https://tr.sputniknews.com/20211115/rusya-ortadogu-ulkeleriyle-yeni-nesil-avci-ucagi-checkmatein-tedarikini-gorusecek-1050796612.html

Rusya, Ortadoğu ülkeleriyle yeni nesil avcı uçağı Checkmate’in tedarikini görüşecek

Rusya, Ortadoğu ülkeleriyle yeni nesil avcı uçağı Checkmate’in tedarikini görüşecek

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov, Dubai Airshow-2021 havacılık fuarı kapsamında yeni beşinci nesil hafif avcı uçağı Checkmate'in tedarikinin Ortadoğu... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

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savunma

ortadoğu

rusya

checkmate

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Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) 14-18 Kasım’da düzenlenen Dubai Airshow-2021 havacılık fuarında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, fuar kapsamında Checkmate avcı uçağının tedarikinin Ortadoğu ülkeleri ile görüşüleceğini ifade etti.Manturov, “Checkmate yeni temamız, bu yıl (Rusya’da düzenlenen havacılık fuarı) MAKS’ta böyle bir girişimimiz oldu. Yurtdışı pazarlarındaki ilk tanıtımımızın BAE’de olmasının da bir nedeni var, bizim bu pazardan beklentilerimiz var. Ortadoğu'dan meslektaşlarımızla olası ortaklıklar görüşülecek, ancak elbette ilgilenecek olan ülkelere teslimatlar da görüşülecek” diye konuştu.Kendini radarlardan gizleyebilen tek motorlu Checkmate jeti, MAKS-2021 havacılık fuarında Rusya lideri Vladimir Putin’e tanıtılmıştı. İlk uçuşunu 2023'te yapması planlanan yeni Rus uçağının seri üretimine ise 2025'te geçilmesi düşünülüyor.Geliştiricilere göre beşinci nesil yeni avcı uçağı, ses hızının iki katı hıza ulaşabiliyor. Jetin menzilinin 3 bin kilometre olduğu ve 7 bin 400 kilogram cephane taşıyabileceği ve karada, denizde ve havada aynı anda 6’ya kadar hedefi vurabileceği belirtiliyor.Amerikan F-35 Lightning II ve İsveç yapımı JAS-39 Gripen ile rekabet edeceği ifade edilen jetin fiyatınınsa 25-30 milyon dolar aralığında olacağı tahmin ediliyor. Yeni uçağın öncelikle Ortadoğu, Asya, Kuzey Afrika ve Latin Amerika ülkelerine ihraç edilmesi planlanıyor.

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ortadoğu, rusya, checkmate