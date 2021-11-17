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ABD'de Oklahoma Ulusal Muhafızları, Pentagon’un aşı emrini dinlemeyeceklerini açıkladı
ABD'de Oklahoma Ulusal Muhafızları, Pentagon’un aşı emrini dinlemeyeceklerini açıkladı
ABD’de Oklahoma Eyaleti Ulusal Muhafızlar Komutanı Thomas Mancino, eyaletteki muhafızların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmak zorunda olmadığına... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T00:05+0300
2021-11-17T00:05+0300
koronavirüs
abd
abd ulusal muhafızlar
koronavirüs aşısı
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Oklahoma’da Cumhuriyetçi Vali Kevin Stitt tarafından atanan Mancino, bir genelge ile eyalet ulusal muhafızlarının Kovid-19 aşısı yaptırmak zorunda olmadığına karar verdi.Mancino’nun bu kararı, Washington’da tartışmalara neden oldu.Konuya ilişkin açıklama yapan Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Savunma Bakanı'nın Ulusal Muhafızlar dahil tüm ordu için Kovid-19 aşısını zorunlu kılma yetkisine sahiptir." ifadesini kullandı.Kirby, Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Kovid-19 aşısına yönelik kararının "yasal bir emir" olduğunu savundu.Oklahoma Ulusal Muhafızlarından yapılan açıklamada ise "Oklahoma Ulusal Muhafızları (Anayasa'nın) 10. Bölüm kapsamında sevk edilmiş değiller. Bu yüzden tek yasal emir Vali ve onun ilgili komuta zincirinden gelen emirdir." ifadesine yer verildi.ABD Anayasası'nın 10. Bölümü, Amerikan ordusuna ilişkin görev, yetki ve sorumlulukların çerçevesini çiziyor ancak Ulusal Muhafızlar, Anayasa'nın 32. Bölümü kapsamında valilerin yetki ve sorumluluğunda yer alıyor.Eyalet, 32. Bölümü öne sürüp aşı konusunda Pentagon’un yetkisi altında olmadığını savunuyor. Pentagon ise Ulusal Muhafızların eğitim, teçhizat ve bütçe konusunda Savunma Bakanlığına bağlı olduğunu ve federal görevler için de görevlendirilme ihtimalleri olduğunu öne sürerek, Savunma Bakanı’nın bu birlik üzerinde de yetki sahibi olduğunu iddia ediyor.Bu iddiasına karşın Pentagon, Oklahoma Ulusal Muhafızlarına yönelik yaptırım yetkisine sahip değil.Pentagon hukuk müşavirliğinin bazı seçenekler üzerinde çalıştığı belirtilirken Bakanlığın elindeki tek seçeneğin bütçe kısıtlaması olduğu konuşuluyor.Oklahoma Ulusal Muhafızları Komutanı'nın bu kararının diğer eyaletlere de yansıyabileceğinden endişe duyulduğu belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211019/abd-senato-lideri-asi-olmayan-ulastirma-guvenligi-yetkililerini-kovun-yerlerine-kopekleri-koyun-1049964777.html
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abd, abd ulusal muhafızlar, koronavirüs aşısı

ABD'de Oklahoma Ulusal Muhafızları, Pentagon’un aşı emrini dinlemeyeceklerini açıkladı

00:05 17.11.2021
© REUTERS / Brendan McDermidABD - Ulusal Muhafızlar
ABD - Ulusal Muhafızlar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© REUTERS / Brendan McDermid
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ABD’de Oklahoma Eyaleti Ulusal Muhafızlar Komutanı Thomas Mancino, eyaletteki muhafızların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmak zorunda olmadığına karar verdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise muhafızların da ordunun tamamı gibi Bakanlığın "aşı emrine" tabi olduğunu açıkladı.
Oklahoma’da Cumhuriyetçi Vali Kevin Stitt tarafından atanan Mancino, bir genelge ile eyalet ulusal muhafızlarının Kovid-19 aşısı yaptırmak zorunda olmadığına karar verdi.
Mancino’nun bu kararı, Washington’da tartışmalara neden oldu.
Konuya ilişkin açıklama yapan Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Savunma Bakanı'nın Ulusal Muhafızlar dahil tüm ordu için Kovid-19 aşısını zorunlu kılma yetkisine sahiptir." ifadesini kullandı.
Kirby, Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Kovid-19 aşısına yönelik kararının "yasal bir emir" olduğunu savundu.
Oklahoma Ulusal Muhafızlarından yapılan açıklamada ise "Oklahoma Ulusal Muhafızları (Anayasa'nın) 10. Bölüm kapsamında sevk edilmiş değiller. Bu yüzden tek yasal emir Vali ve onun ilgili komuta zincirinden gelen emirdir." ifadesine yer verildi.
ABD Anayasası'nın 10. Bölümü, Amerikan ordusuna ilişkin görev, yetki ve sorumlulukların çerçevesini çiziyor ancak Ulusal Muhafızlar, Anayasa'nın 32. Bölümü kapsamında valilerin yetki ve sorumluluğunda yer alıyor.
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Eyalet, 32. Bölümü öne sürüp aşı konusunda Pentagon’un yetkisi altında olmadığını savunuyor. Pentagon ise Ulusal Muhafızların eğitim, teçhizat ve bütçe konusunda Savunma Bakanlığına bağlı olduğunu ve federal görevler için de görevlendirilme ihtimalleri olduğunu öne sürerek, Savunma Bakanı’nın bu birlik üzerinde de yetki sahibi olduğunu iddia ediyor.
Bu iddiasına karşın Pentagon, Oklahoma Ulusal Muhafızlarına yönelik yaptırım yetkisine sahip değil.
Pentagon hukuk müşavirliğinin bazı seçenekler üzerinde çalıştığı belirtilirken Bakanlığın elindeki tek seçeneğin bütçe kısıtlaması olduğu konuşuluyor.
Oklahoma Ulusal Muhafızları Komutanı'nın bu kararının diğer eyaletlere de yansıyabileceğinden endişe duyulduğu belirtiliyor.
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