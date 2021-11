https://tr.sputniknews.com/20211115/ak-parti-sozcusu-celik-kktc-asla-yalniz-kalmayacak-1050821510.html

AK Partili Çelik: Macron'un Rusya ve Türkiye'nin Libya'da bulunmasına yönelik açıklamaları skandal

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Macron'un Rusya ve Türkiye'nin Libya'da bulunmasına yönelik açıklamaları skandaldır. Türkiye eğitim amacıyla oradadır. Yabancı asker... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Libya’da barışın sağlanması Libya halkı tarafından olmalıdır" diyen Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya ve Türkiye'nin Libya'da bulunmasına ilişkin açıklamalarını 'skandal' olarak nitelendirdi ve "Türkiye eğitim amacıyla oradadır. Yabancı asker statüsünde Türkiye'nin değerlendirmesi yanlıştır. Türkiye meşru hükümetin daveti üzerine eğitim için oradadır" ifadelerini kullandı. Çelik, Yunanistan'la yaşanan gerilime ilişkin ise "Miçotakis, gördüğü her lidere Türkiye'yi şikayet ediyor. Biz masaya oturup görüşelim diyoruz, Yunanistan kaçıyor" diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme yolculuğu' açıklamasıyla ilgili 'Altını nasıl dolduracak?' sorusunu yönelten Çelik, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın görevden ayrılmasına ilişkin de "2023 seçimlerine dönük çalışmalar konusunda yeni görevler üstlenecek. Kendi iradesiyle gerçekleşmiştir" bilgisini verdi. Çelik'in açıklamaları şu şekilde: 'KKTC asla yalnız kalmayacak'* KKTC'nin haklı mücadelesi devam ediyor. KKTC hiçbir zaman, asla yalnız kalmayacaktır, her zaman yanlarındayız. Ada'daki gaz rezervlerinin paylaşılması önemli. Bütün Kıbrıs Adası'na ait gaz kaynaklarının sadece Rum tarafında kullanılmasına karşı çıktığımızı söyledik.* Rum-Yunan ikilisinin bütün güçlerini kullanarak KKTC’nin haklarını gasp etme yönündeki saldırgan ve maksimalist davranışları, Kıbrıs Türk davasının ne kadar önemli bir dava olduğunu bir kere daha gösteriyor.* Geçmişten bugüne ne zaman masaya oturulsa, Rum tarafı istediğini elde etme, daha sonra da masayı bozma yoluna gitmiştir. Masa tekrar toplandığında Rum tarafı siyasi oyunlarına kaldığı yerden devam etmiştir.'Cumhurbaşkanımızın Türk Devletler Teşkilatı Zirvesi'nde yaptığı konuşma dönemin vizyon belgesi'* Cumhurbaşkanımızın Türk Devletler Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle yaptığı konuşma önümüzdeki dönemin vizyon belgesi olarak tarihe geçmiştir. Zirvenin Yassı Ada'da yapılması önemli bir mesaj. * Sayın Binali Yıldırım da Aksal, yani heyet başkanı olarak seçildi. Bütün devlet başkanlarının onayıyla seçilmesi son derecek önemlidir. 'Macron tüm Fransız dış politikasını Türkiye düşmanlığı üzerine kuruyor'* Paris'teki Libya Toplantısı'na Yunanistan ve GKRY'nin davet edilmesi bir hatadır. Yunanistan'ın davet edilmesi AB'nin kalitesinin düştüğünü gösteriyor. * Macron'un Rusya ve Türkiye'nin Libya'da bulunmasına yönelik açıklamaları skandaldır. Macron’un Türkiye’nin askerlerini çekmesi çağrısı skandaldır. Türkiye eğitim amacıyla oradadır. Yabancı asker statüsünde Türkiye'nin değerlendirmesi yanlıştır. Türkiye meşru hükümetin daveti üzerine eğitim için oradadır. Libya’da barışın sağlanması Libya halkı tarafından olmalıdır.* Macron bütün açıklamalarında Türkiye'yi hedef alıyor. Macron tüm Fransız dış politikasını Türkiye düşmanlığı üzerine kuruyor. Cumhurbaşkanımız Afrika'ya gidiyor, Fransız haber ajanslarına bakıyoruz "Erdoğan'ın Afrika'da ne işi var?" manşetleri atılıyor. Hemen bir rekabet içine giriyorlar. Afrika'yı tapulu mülkü gören bir zihniyet baştan aşağı yanlıştır. Fransa ile Türkiye'nin dayanışma içerisinde olabileceği bir çok konu vardır. Afrika'yı tapulu mülkü olarak gören Fransa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'ya gitmesini tehdit olarak kabul ediyor.* Yarın Cumhurbaşkanımız katılımıyla bir gençlik festivali başlıyor. Her bir gencimizin kendinden bir şey bulacağı bir festival olacak. Sporun her türlüsü orada buluşacak.'Miçotakis, gördüğü her lidere Türkiye'yi şikayet ediyor'Soru-Cevap*(Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi) Sayın Karamollaoğlu ile buluşması saatlerce süren iyi geçmiş bir buluşma olarak yansıdı. Aralarında köklü bir hukuk var, Cumhurbaşkanımızın Saadet Partisi'nde çok yakın arkadaşları var. Bu istişareler bu açıdan faydalıdır. Kuşkusuz herkes bir anda görüşünü değiştirecek bir şey yok. Nitekim Cumhurbaşkanımız ekonomiden dış politikaya kadar net bir şekilde paylaşan bir lider. Hem kıdemi hem tecrübesi açıdan gündemdeki konulara hakim. O açıdan bu buluşmalar her zaman faydalıdır.* (Yunanistan'la ilişkiler) Miçotakis'in tek bir mesaisi var, çeşitli liderlerle buluşuyor ve Türkiye'yi şikayet ediyor. Gördüğü her lidere Türkiye'yi şikayet ediyor. Biz masaya oturup görüşelim diyoruz, Yunanistan kaçıyor. Yunanistan saldırgan bir devlet politikası izliyor. İç siyasetteki sıkışmışlıkları aşmak için Ege ve Akdeniz'de gerginlik çıkarıyorlar. Yunan siyasetçiler Yunan halkına yalan söylememeli. 'Cumhurbaşkanımızla nasıl helalleşecek?'* (Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklaması) Birisi helalleşme dediği zaman saygı duymak gerekir. Problem şu bu helalleşme dediğiniz şeyin altını nasıl dolduracaksınız? Kendi partilerinde vatandaşımızı inciten üsluplar kullanıldığında buna karşı seslerini çıkarmadılar. Son olarak milletvekili sıfatı taşıyan kişinin şehit yakınına küfretmesine sessiz kaldılar. Kılıçdaroğlu helalleşmeden bahsediyor, CHP'den bir çok isim de bunun CHP ilkelerinden taviz vermek olduğunu söylüyor. 28 Şubat'ta eğitim hayatı kararanlar ile nasıl helalleşecekler. Defalarca cumhurbaşkanımıza iftira attılar, cumhurbaşkanımızla nasıl helalleşecekler, şehit aileleriyle nasıl helalleşecekler? Keşke yapabilse. Helalleşme önemlidir. Bir iradeyi gösterir, bir iyi niyeti gösterir. Fakat problem şudur: Bu helalleşme dediğinizin altını nasıl dolduracaksınız?* (Sistem tartışması) Sistemler arasında bir meşruiyet yarışı yapılamaz. Parlamenter sistem defalarca darbelerle sakatlandı. Önümüzdeki seçime bu sistem ile gidilecek. Cumhurbaşkanı seçme yetkisini millete verdikten sonra nasıl geri alacaksınız? Bugün parlamenter sistem savunuculuğu yapanların pek çoğu ve ait oldukları zihniyet; Türkiye’de parlamenter sistem varken, parlamenter sistemin rahat nefes almasına imkan vermediler.*(İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkan'ın şehit yakınına küfür etmesi) CHP, bu bir provokasyondur dedi. Esas mesele, provokasyondur diyerek o küfrü meşrulaştırma gibisinden bir yaklaşım içerisine giriyorlar. Bu çok sakıncalıdır. Bir şehit ailesinden özür dilemek bu kadar zor mudur? *(AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın görev değişikliği) 2023 seçimlerine dönük çalışmalar konusunda yeni görevler üstlenecek. Kendi iradesiyle gerçekleşmiştir. MKYK üyelerimizle birlikte bir istişare oldu ve görevi için İsmet Yılmaz ismi ön plana çıktı. Fakat karar Grup Toplantısı'nda verilecek.*(Başak Cengiz cinayeti) Kadın cinayetlerinin önlenmesi için çalışmalar yapılıyor. Eğitimde kullanılan dile kadar mücadele edilmesi gerekiyor. Büyük bir seferberlik içerisinde olmamız lazım. AK Parti bütün birimleriyle bu tekliflere açıktır. Hepimize en çok yaralayan şey bir caninin elinde bir kılıçla, "Sadece savunmasız olduğu için onu öldürdüm" demesi. Bu zihniyetin sokaklarda bu şekilde dolaşması tabi ki teyakkuzu artırmamız gerektiğini gösterdi. Bu zihniyet ile mücadele etmek zorundayız.

