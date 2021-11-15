https://tr.sputniknews.com/20211115/kremlin-rusya-gocmen-krizinin-cozumu-icin-arabuluculuk-yapmaya-hazir--1050811979.html
Kremlin: Rusya, göçmen krizinin çözümü için arabuluculuk yapmaya hazır
Kremlin: Rusya, göçmen krizinin çözümü için arabuluculuk yapmaya hazır
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Belarus ile AB ülkeleri arasındaki göçmen krizinde arabulucu olabileceğini söyledi. 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T14:10+0300
2021-11-15T14:10+0300
2021-11-15T14:56+0300
rusya
polonya
belarus
vladimir putin
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kremlin
dmitriy peskov
göçmen
abd
anthony blinken
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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, Rusya'nın göçmen krizinin çözümüne nasıl katkıda bulunabileceği sorusu karşısında Moskova'nın arabuluculuk yapabileceğini ve halihazırda bunu kısmen yaptığını belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Almanya Başbakan Vekili Angela Merkel ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla temaslarda bulunduğunu anımsatan Peskov, bu görüşmelerin ardından Rus liderin Brüksel ile Minsk arasında doğrudan temaslar kurulacağını umduğunu söylediğini kaydetti. 'Rusya, Belarus üzerinden gaz sevkiyatını azaltmayacak' Putin'in bu konuya bakışını hatırlatan Peskov, "Birincisi, Belarus egemen bir ülke ve Devlet Başkanı Putin, Lukaşenko'nun duygusal bir karar alabileceğini gerçekten olası görüyor. İkincisi de, Putin bunun gaz transitini ve Rusya'nın Avrupalı alıcılar önündeki yükümlülüklerinin ifasını hiçbir şekilde etkilemeyeceğini umduğunu ve hatta bundan emin olduğunu ifade etti" dedi.Basın toplantısında Lukaşenko'nun Avrupa'ya gaz sevkiyatını durdurabilecekleri yönündeki açıklaması hakkında Putin'in yaptığı yorum da gündeme getirildi. Peskov, Putin'in sözlerinin Rusya'nın Kuzey Akım 2 devreye alındıktan sonra Belarus üzerinden gaz sevkiyatını azaltabileceği anlamına gelip gelmediği sorulunca Moskova'nın bu yönde bir planının olmadığını belirtti. Lukaşenko ile Rusya’dan Avrupa’ya gaz sevkiyatını durdurabilecekleri yönündeki açıklaması hakkında görüşeceğini belirten Putin, karşılıklı anlaşmalarının ihlali olacak olsa da teorik anlamda bu yönde bir talimat verilebileceğini, ancak durumun bu seviyeye varmamasını umduğunu kaydetmişti. Putin, “Dürüst olmak gerekirse bunu ilk kez duydum. Son zamanlarda Aleksandr Grigoryeviç ile iki kez görüştüm, bana bundan hiç bahsetmedi, ima dahi etmedi. Ama galiba bunu yapabilir. Bunun iyi bir yanı olmasa da elbette bu konuyu kendisiyle görüşeceğim” demişti.'Washington göçmen krizini yanlış yorumluyor' Peskov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Minsk'in göçmen krizini dikkatleri Rusya'nın Ukrayna yakınındaki eylemlerinden başka yöne çekmek için provoke ettiği iddiasını da yorumladı. Bu açıklamayı yanlış bulduklarını ve ABD'nin Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini yanlış yorumladığını gördüklerini söyleyen Peskov, Putin'in Rusya'nın bu krizle hiçbir ilgisi bulunmadığını söylediğini anımsattı. Peskov, "Devlet Başkanı, bunun nedenini de açıkladı. Sınırdaki durumu yaratan Lukaşenko değil. Avrupa'da sığınmacı statüsü almak isteyen göçmenler, oraya vizesiz rejimden yararlanarak gidiyor. Bu nedenle Lukaşenko'nun, Belarus tarafının suçlanması kesinlikle yanlış. Üstelik bu durum bağlamında kimsenin hatırlama niyetinde olmadığı Avrupa'nın bazı genel hümanizm ideallerinden kendilerini soyutluyorlar. Nedense, sınırda neredeyse bir haftadır çok soğuk hava koşullarında kalan binlerce göçmenin akıbetini kimse hatırlamak istemiyor" ifadelerini kullandı.
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Kremlin: Rusya, göçmen krizinin çözümü için arabuluculuk yapmaya hazır
14:10 15.11.2021 (güncellendi: 14:56 15.11.2021)
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Belarus ile AB ülkeleri arasındaki göçmen krizinde arabulucu olabileceğini söyledi.
Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, Rusya'nın göçmen krizinin çözümüne nasıl katkıda bulunabileceği sorusu karşısında Moskova'nın arabuluculuk yapabileceğini ve halihazırda bunu kısmen yaptığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Almanya Başbakan Vekili Angela Merkel ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla temaslarda bulunduğunu anımsatan Peskov, bu görüşmelerin ardından Rus liderin Brüksel ile Minsk arasında doğrudan temaslar kurulacağını umduğunu söylediğini kaydetti.
'Rusya, Belarus üzerinden gaz sevkiyatını azaltmayacak'
Putin'in bu konuya bakışını hatırlatan Peskov, "Birincisi, Belarus egemen bir ülke ve Devlet Başkanı Putin, Lukaşenko'nun duygusal bir karar alabileceğini gerçekten olası görüyor. İkincisi de, Putin bunun gaz transitini ve Rusya'nın Avrupalı alıcılar önündeki yükümlülüklerinin ifasını hiçbir şekilde etkilemeyeceğini umduğunu ve hatta bundan emin olduğunu ifade etti" dedi.
Basın toplantısında Lukaşenko'nun Avrupa'ya gaz sevkiyatını durdurabilecekleri yönündeki açıklaması hakkında Putin'in yaptığı yorum da gündeme getirildi. Peskov, Putin'in sözlerinin Rusya'nın Kuzey Akım 2 devreye alındıktan sonra Belarus üzerinden gaz sevkiyatını azaltabileceği anlamına gelip gelmediği sorulunca Moskova'nın bu yönde bir planının olmadığını belirtti.
Lukaşenko ile Rusya’dan Avrupa’ya gaz sevkiyatını durdurabilecekleri yönündeki açıklaması hakkında görüşeceğini belirten Putin, karşılıklı anlaşmalarının ihlali olacak olsa da teorik anlamda bu yönde bir talimat verilebileceğini, ancak durumun bu seviyeye varmamasını umduğunu kaydetmişti. Putin, “Dürüst olmak gerekirse bunu ilk kez duydum. Son zamanlarda Aleksandr Grigoryeviç ile iki kez görüştüm, bana bundan hiç bahsetmedi, ima dahi etmedi. Ama galiba bunu yapabilir. Bunun iyi bir yanı olmasa da elbette bu konuyu kendisiyle görüşeceğim” demişti.
'Washington göçmen krizini yanlış yorumluyor'
Peskov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Minsk'in göçmen krizini dikkatleri Rusya'nın Ukrayna yakınındaki eylemlerinden başka yöne çekmek için provoke ettiği iddiasını da yorumladı.
Bu açıklamayı yanlış bulduklarını ve ABD'nin Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini yanlış yorumladığını gördüklerini söyleyen Peskov, Putin'in Rusya'nın bu krizle hiçbir ilgisi bulunmadığını söylediğini anımsattı. Peskov, "Devlet Başkanı, bunun nedenini de açıkladı. Sınırdaki durumu yaratan Lukaşenko değil. Avrupa'da sığınmacı statüsü almak isteyen göçmenler, oraya vizesiz rejimden yararlanarak gidiyor. Bu nedenle Lukaşenko'nun, Belarus tarafının suçlanması kesinlikle yanlış. Üstelik bu durum bağlamında kimsenin hatırlama niyetinde olmadığı Avrupa'nın bazı genel hümanizm ideallerinden kendilerini soyutluyorlar. Nedense, sınırda neredeyse bir haftadır çok soğuk hava koşullarında kalan binlerce göçmenin akıbetini kimse hatırlamak istemiyor" ifadelerini kullandı.