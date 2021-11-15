Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211115/beki-ikala-erikliyi-oldurmekten-yargilanan-sanigin-cezasi-onandi-1050811338.html
Beki İkala Erikli'yi öldürmekten yargılanan sanığın cezası onandı
Beki İkala Erikli'yi öldürmekten yargılanan sanığın cezası onandı
Yargıtay, yaşam koçu ve yazar Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Sinem Koç hakkındaki hükmü onadı... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T14:05+0300
2021-11-15T14:13+0300
beki ikala erikli
türkiye
cinayet
sinem koç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050811281_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_5ff6377bb2b0d76605735dddf1f40a4b.jpg
Yaşam koçu ve ‘Meleklerle Yaşamak’ kitabının yazarı Beki İkala Erikli’yi öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Sinem Koç’un cezası Yargıtay tarafından onandı.Yargıtay'ın bozma kararının ardından İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada, Adli Tıp 1. Üst Kurulu’nca gönderilen raporda, Sinem Koç'un, 15 Aralık 2016'da işlemiş olduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu aktarıldı.Davayı yeniden karara bağlayan mahkeme, tutuklu sanık Sinem Koç'u, Beki İkala'yı ‘kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak cezasında pişmanlık belirtisi göstermediği gerekçesiyle indirim uygulamadı.Ne olmuştu?‘Meleklerle Yaşamak' kitabının yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli, 15 Kasım 2016 tarihinde, Sinem Koç tarafından ofisinde vurularak öldürülmüştü.Olayın ardından kaçan Koç'u annesi 155'i arayarak ihbar etmişti. Koç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış ve hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ‘tasarlayarak kasten adam öldürme' ve ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanmıştı.İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık Koç, ‘tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ‘ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, bir yıl hapis ve 600 TL adli para cezasına çarptırılarak cezasında indirim uygulanmamıştı.Davanın karara bağlanmasının ardından itiraz üzerine kararı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkeme tarafından kurulan hükmü, akıl hastası olup olmadığına dair raporlar arasındaki çelişki giderilmediği gerekçesi ile bozmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20201026/yazar-erikli-cinayetine-agirlastirilmis-muebbet-1043089751.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050811281_0:0:517:388_1920x0_80_0_0_5a29d22203338140f072004f8e8658a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
beki ikala erikli, cinayet, sinem koç

Beki İkala Erikli'yi öldürmekten yargılanan sanığın cezası onandı

14:05 15.11.2021 (güncellendi: 14:13 15.11.2021)
© DHA Beki İkala Erikli'yi öldüren Sinem Koç
 Beki İkala Erikli'yi öldüren Sinem Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© DHA
Abone ol
Yargıtay, yaşam koçu ve yazar Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Sinem Koç hakkındaki hükmü onadı. Sanık Sinem Koç, ofisinin bulunduğu binada beklediği Beki İkala Erikli'yi sırtından defalarca kurşunlayarak öldürmüştü.
Yaşam koçu ve ‘Meleklerle Yaşamak’ kitabının yazarı Beki İkala Erikli’yi öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Sinem Koç’un cezası Yargıtay tarafından onandı.
Yargıtay'ın bozma kararının ardından İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada, Adli Tıp 1. Üst Kurulu’nca gönderilen raporda, Sinem Koç'un, 15 Aralık 2016'da işlemiş olduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu aktarıldı.
Davayı yeniden karara bağlayan mahkeme, tutuklu sanık Sinem Koç'u, Beki İkala'yı ‘kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak cezasında pişmanlık belirtisi göstermediği gerekçesiyle indirim uygulamadı.

Ne olmuştu?

‘Meleklerle Yaşamak' kitabının yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli, 15 Kasım 2016 tarihinde, Sinem Koç tarafından ofisinde vurularak öldürülmüştü.
Olayın ardından kaçan Koç'u annesi 155'i arayarak ihbar etmişti. Koç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış ve hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ‘tasarlayarak kasten adam öldürme' ve ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanmıştı.
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık Koç, ‘tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ‘ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, bir yıl hapis ve 600 TL adli para cezasına çarptırılarak cezasında indirim uygulanmamıştı.
Davanın karara bağlanmasının ardından itiraz üzerine kararı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkeme tarafından kurulan hükmü, akıl hastası olup olmadığına dair raporlar arasındaki çelişki giderilmediği gerekçesi ile bozmuştu.
Beki İkala Erikli’nin katil zanlısı Sinem K. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2020
DÜNYA
Yazar Erikli'yi öldüren Sinem Koç'a müebbet hapis
26 Ekim 2020, 10:48
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:35İngiltere’de çevre kirliliğini önlemek için ıslak mendiller yasaklanabilir
15:33'ABD Donanması'nın amiral gemisi Karadeniz'deki operasyonlarını tamamladı'
15:25THY günlük 1007 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı
15:25Türkiye tarihinin 'rekor kokain yakalaması'na ilişkin beş kişiye 67 yıl istemiyle dava
15:24Rusya: Türkiye’nin Su-35’le ilgilenmesini bekliyoruz
15:16Sümeyye Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti
15:12Eski Başbakan Yardımcısı'nı cinsel saldırıyla suçlayan tenis yıldızı Peng Shuai'den haber alınamıyor
15:11Hakan Ural: Değerlerim uçmuş, yaşadığıma inanamıyorum
15:09Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Doğu Akdeniz'de macera arayan cevabını alır
15:04Sinagog saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı
15:01AB, 4 ülkenin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıdı
14:5825. Aydın Doğan Ödülü Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e verilecek
14:523 yaşındaki Müslüme 6 gündür kayıp
14:50Saadet Partisi ilçe başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
14:43Somalı madenciler kazandı: Tazminatları ödenecek
14:39 Kasanın fiyatı, içindeki limonu geçti
14:29Antarktika'nın en hızlı eriyen buzulu Pine Island: 6 yıllık erime süreci uzaydan görüntülendi
14:29Borsa rekor kırdı: 1700 puanı aştı
14:25İngiliz polisi, Liverpool'da hastane önünde yaşanan patlamanın 'terör olayı' olduğunu duyurdu
14:25Erdoğan'ın konutunun fotoğraflanması soruşturmasından yeni detaylar ortaya çıktı