https://tr.sputniknews.com/20211115/putin-ve-sisi-misirin-ilk-nukleer-santralinin-insasini-konustu-1050812359.html

Putin ve Sisi, Mısır'ın ilk nükleer santralinin inşasını konuştu

Putin ve Sisi, Mısır'ın ilk nükleer santralinin inşasını konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. İkili Mısır’ın ilk nükleer santralinin... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T14:20+0300

2021-11-15T14:20+0300

2021-11-15T14:24+0300

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin ile Sisi telefonla görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin gündemindeki konular ele alındı. Ticari ve ekonomi ile ilgili meselelerin üzerinde durulduğu görüşmede Mısır’ın ilk nükleer santralinin inşa edilmesi ve Süveyş Kanalı bölgesinde bir Rus sanayi bölgesi yaratılması konularına dikkat verildi.İkili ilişkilerin ulaştığı seviye hakkında olumlu değerlendirmede bulunuldu ve bu ilişkilerin çok yönlü bir ortaklık ve stratejik nitelik taşıdığını kaydedildi.Sisi Mısır’daki havalimanlarında güvenliğin sağlanması yönünde gösterilen etkili ortak çalışmalardan dolayı şükranlarını dile getirdi. Nitekim bu çalışmalar neticesinde ağustos ayında Rusya ile Mısır arasındaki hava ulaşımı tam manasıyla yeniden başlatılabildi.Rusya ile Mısır arasında 2017’de Dabaa Nükleer Santrali’nin yapımına başlanması yönünde anlaşma imzalanmıştı. Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir de bu yıl temmuz ayında Moskova’da ilk ünite hakkı ekipmanlarının üretilmeye başlandığını bildirmişti. 4 üniteden oluşacak santralin inşasının 2029’da sona ermesi bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20211021/rusya-misir-ortak-askeri-tatbikatinda-parasutculer-egitim-atisi-yapti-1050048261.html

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