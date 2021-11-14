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https://tr.sputniknews.com/20211114/tarkandan-kadin-cinayetlerine-tepki-bu-boyle-gitmez--1050794951.html
Tarkan'dan kadın cinayetlerine tepki: Bu böyle gitmez
Tarkan'dan kadın cinayetlerine tepki: Bu böyle gitmez
Son dönemde art arda yaşanan kadın cinayetlerine tepki gösteren Tarkan, sosyal medya hesabından "Bu böyle gitmez, gitmeyecek" diye yazdı. 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T23:31+0300
2021-11-14T23:31+0300
yaşam
türkiye
kadın cinayeti
kadın
kadın cinayetleri
tarkan
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Şarkıcı Tarkan kadın cinayetlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve "Bu böyle gitmez, gitmeyecek" diyerek tepki gösterdi.Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun gönderisini paylaşan, Tarkan "Ya duracak, ya duracak bu cinayetler. Bu böyle gitmez, gitmeyecek. Kadınları koruyan yaptırıcı yasalar çıkana kadar direneceğiz. Yetti artık..." diye yazdı.
https://tr.sputniknews.com/20211114/konyada-esi-tarafindan-oldurulen-kadinin-2-kez-uzaklastirma-karari-aldirdigi-ortaya-cikti-1050782811.html
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türkiye, kadın cinayeti, kadın, kadın cinayetleri, tarkan

Tarkan'dan kadın cinayetlerine tepki: Bu böyle gitmez

23:31 14.11.2021
© DHATarkan
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© DHA
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Son dönemde art arda yaşanan kadın cinayetlerine tepki gösteren Tarkan, sosyal medya hesabından "Bu böyle gitmez, gitmeyecek" diye yazdı.
Şarkıcı Tarkan kadın cinayetlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve "Bu böyle gitmez, gitmeyecek" diyerek tepki gösterdi.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun gönderisini paylaşan, Tarkan "Ya duracak, ya duracak bu cinayetler. Bu böyle gitmez, gitmeyecek. Kadınları koruyan yaptırıcı yasalar çıkana kadar direneceğiz. Yetti artık..." diye yazdı.
kadın cinayetleri, kadına şiddet - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
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