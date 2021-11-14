https://tr.sputniknews.com/20211114/rusya-hindistana-s-400-parcalarinin-tedarikine-basladi-1050790327.html
Rusya, Hindistan’a S-400 parçalarının tedarikine başladı
Rusya, Hindistan’a S-400 parçalarının tedarikine başladı
ABD'nin Türkiye'ye yaptırımlarına Rusya'dan S-400 alımı gerekçe gösterilirken, Moskova’nın S-400 tedarikine başladığı ABD'nin bir diğer müttefiki Hindistan'ın... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T18:29+0300
2021-11-14T18:29+0300
2021-11-14T18:43+0300
savunma
abd
rusya
çin
hindistan
türkiye
s-400
yaptırım
abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa)
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Rusya’nın Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitriy Şugayev, Dubai’deki havacılık fuarında yaptığı açıklamada, Hindistan’a S-400 hava savunma sisteminin ilk parçalarının tedarikine başladıklarını belirtti.Çin'e karşı Rusya'dan hava savunma sistemiHindistan’a karadan havaya fırlatılan 5 uzun menzilli füze sistemi teslim edilmesini içeren anlaşma 2018’de imzalanmıştı. Çin'le sınır çatışmaları yaşayan Hindistan, Rusya ile 5.5 milyar dolarlık bu anlaşmayı imzalamış olması nedeniyle ABD’nin çeşitli finansal yaptırımları riskiyle karşı karşıya.ABD’nin müttefiklerini, Rusya ile yaptıkları askeri işbirliği üstünden cezalandırdığı söz konusu yaptırımlar, 2017 tarihli ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) ile yasal zemine oturtulabiliyor. Bu yasada Rusya, Kuzey Kore ve İran ile beraber 'ABD’nin hasımlarından biri' olarak tanımlanıyor.ABD daha önce aynı yasa kapsamında, S-400 aldığı için Türkiye’ye bir dizi yaptırım kararı çıkarmıştı. Türkiye gibi Hindistan da Rusya’dan S-400 almaktan vazgeçebileceğine dair sinyal vermiş değil.
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abd, rusya, çin, hindistan, türkiye, s-400, yaptırım, abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa)
Rusya, Hindistan’a S-400 parçalarının tedarikine başladı
18:29 14.11.2021 (güncellendi: 18:43 14.11.2021)
ABD'nin Türkiye'ye yaptırımlarına Rusya'dan S-400 alımı gerekçe gösterilirken, Moskova’nın S-400 tedarikine başladığı ABD'nin bir diğer müttefiki Hindistan'ın benzer yaptırımlarla karşılaşıp karşılaşmayacağı merak konusu.
Rusya’nın Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitriy Şugayev, Dubai’deki havacılık fuarında yaptığı açıklamada, Hindistan’a S-400 hava savunma sisteminin ilk parçalarının tedarikine başladıklarını belirtti.
Çin'e karşı Rusya'dan hava savunma sistemi
Hindistan’a karadan havaya fırlatılan 5 uzun menzilli füze sistemi teslim edilmesini içeren anlaşma 2018’de imzalanmıştı. Çin'le sınır çatışmaları yaşayan Hindistan, Rusya ile 5.5 milyar dolarlık bu anlaşmayı imzalamış olması nedeniyle ABD’nin çeşitli finansal yaptırımları riskiyle karşı karşıya.
ABD’nin müttefiklerini, Rusya ile yaptıkları askeri işbirliği üstünden cezalandırdığı söz konusu yaptırımlar, 2017 tarihli ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) ile yasal zemine oturtulabiliyor. Bu yasada Rusya, Kuzey Kore ve İran ile beraber 'ABD’nin hasımlarından biri' olarak tanımlanıyor.
ABD daha önce aynı yasa kapsamında, S-400 aldığı için Türkiye’ye bir dizi yaptırım kararı çıkarmıştı. Türkiye gibi Hindistan da Rusya’dan S-400 almaktan vazgeçebileceğine dair sinyal vermiş değil.