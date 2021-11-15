https://tr.sputniknews.com/20211115/libya-yuksek-secim-komisyonu-seyfulislam-kaddafinin-baskanlik-secimlerine-adayligini-reddetti-1050822311.html

Libya Yüksek Seçim Komisyonu: Seyfülislam'ın adaylığına ilişkin alınmış bir karar yok

Libya Yüksek Seçim Komisyonu: Seyfülislam'ın adaylığına ilişkin alınmış bir karar yok

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, "resmi hesaplarının siber saldırıya maruz kaldığını" belirterek, "Seyfülislam Kaddafi’nin adaylık başvurusunun reddedildiğine"... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T17:20+0300

2021-11-15T17:20+0300

2021-11-15T18:36+0300

dünya

libya

muammer kaddafi

seyfülislam kaddafi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050822274_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_84318816c47b12f47fddf706b04de933.jpg

Libya'da 2011 yılındaki linç edilerek öldürülen 41 yıllık eski lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ın 24 Aralık'ta düzenlenecek başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu reddedildiği belirtilmişti ancak komisyondan duruma ilişkin açıklama geldi. Yüksek Seçim Komisyonu İletişim Müdürü Halid el-Mennai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Komisyonun resmi sitesi ile sosyal medya hesaplarına "siber saldırı" yapıldığını söyledi.Mennai, "Seyfülislam Kaddafi’nin başkanlık seçimleri için yaptığı adaylık başvurusunun reddedildiğine" ilişkin açıklamanın da bu hesaplardan yayımlandığını ve kısa süre sonra kaldırıldığını belirterek, söz konusu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını ve bu yönde bir karar olmadığını dile getirdi.Mennai, "Böyle bir karar söz konusu değil. Komisyon böyle bir karar almamıştır." dedi.Bugün Libya Yüksek Seçim Komisyonunun resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından yayımlanan açıklamada, "Seyfülislam Kaddafi’nin 24 Aralık'ta gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için yaptığı adaylık başvurusunun reddedildiği" ifade edilmişti.Yerli ve yabancı çok sayıda yayın kuruluşunun "flaş haber" olarak verdiği karar, bir süre sonra Komisyonun tüm hesaplardan kaldırılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210906/serbest-birakilan-muammer-kaddafinin-oglu-sadi-kaddafi-istanbulda-1048649496.html

libya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

libya, muammer kaddafi, seyfülislam kaddafi