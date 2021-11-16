Bilim literatürüne girdi: Doğumu kolaylaştıran yeni ıkınma tekniği

“Kadınların kendilerini doğumdan sorumlu hissettikleri, annede ve fetüste meydana gelebilecek zarar ve travmayı önleyebilen ıkınma tekniğini kullanmaları önemlidir. Doğum eylemi sırasında ağzı açmak ve nefes almak serviksin gevşemesini sağlayan doğal yöntemlerdendir. Ağzı sıkıca kapalı tutmak, doğum yolunun açılmasını zorlaştıracaktır. Doğum esnasında rahatlamak için içgüdüsel olarak alınan derin bir nefesle birlikle içgüdüsel olarak çıkarılan boğazı açan ve titreten seslerin her zaman doğumu kolaylaştırdığı görülmüştür. Ina May Gaskin'in Sfinkter yasasından yola çıktığımız ve yeni bir ıkınma tekniği olarak ortaya koyduğumuz doğal ıkınma tipinde kadın kontraksiyonların başladığını fark ettiğinde ağız ve boğazını gevşetip ağzını açar, nefesini ağzından alıp ağzından verir, inleme, mırıldanma, homurtu şeklinde sesler çıkarır.”