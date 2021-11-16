https://tr.sputniknews.com/20211116/barbados-metaversete-buyukelciligi-olan-ilk-ulke-olacak-1050843617.html

Barbados, metaverse'te büyükelçiliği olan ilk ülke olacak

Barbados, metaverse'te büyükelçiliği olan ilk ülke olacak

Karayiplerde bağımsız ada ülkesi Barbados, metaverse'te büyükelçilik açma kararı alarak sanal gerçeklik platformu Decentraland ile sözleşme yaptı. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T10:34+0300

2021-11-16T10:34+0300

2021-11-16T10:34+0300

yaşam

büyükelçilik

barbados

sanal gerçeklik

metaverse

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050843590_0:0:1239:697_1920x0_80_0_0_0008c13e6c284e940ee733ae4c8f312f.jpg

Ada ülkesi Barbados, metaverse'te büyükelçiliği olan ilk ülke olmak için kolları sıvadı.CoinDesk'te yer alan habere göre, ülkenin Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı, elçiliğin kurulması 3 boyutlu sanal gerçeklik platformu Decentraland ile sözleşme imzaladı.Metaverse'te kurulacak büyükelçilik binasının çeşitli projelere, arazinin belirlenmesine ve satın alınmasına, sanal elçilik ve konsoloslukların mimarisinin oluşturulmasına ve e-vize gibi hizmetler sağlanmasına hizmet edeceği belirtildi.Öte yandan ülke, dijital alandaki projelerini bununla sınırlamayacak. Bakanlığa göre, Somnium Space ve SuperWorld dahil olmak üzere diğer bir dizi sanal gerçeklik platformuyla benzer anlaşma yapıldı.Barbados hükümeti, bu hamleye ağustos ayında onay vermişti.Hükümet ise, adımın önemli bir diplomatik fırsat olduğunu açıklamıştı.Barbados, ayrıca kripto para birimlerine en sıcak bakan ülkeler arasında yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211110/seul-metaversee-adim-atan-ilk-kent-olacak-1050663842.html

barbados

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

büyükelçilik, barbados, sanal gerçeklik, metaverse