Tarkan'dan kadın cinayetlerine tepki: Bu böyle gitmez

Şarkıcı Tarkan kadın cinayetlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve "Bu böyle gitmez, gitmeyecek" diyerek tepki gösterdi.Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun gönderisini paylaşan, Tarkan "Ya duracak, ya duracak bu cinayetler. Bu böyle gitmez, gitmeyecek. Kadınları koruyan yaptırıcı yasalar çıkana kadar direneceğiz. Yetti artık..." diye yazdı.
Son dönemde art arda yaşanan kadın cinayetlerine tepki gösteren Tarkan, sosyal medya hesabından "Bu böyle gitmez, gitmeyecek" diye yazdı.
Şarkıcı Tarkankadın cinayetlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve "Bu böyle gitmez, gitmeyecek" diyerek tepki gösterdi.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun gönderisini paylaşan, Tarkan "Ya duracak, ya duracak bu cinayetler. Bu böyle gitmez, gitmeyecek. Kadınları koruyan yaptırıcı yasalar çıkana kadar direneceğiz. Yetti artık..." diye yazdı.