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https://tr.sputniknews.com/20211116/politico-biden-bu-yil-onune-gelen-rusyaya-yonelik-uc-yaptirim-paketini-geri-cevirdi-1050850176.html
Politico: Biden, bu yıl önüne gelen Rusya'ya yönelik üç yaptırım paketini geri çevirdi
Politico: Biden, bu yıl önüne gelen Rusya'ya yönelik üç yaptırım paketini geri çevirdi
ABD Başkanı Joe Biden'ın bu yıl Ulusal Güvenlik Konseyitarafından önerilen Rusya'ya yönelik üç yaptırım paketini geri çevirdiği belirtildi. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T13:02+0300
2021-11-16T13:02+0300
dünya
abd
joe biden
politico
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Politico sitesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Biden, 2021 yılında Rusya'ya uygulanması için Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından önerilen üç yaptırım paketini onaylamayı reddetti.Politico'ya konuşan eski ABD'li yetkililer, Biden'ın yaptırım paketlerini yeterince sert olmadığı gerekçesiyle geri çevirdiğini söyledi.Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili de, ABD Başkanı'nın Kremlin'i tutum değişikliğine götürmek için yaptırımların 'akıllı' ve 'iyi düşünülmüş' olduğundan emin olmak istediğini kaydetti.Bu arada Politico, mevcut ABD yönetimindeki yetkililerin Rusya konusunda farklı görüşte olduğunu yazdı.Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın Rusya'ya karşı sert tutum sergilediğini, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in da muhtemelen aynı görüşü savunduğunu aktaran siteye göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yardımcısı John Feiner ve ABD İklim Özel Elçisi John Kerry ise Rusya'ya karşı daha temkinli bir yaklaşımı destekleyen, Moskova'yla işbirliğini mümkün gören kişiler olarak anılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211101/lavrov-biden-ile-rusya-ve-abd-liderlerinin-temaslarini-gorustum-mesajini-putine-ilettim-1050356365.html
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abd, joe biden, politico

Politico: Biden, bu yıl önüne gelen Rusya'ya yönelik üç yaptırım paketini geri çevirdi

13:02 16.11.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girJoe Biden- Vladimir Putin
Joe Biden- Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© Sputnik
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ABD Başkanı Joe Biden'ın bu yıl Ulusal Güvenlik Konseyitarafından önerilen Rusya'ya yönelik üç yaptırım paketini geri çevirdiği belirtildi.

Politico sitesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Biden, 2021 yılında Rusya'ya uygulanması için Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından önerilen üç yaptırım paketini onaylamayı reddetti.
Politico'ya konuşan eski ABD'li yetkililer, Biden'ın yaptırım paketlerini yeterince sert olmadığı gerekçesiyle geri çevirdiğini söyledi.

Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili de, ABD Başkanı'nın Kremlin'i tutum değişikliğine götürmek için yaptırımların 'akıllı' ve 'iyi düşünülmüş' olduğundan emin olmak istediğini kaydetti.

Bu arada Politico, mevcut ABD yönetimindeki yetkililerin Rusya konusunda farklı görüşte olduğunu yazdı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın Rusya'ya karşı sert tutum sergilediğini, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in da muhtemelen aynı görüşü savunduğunu aktaran siteye göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yardımcısı John Feiner ve ABD İklim Özel Elçisi John Kerry ise Rusya'ya karşı daha temkinli bir yaklaşımı destekleyen, Moskova'yla işbirliğini mümkün gören kişiler olarak anılıyor.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
DÜNYA
Lavrov: Biden ile Rusya ve ABD liderlerinin temaslarını görüştüm, mesajını Putin'e ilettim
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