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MMA dövüşçüsü Lohsen antrenmanda testisini kaybetti
MMA dövüşçüsü Lohsen antrenmanda testisini kaybetti
MMA dövüşçüsü Christian Lohsen, antrenmanda yaşanan kaza sonucu bir testisini aldırmak zorunda kaldı. Lohsen, bu haberi sosyal medya hesabından verdi. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T16:30+0300
2021-11-16T17:31+0300
testis
spor
karma dövüş sporları (mma)
antrenman
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Christian Lohsen, UFC (Ultimate Fighting Championship) için hazırlık ligi görevi gören Dana White’s Contender Series'de ve Professional Fighters League'de mücadele ediyor.Antrenmanda yaşanan kaza sonucu bir testisini aldırmak zorunda kalan sporcu, şok edici haberi sosyal medya hesabından duyurdu.‘Şu andan itibaren bana geri kalan testisimden vurursanız bozuşuruz’Independent Türkçe’nin aktardığı habere göre Lohsen, Instagram hesabında "Dün gece çok zor geçti" diyerek şu ifadeleri kullandı:
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testis, karma dövüş sporları (mma), antrenman

MMA dövüşçüsü Lohsen antrenmanda testisini kaybetti

16:30 16.11.2021 (güncellendi: 17:31 16.11.2021)
© Chris UngerMMA dövüşçüsü Christian Lohsen
MMA dövüşçüsü Christian Lohsen - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© Chris Unger
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MMA dövüşçüsü Christian Lohsen, antrenmanda yaşanan kaza sonucu bir testisini aldırmak zorunda kaldı. Lohsen, bu haberi sosyal medya hesabından verdi.
Christian Lohsen, UFC (Ultimate Fighting Championship) için hazırlık ligi görevi gören Dana White’s Contender Series'de ve Professional Fighters League'de mücadele ediyor.
Antrenmanda yaşanan kaza sonucu bir testisini aldırmak zorunda kalan sporcu, şok edici haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

‘Şu andan itibaren bana geri kalan testisimden vurursanız bozuşuruz’

Independent Türkçe’nin aktardığı habere göre Lohsen, Instagram hesabında "Dün gece çok zor geçti" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Bir antrenman kazasında diz darbesi alan sol testisim yırtıldı ve ameliyatla alınması gerekti. Dün gece hastaneye gitmeme yardım eden herkese teşekkür ederim. İyiyim, evde istirahat ediyorum, ameliyat iyi geçti. Doktor testosteron kaybı yaşamayacağımı ya da çocuk sahibi olma kabiliyetimi yitirmediğimi söyledi. Ama diğerini de kaybedersem iş değişir, dolayısıyla şu andan itibaren bana geri kalan testisimden vurursanız bozuşuruz..."
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