https://tr.sputniknews.com/20211117/abdde-twitlerin-yuzde-97si-ulkedeki-twitter-kullanicilarinin-sadece-yuzde-25ine-ait-1050876437.html

ABD'de twitlerin yüzde 97'si ülkedeki Twitter kullanıcılarının sadece yüzde 25'ine ait

ABD'de twitlerin yüzde 97'si ülkedeki Twitter kullanıcılarının sadece yüzde 25'ine ait

ABD'de yapılan bir araştırma, ülkedeki Twitter kullanıcılarının yüzde 25'lik kesiminin sosyal paylaşım sitesindeki içeriğin neredeyse yüzde 97'sini ürettiğini... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T04:13+0300

2021-11-17T04:13+0300

2021-11-17T04:13+0300

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Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan anket çalışmasında, ABD'de gün içinde paylaşılan twitlerin yüzde 97'sinin ülkedeki yaklaşık 65 milyon Twitter üyesinin sadece yüzde 25'lik bir kesimi tarafından üretildiği, kalan yüzde 75'lik kesimin ise sadece yüzde 3 içerikten sorumlu olduğu belirtildi.Ankette, ülkede en çok paylaşımda bulunan yüzde 25'lik kesimin Twitter'da diğerlerine nazaran daha siyasi bir profile sahip olma eğilimi gösterdiği kaydedildi.Ankete katılan her 5 aktif Twitter kullanıcısından biri, gün içinde uygulamaya sayamayacak kadar giriş yaptığını bildirdi.Araştırmaya göre, ABD'de Twitter kullanıcıların çoğu paylaşımlardaki yanlış bilgilerin önemli bir sorun olduğunu ifade ederken uygulama sayesinde yüzde 46'sı güncel olaylardan daha fazla haberdar olduğunu, yüzde 30'u ise siyasetle daha fazla meşgul olduğunu söyledi.Çalışmada, Cumhuriyetçi Twitter kullanıcılarının yüzde 60'ı, Demokratların yüzde 28'i sitenin demokrasi için kötü olduğuna inandığını söyledi.Demokratların yaklaşık yarısı sitenin demokrasiye faydalı olduğunu söylerken, Cumhuriyetçilerin sadece yüzde 17'si aynı fikirde buluştu.

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abd, twitter