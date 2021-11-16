https://tr.sputniknews.com/20211116/telefondan-video-izledigi-esnada-soluk-borusuna-kraker-kacan-cocuk-hayatini-kaybetti-1050846724.html

Telefondan video izlediği esnada soluk borusuna kraker kaçan çocuk hayatını kaybetti

Telefondan video izlediği esnada soluk borusuna kraker kaçan çocuk hayatını kaybetti

Adana'da, babasının cep telefonundan video izlediği sırada yediği kraker soluk borusuna kaçıran 7 yaşındaki Muzaffer Gül, bir anda fenalaşıp, yere yığıldı... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T11:58+0300

2021-11-16T11:58+0300

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türkiye

video

adana

cep telefonu

çocuk

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baba

anne

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Adana'da, 2 gün önce Sarıçam ilçesine bağlı Kızılkaş Mahallesi´nde, 3 çocuklu Sultan-Aykut Gül çiftinin oğulları Muzaffer Gül, iddiaya göre, evde akşam babasının cep telefonunu alarak, video izlemeye başladı.Nefesi kesildiVideo izlediği esnada bir yandan da elindeki krakerden yiyen Muzaffer´in bir süre sonra nefesi kesildi ve uzandığı koltuktan yere yığıldı. Oğlunun fenalaştığını fark eden Aykut Gül, hemen kendi aracıyla özel hastaneye götürdü.Soluk borusuna kraker kaçtığı anlaşılan Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.'Video izlerken gülüyordu, bir anda yere yığıldı'Adana Adli Tıp Kurumu´ndaki işlemlerin ardından Muzaffer Gül´ün cenazesi, dün öğleden sonra ailesine teslim edildi.Oğlunun cenazesini almaya gelen Aykut Gül, "Yemeğini yedikten sonra elindeki çubuk krakerle gülerek telefondan video izliyordu. Bir anda telefon elinden düştü sonra yere yığıldı. Hastaneye yetiştirdik ama rahmetli oldu" dedi.

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video, adana, cep telefonu, çocuk, nefes, baba, anne