https://tr.sputniknews.com/20211116/cin-devlet-baskani-si-ile-abd-baskani-bidenin-cevrim-ici-gorusmesi-basladi-1050838524.html

Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkanı Biden'ın çevrim içi görüşmesi başladı

Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkanı Biden'ın çevrim içi görüşmesi başladı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden'ın çevrim içi görüşmesi başladı. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T05:19+0300

2021-11-16T05:19+0300

2021-11-16T05:19+0300

dünya

abd

çin

joe biden

şi cinping

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050838498_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_a62b64826883a08a96e65f19ee00f5ee.jpg

ABD Başkanı Joe Biden'ın ocakta göreve gelmesinden bu yana iki kez telefonda görüşen liderler, video konferans yoluyla ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştiriyor.Dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip iki ülkenin liderleri arasındaki görüşme, uluslararası ilişkiler açısından önemli görülüyor.Pekin yönetiminden yapılan açıklamada, "Liderlerin görüşmede Çin-ABD ilişkilerinin geleceği ve ortak endişe kaynağı olan stratejik sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunmasının beklendiği" belirtildi.Görüşmeye Çin tarafında Devlet Başkanı Şi'nin yanı sıra Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Genel Ofisi Direktörü Ding Şueşiang, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Dış İlişkiler Ofisi Direktörü Yang Cieçı, Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, Başbakan Yardımcısı Liu Hı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Şie Fıng katıldı.ABD tarafında ise Biden dışında Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Hazine Bakanı Janet Yellen'ın olduğu yetkililer yer aldı.Şi, görüşmenin başlangıcında "Çin ile ABD arasında sağlam ve istikrarlı bir ilişki kurulması" çağrısında bulundu.Çin tarafının görüşmede Tayvan, ikili ticaret, güvenlik gibi konularda pozisyonunu ortaya koyması bekleniyor.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Pekin'in Washington ile ilişkilerini istikrarlı geliştirme yoluna yeniden sokmayı hedeflediğini" belirtti.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise "ABD'nin görüşmeyi Çin ile rekabetin kurallarını belirlemek için bir fırsat olarak gördüğü" kaydedildi.

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, çin, joe biden, şi cinping