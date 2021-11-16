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Bilim literatürüne girdi: Doğumu kolaylaştıran yeni ıkınma tekniği
Bilim literatürüne girdi: Doğumu kolaylaştıran yeni ıkınma tekniği
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, bilim literatürüne buldukları doğumlarda yeni bir ıkınma tekniği ile girdi. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
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doğum
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gülbahtiyar Demirel ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi Öğr. Gör. Dr. Özlem Akgün’ün doktora tez projesi olarak gerçekleştirdikleri çalışmada doğumda yeni bir ıkınma tekniği ortaya koyuldu.‘Mevcut tekniklerin anne ve bebek sağlığı üzerine olumsuz etkileri var’Doç. Dr. Gülbahtiyar Demirel, konuyla ilgili şunları söyledi:‘Ikınma teknikleri doğumda son derece önemli’Demirel, Ikınma tekniklerinin doğumdaki önemine değindi:
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sivas, doğum

Bilim literatürüne girdi: Doğumu kolaylaştıran yeni ıkınma tekniği

13:27 16.11.2021
© İHASivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, yeni ıkınma tekniği
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, yeni ıkınma tekniği - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© İHA
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, bilim literatürüne buldukları doğumlarda yeni bir ıkınma tekniği ile girdi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gülbahtiyar Demirel ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi Öğr. Gör. Dr. Özlem Akgün’ün doktora tez projesi olarak gerçekleştirdikleri çalışmada doğumda yeni bir ıkınma tekniği ortaya koyuldu.

‘Mevcut tekniklerin anne ve bebek sağlığı üzerine olumsuz etkileri var’

Doç. Dr. Gülbahtiyar Demirel, konuyla ilgili şunları söyledi:
“Günümüzdeki mevcut ıkınma tekniklerinin anne ve bebek sağlığı üzerine çeşitli olumsuz etkileri söz konusudur. Kadınların ıkınma şekli maternal ve fetal sağlığı, doğum süresini ve perineal travma durumunu vb. etkileyebilmektedir. Yapılan çalışmalarda; valsalva tipi ıkınmanın spontan ıkınmaya göre doğum eyleminin ikinci evresini 7-18 dk. kısalttığı, fetal hipoksi ve asidoz oranını yükselttiği, fetüste asit baz dengesini bozduğu, buna karşın spontan ıkınmanın valsalva tipi ıkınmaya göre anne ve fetüsün iyilik durumunu, annenin doğum memnuniyetini, yenidoğanın 1. ve 5. dakika Apgar skorlarını yükselttiği, intakt perine oranını artırdığı, epizyotomi oranını ve maternal anksiyete düzeyini azalttığı, umblikal kord pH, PaO2 seviyelerini iyileştirdiği belirtilmiştir.”

‘Ikınma teknikleri doğumda son derece önemli’

Demirel, Ikınma tekniklerinin doğumdaki önemine değindi:
“Kadınların kendilerini doğumdan sorumlu hissettikleri, annede ve fetüste meydana gelebilecek zarar ve travmayı önleyebilen ıkınma tekniğini kullanmaları önemlidir. Doğum eylemi sırasında ağzı açmak ve nefes almak serviksin gevşemesini sağlayan doğal yöntemlerdendir. Ağzı sıkıca kapalı tutmak, doğum yolunun açılmasını zorlaştıracaktır. Doğum esnasında rahatlamak için içgüdüsel olarak alınan derin bir nefesle birlikle içgüdüsel olarak çıkarılan boğazı açan ve titreten seslerin her zaman doğumu kolaylaştırdığı görülmüştür. Ina May Gaskin'in Sfinkter yasasından yola çıktığımız ve yeni bir ıkınma tekniği olarak ortaya koyduğumuz doğal ıkınma tipinde kadın kontraksiyonların başladığını fark ettiğinde ağız ve boğazını gevşetip ağzını açar, nefesini ağzından alıp ağzından verir, inleme, mırıldanma, homurtu şeklinde sesler çıkarır.”
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