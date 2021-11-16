https://tr.sputniknews.com/20211116/politico-biden-bu-yil-onune-gelen-rusyaya-yonelik-uc-yaptirim-paketini-geri-cevirdi-1050850176.html

Politico: Biden, bu yıl önüne gelen Rusya'ya yönelik üç yaptırım paketini geri çevirdi

Politico: Biden, bu yıl önüne gelen Rusya'ya yönelik üç yaptırım paketini geri çevirdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın bu yıl Ulusal Güvenlik Konseyitarafından önerilen Rusya'ya yönelik üç yaptırım paketini geri çevirdiği belirtildi. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T13:02+0300

2021-11-16T13:02+0300

2021-11-16T13:02+0300

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Politico sitesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Biden, 2021 yılında Rusya'ya uygulanması için Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından önerilen üç yaptırım paketini onaylamayı reddetti.Politico'ya konuşan eski ABD'li yetkililer, Biden'ın yaptırım paketlerini yeterince sert olmadığı gerekçesiyle geri çevirdiğini söyledi.Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili de, ABD Başkanı'nın Kremlin'i tutum değişikliğine götürmek için yaptırımların 'akıllı' ve 'iyi düşünülmüş' olduğundan emin olmak istediğini kaydetti.Bu arada Politico, mevcut ABD yönetimindeki yetkililerin Rusya konusunda farklı görüşte olduğunu yazdı.Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın Rusya'ya karşı sert tutum sergilediğini, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in da muhtemelen aynı görüşü savunduğunu aktaran siteye göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yardımcısı John Feiner ve ABD İklim Özel Elçisi John Kerry ise Rusya'ya karşı daha temkinli bir yaklaşımı destekleyen, Moskova'yla işbirliğini mümkün gören kişiler olarak anılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211101/lavrov-biden-ile-rusya-ve-abd-liderlerinin-temaslarini-gorustum-mesajini-putine-ilettim-1050356365.html

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