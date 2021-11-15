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Malatya Valiliği'nden 'uyuşturucu' açıklaması: İşten atıldı, soruşturma başlatıldı
Malatya Valiliği'nden 'uyuşturucu' açıklaması: İşten atıldı, soruşturma başlatıldı
Malatya Valiliği, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde uyuşturucu iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaparak, uyuşturucu hapları satan şoförün... 15.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-15T16:44+0300
2021-11-15T16:45+0300
türkiye
malatya
veli ağbaba
uyuşturucu
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Malatya Valiliği, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirilmesine ilişkin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli F.D.'nin sürekli işçi kadrosunda görev yaparken emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda göz altına alındığı, mahkemece tutuklandığı ve İl Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme ile iş akdinin fesih edildiği belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Maddelere el konuldu'Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 30 Ekim 2021 tarihinde şahsın ikametinde yapılan aramada yeşil reçeteye tabii uyuşturucu ve uyarıcı özelliği olan hap ele geçirilmiş, şahıs gözaltına alınmış, yapılan sorgulamada İl Müdürlüğü bodrum katı merdiven altında aynı özelliklere sahip uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri sakladığı beyanı üzerine yapılan aramada söz konusu maddelere de el konulmuştur.'İdari inceleme başlatıldı'Şahıs ‘Yeşil Reçeteye Tabii Uyuşturucu ve Uyarıcı Özelliği Olan Hap Satmak’ suçundan 31 Ekim2021 günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Olayın hemen ardından 4857 sayılı İş Kanun’un 25. Maddesinin ‘II’ Fıkrasında belirtilen Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri başlığı ‘d’ bendi uyarınca ivedilikle gerekli işlem yapılarak açığa alınmış ve iş akdi fesih edilerek kurum ile ilişiği kesilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili 4 Kasım 2021 tarihinde muhakkik görevlendirilerek idari inceleme başlatılmıştır.”CHP'li Ağbaba soru önergesi vermiştiAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a konuyla ilgili soru önergesi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Ağbaba, “Malatya İl Müdürlüğü binanızda 5 bin sentetik hap bulunması başlı başına bir skandalken, kurum müdürünün halen görevde kalması da skandalın bir başka yönüdür. Bakanlığınız tarafından özel şoförü uyuşturucu ticareti yapmaktan 31 Ekim 2021 tarihinde tutuklanan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü’ne soruşturma açılmış mıdır?” da dahil 10 soru yöneltmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211115/chpli-agbaba-malatya-aile-ve-sosyal-hizmetler-il-mudurlugunde-5-bin-uyusturucu-hap-ele-gecirildi-1050806955.html
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malatya, veli ağbaba, uyuşturucu, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

Malatya Valiliği'nden 'uyuşturucu' açıklaması: İşten atıldı, soruşturma başlatıldı

16:44 15.11.2021 (güncellendi: 16:45 15.11.2021)
© Malatya ValiliğiMalatya Valiliği
Malatya Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
© Malatya Valiliği
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Malatya Valiliği, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde uyuşturucu iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaparak, uyuşturucu hapları satan şoförün işten atıldığını ve idari inceleme başlatıldığını duyurdu.
Malatya Valiliği, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirilmesine ilişkin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinin ardından yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli F.D.'nin sürekli işçi kadrosunda görev yaparken emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda göz altına alındığı, mahkemece tutuklandığı ve İl Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme ile iş akdinin fesih edildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Maddelere el konuldu'

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 30 Ekim 2021 tarihinde şahsın ikametinde yapılan aramada yeşil reçeteye tabii uyuşturucu ve uyarıcı özelliği olan hap ele geçirilmiş, şahıs gözaltına alınmış, yapılan sorgulamada İl Müdürlüğü bodrum katı merdiven altında aynı özelliklere sahip uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri sakladığı beyanı üzerine yapılan aramada söz konusu maddelere de el konulmuştur.

'İdari inceleme başlatıldı'

Şahıs ‘Yeşil Reçeteye Tabii Uyuşturucu ve Uyarıcı Özelliği Olan Hap Satmak’ suçundan 31 Ekim2021 günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Olayın hemen ardından 4857 sayılı İş Kanun’un 25. Maddesinin ‘II’ Fıkrasında belirtilen Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri başlığı ‘d’ bendi uyarınca ivedilikle gerekli işlem yapılarak açığa alınmış ve iş akdi fesih edilerek kurum ile ilişiği kesilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili 4 Kasım 2021 tarihinde muhakkik görevlendirilerek idari inceleme başlatılmıştır.”

CHP'li Ağbaba soru önergesi vermişti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a konuyla ilgili soru önergesi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Ağbaba, “Malatya İl Müdürlüğü binanızda 5 bin sentetik hap bulunması başlı başına bir skandalken, kurum müdürünün halen görevde kalması da skandalın bir başka yönüdür. Bakanlığınız tarafından özel şoförü uyuşturucu ticareti yapmaktan 31 Ekim 2021 tarihinde tutuklanan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü’ne soruşturma açılmış mıdır?” da dahil 10 soru yöneltmişti.
Veli Ağbaba - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
POLİTİKA
CHP'li Ağbaba: Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
12:45
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