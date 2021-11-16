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Barbados, metaverse'te büyükelçiliği olan ilk ülke olacak
Barbados, metaverse'te büyükelçiliği olan ilk ülke olacak
Karayiplerde bağımsız ada ülkesi Barbados, metaverse'te büyükelçilik açma kararı alarak sanal gerçeklik platformu Decentraland ile sözleşme yaptı. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T10:34+0300
2021-11-16T10:34+0300
yaşam
büyükelçilik
barbados
sanal gerçeklik
metaverse
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Ada ülkesi Barbados, metaverse'te büyükelçiliği olan ilk ülke olmak için kolları sıvadı.CoinDesk'te yer alan habere göre, ülkenin Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı, elçiliğin kurulması 3 boyutlu sanal gerçeklik platformu Decentraland ile sözleşme imzaladı.Metaverse'te kurulacak büyükelçilik binasının çeşitli projelere, arazinin belirlenmesine ve satın alınmasına, sanal elçilik ve konsoloslukların mimarisinin oluşturulmasına ve e-vize gibi hizmetler sağlanmasına hizmet edeceği belirtildi.Öte yandan ülke, dijital alandaki projelerini bununla sınırlamayacak. Bakanlığa göre, Somnium Space ve SuperWorld dahil olmak üzere diğer bir dizi sanal gerçeklik platformuyla benzer anlaşma yapıldı.Barbados hükümeti, bu hamleye ağustos ayında onay vermişti.Hükümet ise, adımın önemli bir diplomatik fırsat olduğunu açıklamıştı.Barbados, ayrıca kripto para birimlerine en sıcak bakan ülkeler arasında yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211110/seul-metaversee-adim-atan-ilk-kent-olacak-1050663842.html
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büyükelçilik, barbados, sanal gerçeklik, metaverse

Barbados, metaverse'te büyükelçiliği olan ilk ülke olacak

10:34 16.11.2021
© AP Photo / Kavitha SuranaBarbados
Barbados - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© AP Photo / Kavitha Surana
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Karayiplerde bağımsız ada ülkesi Barbados, metaverse'te büyükelçilik açma kararı alarak sanal gerçeklik platformu Decentraland ile sözleşme yaptı.
Ada ülkesi Barbados, metaverse'te büyükelçiliği olan ilk ülke olmak için kolları sıvadı.
CoinDesk'te yer alan habere göre, ülkenin Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı, elçiliğin kurulması 3 boyutlu sanal gerçeklik platformu Decentraland ile sözleşme imzaladı.
Metaverse'te kurulacak büyükelçilik binasının çeşitli projelere, arazinin belirlenmesine ve satın alınmasına, sanal elçilik ve konsoloslukların mimarisinin oluşturulmasına ve e-vize gibi hizmetler sağlanmasına hizmet edeceği belirtildi.
Öte yandan ülke, dijital alandaki projelerini bununla sınırlamayacak. Bakanlığa göre, Somnium Space ve SuperWorld dahil olmak üzere diğer bir dizi sanal gerçeklik platformuyla benzer anlaşma yapıldı.
Barbados hükümeti, bu hamleye ağustos ayında onay vermişti.
Hükümet ise, adımın önemli bir diplomatik fırsat olduğunu açıklamıştı.
Barbados, ayrıca kripto para birimlerine en sıcak bakan ülkeler arasında yer alıyor.
Güney Kore'nin başkenti Seul - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
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10 Kasım, 15:28
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