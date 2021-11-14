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Stat ışıkları bozuldu, futbolcu tamir etti
Stat ışıkları bozuldu, futbolcu tamir etti
İngiltere'de oynanan bir maçta stat ışıkları bozuldu. Rakip takımın oyuncusu olaya dahil oldu ve arızayı giderdi. 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T09:28+0300
2021-11-14T09:28+0300
2021-11-14T09:30+0300
ingiltere
spor
elektrik
stadyum
futbolcu
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İngiltere'de Marine FC ile Dunston UTS, FA Trophy'de karşı karşıya gelirken maçta benzerine az rastlanan bir olay yaşandı.Karşılaşma 0-0 devam ederken stat ışıklarında arıza meydana geldi. Hakem oyunu durdururken konuk ekip Dunston'ın orta saha oyuncusu Phil Turnbull projektörlerin tamir edilmesi için kolları sıvadı.NTV'nin aktardığına göre, asıl mesleği elektrik tesisatçılığı olduğu öğrenilen Phil Turnbull bir arkadaşının da yardımıyla bir süre uğraştıktan sonra sorunu giderdi.Mücadele kaldığı yerden devam ederken Marine Kulübü, Phil Turnbull'a teşekkür etti.
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ingiltere, elektrik, stadyum, futbolcu
Stat ışıkları bozuldu, futbolcu tamir etti 09:28 14.11.2021 (güncellendi: 09:30 14.11.2021)
İngiltere'de oynanan bir maçta stat ışıkları bozuldu. Rakip takımın oyuncusu olaya dahil oldu ve arızayı giderdi.
İngiltere'de Marine FC ile Dunston UTS, FA Trophy'de karşı karşıya gelirken maçta benzerine az rastlanan bir olay yaşandı.
Karşılaşma 0-0 devam ederken stat ışıklarında arıza meydana geldi. Hakem oyunu durdururken konuk ekip Dunston'ın orta saha oyuncusu Phil Turnbull projektörlerin tamir edilmesi için kolları sıvadı.
NTV'nin aktardığına göre, asıl mesleği
elektrik tesisatçılığı olduğu öğrenilen Phil Turnbull bir arkadaşının da yardımıyla bir süre uğraştıktan sonra sorunu giderdi.
Mücadele kaldığı yerden devam ederken Marine Kulübü, Phil Turnbull'a teşekkür etti.