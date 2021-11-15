https://tr.sputniknews.com/20211115/rusyadan-uc-cevrimici-oyunla-moscow-golden-mask-25-istanbul-tiyatro-festivalinde-1050816700.html

'Rusya'dan üç çevrimiçi oyunla Moscow Golden Mask, 25. İstanbul Tiyatro Festivali'nde'

'Rusya'dan üç çevrimiçi oyunla Moscow Golden Mask, 25. İstanbul Tiyatro Festivali'nde'

İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Yılmaz, “Moscow Golden Mask Festivali ile biz 2018 yılından bu yana çok güzel bir işbirliği gerçekleştiriyoruz. Bu yıl... 15.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-15T15:49+0300

2021-11-15T15:49+0300

2021-11-15T15:52+0300

aleksandr puşkin

görüş

istanbul tiyatro festivali

golden mask istanbul'da

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İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz, Radyo Sputnik’te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’na konuştu.‘Bu Zamanda Tiyatro’ sloganıyla festivalin 25. edisyonu, yeni bir normal arayışındaki dünyaya tiyatronun gözünden bakan pek çoğu yeni yapımla hem tiyatro dünyasına hem de tiyatroseverlere nefes aldırmak üzere yola çıktı.Festivale konuk olan 24 yerli ve uluslararası yapımın bir bölümü çevrimiçi gösterimlerle tüm Türkiye'den izlenebilirken bir bölümüyse Alan Kadıköy, Atlas 1948 Sineması, Profilo Kültür Merkezi Batı Ana Sahne, Duru Ataşehir, Moda Sahnesi, DasDas, Caddebostan Kültür Merkezi, Müze Gazhane, Yapı Kredi bomontiada ve Zorlu PSM'de fiziksel olarak Kovid-19 önlemleri altında izleyicileriyle buluşuyor.Çevrimiçi gösterimler festival boyunca ‘passostudio.com’ adresinden izlenebiliyor.Yılmaz, “22 Ekim’de başlayan 25. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Kasım’a kadar yurtdışından ve Türkiye’den toplam 24 tiyatro, performans ve dans gösterisini ağırlıyor. 17-18 Kasım’da Medea adlı oyun, Zorlu PSM’de izleyiciyle buluşacak” diye konuştu.Prestijli oyuncuları ve yönetmen ekibiyle Hollanda tiyatrosuna yön veren Internationaal Theater Amsterdam’ın (ITA), The Guardian’ın ‘kusursuz bir topluluktan dokunaklı bir sanat yapıtı’ sözleriyle övdüğü ödüllü oyunu Medea, genç yazar ve yönetmen Simon Stone’un imzasını taşıyor. Sahnelediği her oyunu heyecanla beklenen Stone, antik tragedya yazarı Euripides’in ünlü Medea’sını gerçek bir olaydan yola çıkarak yeniden yazıyor ve güncel bir rejiyle sahneliyor.Yılmaz, “Moscow Golden Mask Festivali ile biz 2018 yılından bu yana çok güzel bir işbirliği gerçekleştiriyoruz. İlk Hamlet’le başladık. Bu yıl çevrimiçi programına dâhil edilen üç oyun var Rusya’dan. Ayı, Boris ve Güneşin Çocukları tüm diğer çevrimiçi gösterilerle birlikte passostudio.com adresinden izlenebilecek” şeklinde konuştu.Çehov’un Ayı oyunuAnton Çehov’un 1888 yılında kaleme aldığı, en bilinen kısa oyunu Ayı, ölmüş kocasının yasını tutan Bayan Popov ve kocasının borcunu tahsil etmeye gelmiş ‘ayı’ olarak nitelendirilebilecek bir toprak sahibi Bay Smirnov arasında alevlenen romantizmin tuhaf hikâyesi.Puşkin’den BorisPuşkin, Shakespeare’in tarihi oyunlarından etkilenerek yazdığı Boris Godunov'un tragedyası Boris'te insanın iktidarla ilişkisini gayet yalın ve gerçekçi bir şiir diliyle aktarıyor. Yönetmen Dmitry Krymov ise bu klasik esere zekice, ironik ve çağdaş bir bakış sunuyor.Maxim Gorki’nin eserinden uyarlanan Güneşin ÇocuklarıMaxim Gorki’nin eserinden, Rusya’nın başarılı yönetmenlerinden Timofei Kulyabin’in ilgi çekici metniyle sahneye uyarlanan Güneşin Çocukları ise, Stanford Üniversitesi kampüsünde yaşayan Rus bilim insanları ile Steve Jobs ve Elon Musk’ın konuşma metinlerini iç içe geçiriyor.

https://tr.sputniknews.com/20211001/istanbul-tiyatro-festivalinde-rusyadan-3-farkli-yapim-sergilenecek-1049425101.html

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2021

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aleksandr puşkin, istanbul tiyatro festivali, golden mask istanbul'da