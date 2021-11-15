https://tr.sputniknews.com/20211115/hakan-ural-degerlerim-ucmus-yasadigima-inanamiyorum-1050814797.html

Hakan Ural: Değerlerim uçmuş, yaşadığıma inanamıyorum

Hakan Ural: Değerlerim uçmuş, yaşadığıma inanamıyorum

Koronavirüse yakalanan ve bir süre hastanede tedavi altında tutulan Hakan Ural, sunuculuğunu yaptığı programa geri döndü. Hastalık sürecini canlı yayında... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

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koronavirüs

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Koronavirüse yakalanan Hakan Ural, iyileşmesinin ardından sunuculuğunu yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına geri döndü.16 günlük tedavisi boyunca neler yaşadığını anlatan Ural, canlı yayında şunları söyledi:'Ateşim hiç düşmedi'İki doz aşı yaptırdığını da vurgulayan Ural ''İyi ki aşı yaptırmışım" dedi ve "Kovid belirtileri devam ediyordu, kendimde bir anormallik hissettim. Ateşim hiç düşmedi. Muhakkak tomografi çektirin. Benim sürecim tomografiyle başladı. İyi ki çift aşılıyım. Benim kanımda çok fazla enfeksiyon çıktı. ‘Tedbir amaçlı kalıyorum’ diye düşündüm ama o gece benim değerlerim uçmuş. Üç gün çok zorlandım. Hastanede altı gün kaldım ama yaşadıklarıma inanamadım. Perşembe günü taburcu oldum. Bu kadar zaman geçti gibi de gelmiyor bana üç gün gibi hissediyorum ama bakıldığında 16 gün sürdü. Herhangi bir kronik hastalığım yok, sağlığıma da dikkat ederim" ifadelerini kullandı.

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