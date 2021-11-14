https://tr.sputniknews.com/20211114/tarkandan-kadin-cinayetlerine-tepki-bu-boyle-gitmez--1050794951.html

Tarkan'dan kadın cinayetlerine tepki: Bu böyle gitmez

Tarkan'dan kadın cinayetlerine tepki: Bu böyle gitmez

Son dönemde art arda yaşanan kadın cinayetlerine tepki gösteren Tarkan, sosyal medya hesabından "Bu böyle gitmez, gitmeyecek" diye yazdı. 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T23:31+0300

2021-11-14T23:31+0300

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yaşam

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kadın cinayetleri

tarkan

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Şarkıcı Tarkan kadın cinayetlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve "Bu böyle gitmez, gitmeyecek" diyerek tepki gösterdi.Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun gönderisini paylaşan, Tarkan "Ya duracak, ya duracak bu cinayetler. Bu böyle gitmez, gitmeyecek. Kadınları koruyan yaptırıcı yasalar çıkana kadar direneceğiz. Yetti artık..." diye yazdı.

https://tr.sputniknews.com/20211114/konyada-esi-tarafindan-oldurulen-kadinin-2-kez-uzaklastirma-karari-aldirdigi-ortaya-cikti-1050782811.html

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