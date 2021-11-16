Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211116/cin-devlet-baskani-si-ile-abd-baskani-bidenin-cevrim-ici-gorusmesi-basladi-1050838524.html
Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkanı Biden'ın çevrim içi görüşmesi başladı
Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkanı Biden'ın çevrim içi görüşmesi başladı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden'ın çevrim içi görüşmesi başladı. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T05:19+0300
2021-11-16T05:19+0300
dünya
abd
çin
joe biden
şi cinping
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050838498_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_a62b64826883a08a96e65f19ee00f5ee.jpg
ABD Başkanı Joe Biden'ın ocakta göreve gelmesinden bu yana iki kez telefonda görüşen liderler, video konferans yoluyla ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştiriyor.Dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip iki ülkenin liderleri arasındaki görüşme, uluslararası ilişkiler açısından önemli görülüyor.Pekin yönetiminden yapılan açıklamada, "Liderlerin görüşmede Çin-ABD ilişkilerinin geleceği ve ortak endişe kaynağı olan stratejik sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunmasının beklendiği" belirtildi.Görüşmeye Çin tarafında Devlet Başkanı Şi'nin yanı sıra Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Genel Ofisi Direktörü Ding Şueşiang, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Dış İlişkiler Ofisi Direktörü Yang Cieçı, Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, Başbakan Yardımcısı Liu Hı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Şie Fıng katıldı.ABD tarafında ise Biden dışında Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Hazine Bakanı Janet Yellen'ın olduğu yetkililer yer aldı.Şi, görüşmenin başlangıcında "Çin ile ABD arasında sağlam ve istikrarlı bir ilişki kurulması" çağrısında bulundu.Çin tarafının görüşmede Tayvan, ikili ticaret, güvenlik gibi konularda pozisyonunu ortaya koyması bekleniyor.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Pekin'in Washington ile ilişkilerini istikrarlı geliştirme yoluna yeniden sokmayı hedeflediğini" belirtti.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise "ABD'nin görüşmeyi Çin ile rekabetin kurallarını belirlemek için bir fırsat olarak gördüğü" kaydedildi.
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050838498_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_1523a501fda54220840d83e9edc05624.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, çin, joe biden, şi cinping

Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkanı Biden'ın çevrim içi görüşmesi başladı

05:19 16.11.2021
© AP Photo / Susan WalshÇin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden'ın çevrim içi görüşmesi başladı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden'ın çevrim içi görüşmesi başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Abone ol
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden'ın çevrim içi görüşmesi başladı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın ocakta göreve gelmesinden bu yana iki kez telefonda görüşen liderler, video konferans yoluyla ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştiriyor.
Dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip iki ülkenin liderleri arasındaki görüşme, uluslararası ilişkiler açısından önemli görülüyor.
Pekin yönetiminden yapılan açıklamada, "Liderlerin görüşmede Çin-ABD ilişkilerinin geleceği ve ortak endişe kaynağı olan stratejik sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunmasının beklendiği" belirtildi.
Görüşmeye Çin tarafında Devlet Başkanı Şi'nin yanı sıra Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Genel Ofisi Direktörü Ding Şueşiang, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Dış İlişkiler Ofisi Direktörü Yang Cieçı, Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, Başbakan Yardımcısı Liu Hı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Şie Fıng katıldı.
ABD tarafında ise Biden dışında Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Hazine Bakanı Janet Yellen'ın olduğu yetkililer yer aldı.
Şi, görüşmenin başlangıcında "Çin ile ABD arasında sağlam ve istikrarlı bir ilişki kurulması" çağrısında bulundu.
Çin tarafının görüşmede Tayvan, ikili ticaret, güvenlik gibi konularda pozisyonunu ortaya koyması bekleniyor.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Pekin'in Washington ile ilişkilerini istikrarlı geliştirme yoluna yeniden sokmayı hedeflediğini" belirtti.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise "ABD'nin görüşmeyi Çin ile rekabetin kurallarını belirlemek için bir fırsat olarak gördüğü" kaydedildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
05:19Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkanı Biden'ın çevrim içi görüşmesi başladı
05:04Afyonkarahisar'da 1220 litre sahte içki ele geçirildi: 4 gözaltı
04:51ABD’de 'komplo teorisyeni', dezenformasyon yaptığı gerekçesiyle tazminat ödeyecek
04:40Afyonkarahisar’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3’e yükseldi
04:22Uzay çöpleri üç kez UUİ’nin yanından geçti: Bir hasar oluşmadı
04:13Mısır'ın Doha Büyükelçisi Şerbini, Katar Emiri Temim'e güven mektubunu sundu
04:05İngiltere Başbakanı Johnson, İrlanda Protokolü'nü askıya alabileceklerini belirtti
03:50Sovyet MiG pilotlarının önleme sırasında kule ile şakalaşması ABD’li pilotları şaşırttı
03:42Rusya’da İskender ve S-500 sistemleri için evrensel mühimmat dağıtım aracı geliştirildi
03:35BM: Askerler, sivillerin hayatını kaybettiği eylemler nedeniyle cezalandırılmalı
03:21Dünyaca ünlü Rus balalayka ustası Gorbachev’in Türkiye konserleri büyük başarı elde etti
03:07Konyaspor yöneticisi Fatih Korkmaz koronavirüse yenildi
03:04Rus Ordusu ilk S-550 sistemini 2025’e kadar teslim alacak
02:56Eski AP Başkanı Schulz: Kötü hava yüzünden Putin’in suçlanmasına sevinirim
02:27Yemeksepeti: Kötü niyetli bazı kişiler, verileri yayınlama tehdidiyle fidye talebinde bulundu
02:12Akşener: Ömer'in yolunda, Atatürk'ün izinde hür ve eşit bir toplum için her daim adaleti savunacağız
01:51Bakan Yanık'tan CHP'li Ağbaba'ya yanıt: Bahsi geçen şahıs tutukludur
01:36Rus ve Türk uzmanlar hemfikir: Bölgesel sorunlar bölgesel platformlarda çözülmeli
01:25Devrilen TIR'daki pancarlar yola saçıldı
01:09ABD Başkanı Biden 1 trilyon dolarlık altyapı paketini imzaladı