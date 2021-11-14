https://tr.sputniknews.com/20211114/stat-isiklari-bozuldu-futbolcu-tamir-etti-1050779166.html

Stat ışıkları bozuldu, futbolcu tamir etti

Stat ışıkları bozuldu, futbolcu tamir etti

İngiltere'de oynanan bir maçta stat ışıkları bozuldu. Rakip takımın oyuncusu olaya dahil oldu ve arızayı giderdi. 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T09:28+0300

2021-11-14T09:28+0300

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ingiltere

spor

elektrik

stadyum

futbolcu

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İngiltere'de Marine FC ile Dunston UTS, FA Trophy'de karşı karşıya gelirken maçta benzerine az rastlanan bir olay yaşandı.Karşılaşma 0-0 devam ederken stat ışıklarında arıza meydana geldi. Hakem oyunu durdururken konuk ekip Dunston'ın orta saha oyuncusu Phil Turnbull projektörlerin tamir edilmesi için kolları sıvadı.NTV'nin aktardığına göre, asıl mesleği elektrik tesisatçılığı olduğu öğrenilen Phil Turnbull bir arkadaşının da yardımıyla bir süre uğraştıktan sonra sorunu giderdi.Mücadele kaldığı yerden devam ederken Marine Kulübü, Phil Turnbull'a teşekkür etti.

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ingiltere, elektrik, stadyum, futbolcu