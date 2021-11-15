https://tr.sputniknews.com/20211115/beki-ikala-erikliyi-oldurmekten-yargilanan-sanigin-cezasi-onandi-1050811338.html

Beki İkala Erikli'yi öldürmekten yargılanan sanığın cezası onandı

Beki İkala Erikli'yi öldürmekten yargılanan sanığın cezası onandı

Yargıtay, yaşam koçu ve yazar Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Sinem Koç hakkındaki hükmü onadı... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T14:05+0300

2021-11-15T14:05+0300

2021-11-15T14:13+0300

beki ikala erikli

türkiye

cinayet

sinem koç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050811281_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_5ff6377bb2b0d76605735dddf1f40a4b.jpg

Yaşam koçu ve ‘Meleklerle Yaşamak’ kitabının yazarı Beki İkala Erikli’yi öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Sinem Koç’un cezası Yargıtay tarafından onandı.Yargıtay'ın bozma kararının ardından İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada, Adli Tıp 1. Üst Kurulu’nca gönderilen raporda, Sinem Koç'un, 15 Aralık 2016'da işlemiş olduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu aktarıldı.Davayı yeniden karara bağlayan mahkeme, tutuklu sanık Sinem Koç'u, Beki İkala'yı ‘kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak cezasında pişmanlık belirtisi göstermediği gerekçesiyle indirim uygulamadı.Ne olmuştu?‘Meleklerle Yaşamak' kitabının yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli, 15 Kasım 2016 tarihinde, Sinem Koç tarafından ofisinde vurularak öldürülmüştü.Olayın ardından kaçan Koç'u annesi 155'i arayarak ihbar etmişti. Koç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış ve hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ‘tasarlayarak kasten adam öldürme' ve ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanmıştı.İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık Koç, ‘tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ‘ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, bir yıl hapis ve 600 TL adli para cezasına çarptırılarak cezasında indirim uygulanmamıştı.Davanın karara bağlanmasının ardından itiraz üzerine kararı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkeme tarafından kurulan hükmü, akıl hastası olup olmadığına dair raporlar arasındaki çelişki giderilmediği gerekçesi ile bozmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20201026/yazar-erikli-cinayetine-agirlastirilmis-muebbet-1043089751.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

beki ikala erikli, cinayet, sinem koç