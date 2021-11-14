https://tr.sputniknews.com/20211114/kanye-west-kendini-rusya-liderine-benzetti-genc-putin-gibi-biriyim--1050782178.html

Kanye West kendini Rusya liderine benzetti: Genç Putin gibi biriyim

Kanye West kendini Rusya liderine benzetti: Genç Putin gibi biriyim

Son zamanlardaki bazı çıkışları nedeniyle ‘anlaşılması güç biri’ olduğu söylenebilecek rapçi Kanye West, kendisini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e... 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T12:16+0300

2021-11-14T12:16+0300

2021-11-14T12:20+0300

dünya

abd

rusya

vladimir putin

kanye west

podcast

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050782153_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_aeb7dc1f23d44320bd261474d2db96ba.jpg

İsmini mahkemeye başvurup ‘Ye’ olarak değiştiren fakat hâlâ kendisinden sıklıkla Kanye West adıyla söz edilen rapçi, Revolt TV televizyonunun ‘Drink Champs’ podcast programındaki açıklamalarında, müzikte şiddetin reklamını yapmak adına genç rapçileri kiralamakla suçladığı müzik endüstrisine yüklendikten sonra, Rusya Devlet Başkanı Putin’e atıfla, kendisini ‘genç Putin’ olarak gördüğünü ifade etti. West programında şu ifadeleri kullandı: “Ben genç Putin gibiyim. Genç Vladimir gibi biri olduğumu söylerdim, sonra Vladimir’in ta kendisi olduğumu fark ettim. Bunu ne zaman ayrımsadığımızı biliyor musunuz? Kültürün petrol, kültürün enerji olduğunu fark ettiğim an. Ben kültürün kralıyım, 20 yıldır öyleyim ve gelecekteki 2 bin yıl da öyle olmaya devam edeceğim.” Program sırasında podcast’in sunucuları, Putin ile arasındaki bariz farklara dikkat çekseler de West’i aksine ikna edemedi. Bu, Kanye West’in Rusya lideri Putin’i, ilk gündeme getirişi değil. West geçen sene de anlaşmalı olduğu müzik şirketi ile Twitter üstünden giriştiği bir münakaşa sırasında, Putin’in, bir judo antremanında rakibini yere serdiği bir fotoğrafını paylaşıp “Birinci kural: Ye’yi dinleyin. Bu, canım bir daha tweet yazmak istemedikçe bugün yazdığım son tweet olacak” ifadelerini kullanmıştı. Moda dünyasıyla sıkı ilişkileri her ne kadar iyi bilinse ve kendi de bir tasarımcı olsa da, West daha önce, Moskova’da bir Rus moda tasarımcısı ile görüştüğü için bir analist tarafından ‘Rusya casusu’ olmakla suçlanmıştı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, rusya, vladimir putin, kanye west, podcast