkanı Putin’e atıfla, kendisini ‘genç Putin’ olarak gördüğünü ifade etti. West programında şu ifadeleri kullandı: “Ben genç Putin gibiyim. Genç Vladimir gibi biri olduğumu söylerdim, sonra Vladimir’in ta kendisi olduğumu fark ettim. Bunu ne zaman ayrımsadığımızı biliyor musunuz? Kültürün petrol, kültürün enerji olduğunu fark ettiğim an. Ben kültürün kralıyım, 20 yıldır öyleyim ve gelecekteki 2 bin yıl da öyle olmaya devam edeceğim.” Program sırasında podcast’in sunucuları, Putin ile arasındaki bariz farklara dikkat çekseler de West’i aksine ikna edemedi. Bu, Kanye West’in Rusya lideri Putin’i, ilk gündeme getirişi değil. West geçen sene de anlaşmalı olduğu müzik şirketi ile Twitter üstünden giriştiği bir münakaşa sırasında, Putin’in, bir judo antremanında rakibini yere serdiği bir fotoğrafını paylaşıp “Birinci kural: Ye’yi dinleyin. Bu, canım bir daha tweet yazmak istemedikçe bugün yazdığım son tweet olacak” ifadelerini kullanmıştı. Moda dünyasıyla sıkı ilişkileri her ne kadar iyi bilinse ve kendi de bir tasarımcı olsa da, West daha önce, Moskova’da bir Rus moda tasarımcısı ile görüştüğü için bir analist tarafından ‘Rusya casusu’ olmakla suçlanmıştı.
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abd, rusya, vladimir putin, kanye west, podcast

Kanye West kendini Rusya liderine benzetti: Genç Putin gibi biriyim

12:16 14.11.2021 (güncellendi: 12:20 14.11.2021)
© AP Photo / Evan AgostiniKanye West
Kanye West - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© AP Photo / Evan Agostini
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Son zamanlardaki bazı çıkışları nedeniyle ‘anlaşılması güç biri’ olduğu söylenebilecek rapçi Kanye West, kendisini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e benzettiğini söylediği bir mülakat verdi. West, mülakatta müzik sektöründeki yerinden bahsederken, “Ben genç Putin gibiyim. Hatta Vladimir’in ta kendisi olduğumu fark ettim” dedi.
İsmini mahkemeye başvurup ‘Ye’ olarak değiştiren fakat hâlâ kendisinden sıklıkla Kanye West adıyla söz edilen rapçi, Revolt TV televizyonunun ‘Drink Champs’ podcast programındaki açıklamalarında, müzikte şiddetin reklamını yapmak adına genç rapçileri kiralamakla suçladığı müzik endüstrisine yüklendikten sonra, Rusya Devlet Başkanı Putin’e atıfla, kendisini ‘genç Putin’ olarak gördüğünü ifade etti.
West programında şu ifadeleri kullandı: “Ben genç Putin gibiyim. Genç Vladimir gibi biri olduğumu söylerdim, sonra Vladimir’in ta kendisi olduğumu fark ettim. Bunu ne zaman ayrımsadığımızı biliyor musunuz? Kültürün petrol, kültürün enerji olduğunu fark ettiğim an. Ben kültürün kralıyım, 20 yıldır öyleyim ve gelecekteki 2 bin yıl da öyle olmaya devam edeceğim.”
Program sırasında podcast’in sunucuları, Putin ile arasındaki bariz farklara dikkat çekseler de West’i aksine ikna edemedi.
Bu, Kanye West’in Rusya lideri Putin’i, ilk gündeme getirişi değil. West geçen sene de anlaşmalı olduğu müzik şirketi ile Twitter üstünden giriştiği bir münakaşa sırasında, Putin’in, bir judo antremanında rakibini yere serdiği bir fotoğrafını paylaşıp “Birinci kural: Ye’yi dinleyin. Bu, canım bir daha tweet yazmak istemedikçe bugün yazdığım son tweet olacak” ifadelerini kullanmıştı.
Moda dünyasıyla sıkı ilişkileri her ne kadar iyi bilinse ve kendi de bir tasarımcı olsa da, West daha önce, Moskova’da bir Rus moda tasarımcısı ile görüştüğü için bir analist tarafından ‘Rusya casusu’ olmakla suçlanmıştı.
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