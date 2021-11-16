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İzmir'de Romalı bir zengine ait 2700 yıllık iki mozaik bulundu
İzmir'de Romalı bir zengine ait 2700 yıllık iki mozaik bulundu
İzmir'in Konak ilçesinde yerin 10 metre altında ev şeklindeki bölmede, Romalı bir zengine ait olduğu değerlendirilen ve ihtişamı simgeleyen yaklaşık 2700... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T15:52+0300
2021-11-16T15:58+0300
mozaik
yaşam
izmir
yozgat
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, tarihi Kemeraltı Çarşısı ve Agora Ören Yeri'ne yakın, araçların giremediği dar sokaklar arasındaki bir ikametin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.Yaklaşık bir ay süren takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, tünel kazarak toprağın yaklaşık 10 metre altındaki tarihi kalıntıları çıkarmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı.Polisin bilgilendirmesi üzerine İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanları bölgede çalışma yaptı.İncelemeler sonucunda, bir kuyudan merdivenle inilen bölgede, milattan önce 753-509 yıllarını kapsayan erken Roma dönemine ait 2700 yıllık 178x171 santimetrelik iki mozaik ve 2 metre uzunluğunda 2 kaideli yivli sütun tespit edildi.Romalı bir zengine ait olduğu değerlendirilen, ellerinde horoz olan iki insan figürünün yer aldığı mozaiklerin, genellikle konutların salon kısımlarında bulunduğu, ihtişamı ve zenginliği simgelediği belirtildi.Şüpheliler, ev sahibi A.E, kiracı M.Ç. ve H.Ş. ifade işlemleri için emniyete götürüldü.Zanlıların ilk ifadesinde, su çıkarmak için evin bahçesinde sondaj yaptıkları sırada iş makinesinin belli seviden sonra ilerlemediğini fark ettiklerini, bunun üzerine kazma kürekle kuyuyu kazdıklarında mozaikleri ve sütunları bulduklarını söyledikleri öğrenildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20210914/dunyanin-bilinen-en-eski-mozaigi-yozgatta-bulundu-1048894048.html
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mozaik, izmir, yozgat, horoz

İzmir'de Romalı bir zengine ait 2700 yıllık iki mozaik bulundu

15:52 16.11.2021 (güncellendi: 15:58 16.11.2021)
© AAİzmir'de Romalı bir zengine ait 2700 yıllık mozaik
İzmir'de Romalı bir zengine ait 2700 yıllık mozaik - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© AA
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İzmir'in Konak ilçesinde yerin 10 metre altında ev şeklindeki bölmede, Romalı bir zengine ait olduğu değerlendirilen ve ihtişamı simgeleyen yaklaşık 2700 yıllık iki mozaik bulundu.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, tarihi Kemeraltı Çarşısı ve Agora Ören Yeri'ne yakın, araçların giremediği dar sokaklar arasındaki bir ikametin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Yaklaşık bir ay süren takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, tünel kazarak toprağın yaklaşık 10 metre altındaki tarihi kalıntıları çıkarmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı.
Polisin bilgilendirmesi üzerine İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanları bölgede çalışma yaptı.
İncelemeler sonucunda, bir kuyudan merdivenle inilen bölgede, milattan önce 753-509 yıllarını kapsayan erken Roma dönemine ait 2700 yıllık 178x171 santimetrelik iki mozaik ve 2 metre uzunluğunda 2 kaideli yivli sütun tespit edildi.
Romalı bir zengine ait olduğu değerlendirilen, ellerinde horoz olan iki insan figürünün yer aldığı mozaiklerin, genellikle konutların salon kısımlarında bulunduğu, ihtişamı ve zenginliği simgelediği belirtildi.
© AADünyada eşine az rastlandığı belirtilen mozaiklerin bulunduğu bölge koruma altına alındı.
Dünyada eşine az rastlandığı belirtilen mozaiklerin bulunduğu bölge koruma altına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
Dünyada eşine az rastlandığı belirtilen mozaiklerin bulunduğu bölge koruma altına alındı.
© AA
Şüpheliler, ev sahibi A.E, kiracı M.Ç. ve H.Ş. ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Zanlıların ilk ifadesinde, su çıkarmak için evin bahçesinde sondaj yaptıkları sırada iş makinesinin belli seviden sonra ilerlemediğini fark ettiklerini, bunun üzerine kazma kürekle kuyuyu kazdıklarında mozaikleri ve sütunları bulduklarını söyledikleri öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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