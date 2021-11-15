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https://tr.sputniknews.com/20211115/joe-bidena-olan-halk-destegi-yuzde-41e-geriledi-1050800347.html
Joe Biden'a olan halk desteği yüzde 41'e geriledi
Joe Biden'a olan halk desteği yüzde 41'e geriledi
ABD yapılan bir kamuoyu yoklaması, Başkan Joe Biden'a olan halk desteğinin yüzde 41'e gerilediğini ortaya koydu. Uzmanlar, ülkedeki ekonomik sıkıntıların... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T08:53+0300
2021-11-15T08:52+0300
dünya
abd
joe biden
washington post
anket
abc news
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Amerikan Washington Post gazetesi ve ABC Haber tarafından düzenlenen ankette, katılımcıların yüzde 53'ü, Biden'ın başkan olarak görevini yürütme şeklini onaylamadığını bildirdi. Katılımcıların yüzde 6'sı herhangi bir görüş belirtmezken, sadece yüzde 41'i Biden'a onay verdi. Ülke genelinde 7-10 Kasım tarihleri arasında yapılan ankete 1001 yetişkin katıldı. Biden'ın başkanlık edişi, göreve geldikten üç ay sonra anketlerde yüzde 52’lerde seyrederken, haziranda yüzde 50'ye, en son eylül ayında da yüzde 44’e gerilemişti. Uzmanlar, ülkedeki ekonomik sıkıntıların Biden'a verilen desteğin Demokratlar ve bağımsız seçmenler arasında da azaldığı değerlendirmesinde bulunuyor.
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abd, joe biden, washington post, anket, abc news

Joe Biden'a olan halk desteği yüzde 41'e geriledi

08:53 15.11.2021
© REUTERS / Jonathan ErnstJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ABD yapılan bir kamuoyu yoklaması, Başkan Joe Biden'a olan halk desteğinin yüzde 41'e gerilediğini ortaya koydu. Uzmanlar, ülkedeki ekonomik sıkıntıların Biden'a verilen desteğin Demokratlar ve bağımsız seçmenler arasında da azaldığı değerlendirmesinde bulunuyor.
Amerikan Washington Post gazetesi ve ABC Haber tarafından düzenlenen ankette, katılımcıların yüzde 53'ü, Biden'ın başkan olarak görevini yürütme şeklini onaylamadığını bildirdi.
Katılımcıların yüzde 6'sı herhangi bir görüş belirtmezken, sadece yüzde 41'i Biden'a onay verdi. Ülke genelinde 7-10 Kasım tarihleri arasında yapılan ankete 1001 yetişkin katıldı. Biden'ın başkanlık edişi, göreve geldikten üç ay sonra anketlerde yüzde 52’lerde seyrederken, haziranda yüzde 50'ye, en son eylül ayında da yüzde 44’e gerilemişti.
Uzmanlar, ülkedeki ekonomik sıkıntıların Biden'a verilen desteğin Demokratlar ve bağımsız seçmenler arasında da azaldığı değerlendirmesinde bulunuyor.
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