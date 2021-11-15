https://tr.sputniknews.com/20211115/istanbulda-yolcu-otobusunde-yangin-yolcular-15-saat-temde-bekledi-1050826848.html

İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın: Yolcular 1.5 saat TEM'de bekledi

İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın: Yolcular 1.5 saat TEM'de bekledi

İstanbul'dan Çorlu'ya gitmek üzere otogardan kalkan Metro firmasına ait yolcu otobüsünün lastiği TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde yanmaya başladı. Paniği neden... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T19:52+0300

2021-11-15T19:52+0300

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Saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu Altınşehir mevkii Edirne istikametinde yaşanan olayda, iddiaya göre, saat 13.00’te Çorlu'ya gitmek üzere otogardan kalkan Metro firmasının 34 BK 6815 plakalı yolcu otobüsünün sol lastiğinden bir anda dumanlar yükseldi.Dumanı fark eden yolcular, sürücüye söylemesiyle araç yol kenarına park edildi. 1'i çocuk toplam 21 yolcu panikle tahliye edilirken, yangın otobüs çalışanları tarafından söndürüldü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis herhangi bir kazanın olmaması için önlem alırken, sürücünün evrakları kontrol etti. İtfaiye ekipleri ise yangının tamamen sönüp sönmediğini kontrol etti. Otobüs lastiğinin yanması nedeniyle başka araçla seyahat etmek isteyen yolcular, yaklaşık bir buçuk saat TEM Otoyolu kenarında bekledi. Yolcular durama tepki gösterdi.'Bir anda duman yaptı'Bir buçuk saat sonra firmanın başka otobüs göndermesiyle yolcular, beklediği noktadan alınarak yollarına devam etti. Konu hakkında konuşan otobüsün ikinci Kaptanı Fahri Patlak, “Bir anda duman yaptı, duman yapınca durduk, su döktük. Yaralı falan yok. Çorlu’ya gideceğiz” dedi.Yolculardan Yaşar Erdoğan ise “Lastiklerinden duman gelince dışarı çıktık. Bir saatten fazladır bekliyoruz. Zaten geç kalktı otobüs, başka yerden geliyordu. Durmadan geldi buraya. Kimseye bir şey olmadı, hala bekliyoruz” diye konuştu.

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