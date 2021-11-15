Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211115/hakan-ural-degerlerim-ucmus-yasadigima-inanamiyorum-1050814797.html
Hakan Ural: Değerlerim uçmuş, yaşadığıma inanamıyorum
Hakan Ural: Değerlerim uçmuş, yaşadığıma inanamıyorum
Koronavirüse yakalanan ve bir süre hastanede tedavi altında tutulan Hakan Ural, sunuculuğunu yaptığı programa geri döndü. Hastalık sürecini canlı yayında... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T15:11+0300
2021-11-15T15:11+0300
koronavirüs
hastane
tomografi
koronavirüs
hakan ural
koronavirüs testi
koronavirüs aşısı
koronavirüs tedbirleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0e/1044729791_0:1:1707:961_1920x0_80_0_0_ed36209f45bd865b017c54482bb887ad.png
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural, iyileşmesinin ardından sunuculuğunu yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına geri döndü.16 günlük tedavisi boyunca neler yaşadığını anlatan Ural, canlı yayında şunları söyledi:'Ateşim hiç düşmedi'İki doz aşı yaptırdığını da vurgulayan Ural ''İyi ki aşı yaptırmışım" dedi ve "Kovid belirtileri devam ediyordu, kendimde bir anormallik hissettim. Ateşim hiç düşmedi. Muhakkak tomografi çektirin. Benim sürecim tomografiyle başladı. İyi ki çift aşılıyım. Benim kanımda çok fazla enfeksiyon çıktı. ‘Tedbir amaçlı kalıyorum’ diye düşündüm ama o gece benim değerlerim uçmuş. Üç gün çok zorlandım. Hastanede altı gün kaldım ama yaşadıklarıma inanamadım. Perşembe günü taburcu oldum. Bu kadar zaman geçti gibi de gelmiyor bana üç gün gibi hissediyorum ama bakıldığında 16 gün sürdü. Herhangi bir kronik hastalığım yok, sağlığıma da dikkat ederim" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211017/koronaviruse-yakalanan-25-yillik-hemsire-46-gun-suren-yasam-mucadelesini-kaybetti--1049904872.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0e/1044729791_159:0:1490:998_1920x0_80_0_0_6709363ecc2c2afd55332f99b67a06cf.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hastane, tomografi, koronavirüs, hakan ural, koronavirüs testi, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri

Hakan Ural: Değerlerim uçmuş, yaşadığıma inanamıyorum

15:11 15.11.2021
© Fotoğraf : YouTubeHakan Ural
Hakan Ural - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© Fotoğraf : YouTube
Abone ol
Koronavirüse yakalanan ve bir süre hastanede tedavi altında tutulan Hakan Ural, sunuculuğunu yaptığı programa geri döndü. Hastalık sürecini canlı yayında anlatan Ural, "Yaşadığıma inanamıyorum" dedi.
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural, iyileşmesinin ardından sunuculuğunu yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına geri döndü.
16 günlük tedavisi boyunca neler yaşadığını anlatan Ural, canlı yayında şunları söyledi:
"Ne zor iş ya... Gerçekten yaşadığıma kendim inanamıyorum, her şey yolunda gibiydi bir anda kötüleştim. Allah razı olsun sevenlerimizden, dualarını eksik etmeyenlerden. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum."

'Ateşim hiç düşmedi'

İki doz aşı yaptırdığını da vurgulayan Ural ''İyi ki aşı yaptırmışım" dedi ve "Kovid belirtileri devam ediyordu, kendimde bir anormallik hissettim. Ateşim hiç düşmedi. Muhakkak tomografi çektirin. Benim sürecim tomografiyle başladı. İyi ki çift aşılıyım. Benim kanımda çok fazla enfeksiyon çıktı. ‘Tedbir amaçlı kalıyorum’ diye düşündüm ama o gece benim değerlerim uçmuş. Üç gün çok zorlandım. Hastanede altı gün kaldım ama yaşadıklarıma inanamadım. Perşembe günü taburcu oldum. Bu kadar zaman geçti gibi de gelmiyor bana üç gün gibi hissediyorum ama bakıldığında 16 gün sürdü. Herhangi bir kronik hastalığım yok, sağlığıma da dikkat ederim" ifadelerini kullandı.
25 yıllık hemşire, 46 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
KORONAVİRÜS
Koronavirüse yakalanan 25 yıllık hemşire, 46 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
17 Ekim, 17:31
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:35İngiltere’de çevre kirliliğini önlemek için ıslak mendiller yasaklanabilir
15:33'ABD Donanması'nın amiral gemisi Karadeniz'deki operasyonlarını tamamladı'
15:25THY günlük 1007 seferle Avrupa'da 2. sırada yer aldı
15:25Türkiye tarihinin 'rekor kokain yakalaması'na ilişkin beş kişiye 67 yıl istemiyle dava
15:24Rusya: Türkiye’nin Su-35’le ilgilenmesini bekliyoruz
15:16Sümeyye Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti
15:12Eski Başbakan Yardımcısı'nı cinsel saldırıyla suçlayan tenis yıldızı Peng Shuai'den haber alınamıyor
15:11Hakan Ural: Değerlerim uçmuş, yaşadığıma inanamıyorum
15:09Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Doğu Akdeniz'de macera arayan cevabını alır
15:04Sinagog saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı
15:01AB, 4 ülkenin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıdı
14:5825. Aydın Doğan Ödülü Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e verilecek
14:523 yaşındaki Müslüme 6 gündür kayıp
14:50Saadet Partisi ilçe başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
14:43Somalı madenciler kazandı: Tazminatları ödenecek
14:39 Kasanın fiyatı, içindeki limonu geçti
14:29Antarktika'nın en hızlı eriyen buzulu Pine Island: 6 yıllık erime süreci uzaydan görüntülendi
14:29Borsa rekor kırdı: 1700 puanı aştı
14:25İngiliz polisi, Liverpool'da hastane önünde yaşanan patlamanın 'terör olayı' olduğunu duyurdu
14:25Erdoğan'ın konutunun fotoğraflanması soruşturmasından yeni detaylar ortaya çıktı