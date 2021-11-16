Antalya'da orman kundakçılığı şüphesi ile tutuklanan Rusların Türkiye'den ayrılma yasağı kaldırıldı

Avukat Anastasiya Kolpaşikova, Sputnik’e demecinde, Antalya mahkemesinin ormanı ateşe verdikleri şüphesi ile tutuklanan yedi Rus turistin Türkiye'den çıkış yasağını kaldırdığını, bu kişilerin Rusya ile dönebileceklerini belirtti.Kolpaşikova, “Bugün orman kundaklama davasının ilk duruşması yapıldı. Vatandaşlarımız davanın esasına ilişkin sorgulandı, ardından mahkeme yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı. Bu kişiler Rusya'ya dönebilir” diye konuştu.Davanın görülmeye devam edeceğine dikkat çeken Kolpaşikova, “Bundan sonraki duruşma mayıs ayında yapılacak” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, Antalya yakınlarında ‘Likya Yolu’ rotasında yaptıkları yürüyüş sırasında ormanı ateşe verdiklerinden şüphelenilen yedi Rus turistin gözaltına alındığı belirtilmişti.Anadolu Ajansının aktardığı üzere turistler, sonradan orman yangınının başladığı tespit edilen yerde ateş yakmıştı. Turistler ise sosyal ağlarda yaptıkları paylaşımlarda, kendilerinin hiçbir suçu olmadan çıkan yangını söndürmeye çalıştıkları şeklinde paylaşımlar yapmıştı.
Antalya'da ormanı ateşe verdikleri şüphesi ile tutuklanan yedi Rus turistin Türkiye'den ayrılmasının önünde engel kalmadı.
Avukat Anastasiya Kolpaşikova, Sputnik’e demecinde, Antalya mahkemesinin ormanı ateşe verdikleri şüphesi ile tutuklanan yedi Rus turistin Türkiye'den çıkış yasağını kaldırdığını, bu kişilerin Rusya ile dönebileceklerini belirtti.
Kolpaşikova, “Bugün orman kundaklama davasının ilk duruşması yapıldı. Vatandaşlarımız davanın esasına ilişkin sorgulandı, ardından mahkeme yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı. Bu kişiler Rusya'ya dönebilir” diye konuştu.
Davanın görülmeye devam edeceğine dikkat çeken Kolpaşikova, “Bundan sonraki duruşma mayıs ayında yapılacak” ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, Antalya yakınlarında ‘Likya Yolu’ rotasında yaptıkları yürüyüş sırasında ormanı ateşe verdiklerinden şüphelenilen yedi Rus turistin gözaltına alındığı belirtilmişti.
Anadolu Ajansının aktardığı üzere turistler, sonradan orman yangınının başladığı tespit edilen yerde ateş yakmıştı. Turistler ise sosyal ağlarda yaptıkları paylaşımlarda, kendilerinin hiçbir suçu olmadan çıkan yangını söndürmeye çalıştıkları şeklinde paylaşımlar yapmıştı.