https://tr.sputniknews.com/20211116/antalyada-orman-kundakciligi-suphesi-ile-tutuklanan-ruslarin-turkiyeden-ayrilma-yasagi-kaldirildi-1050859608.html

Antalya'da orman kundakçılığı şüphesi ile tutuklanan Rusların Türkiye'den ayrılma yasağı kaldırıldı

Antalya'da orman kundakçılığı şüphesi ile tutuklanan Rusların Türkiye'den ayrılma yasağı kaldırıldı

Antalya'da ormanı ateşe verdikleri şüphesi ile tutuklanan yedi Rus turistin Türkiye'den ayrılmasının önünde engel kalmadı. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T16:04+0300

2021-11-16T16:04+0300

2021-11-16T16:11+0300

rus turist

türkiye

antalya

orman yangını

kundaklama

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Avukat Anastasiya Kolpaşikova, Sputnik’e demecinde, Antalya mahkemesinin ormanı ateşe verdikleri şüphesi ile tutuklanan yedi Rus turistin Türkiye'den çıkış yasağını kaldırdığını, bu kişilerin Rusya ile dönebileceklerini belirtti.Kolpaşikova, “Bugün orman kundaklama davasının ilk duruşması yapıldı. Vatandaşlarımız davanın esasına ilişkin sorgulandı, ardından mahkeme yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı. Bu kişiler Rusya'ya dönebilir” diye konuştu.Davanın görülmeye devam edeceğine dikkat çeken Kolpaşikova, “Bundan sonraki duruşma mayıs ayında yapılacak” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, Antalya yakınlarında ‘Likya Yolu’ rotasında yaptıkları yürüyüş sırasında ormanı ateşe verdiklerinden şüphelenilen yedi Rus turistin gözaltına alındığı belirtilmişti.Anadolu Ajansının aktardığı üzere turistler, sonradan orman yangınının başladığı tespit edilen yerde ateş yakmıştı. Turistler ise sosyal ağlarda yaptıkları paylaşımlarda, kendilerinin hiçbir suçu olmadan çıkan yangını söndürmeye çalıştıkları şeklinde paylaşımlar yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211025/antalyada-bir-grup-rus-turist-kasitsiz-orman-yangini-cikarma-suphesiyle-gozaltina-alindi-1050152670.html

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rus turist, antalya, orman yangını, kundaklama