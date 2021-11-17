Babasının darbettiği öne sürülen 3 aylık Elif Ada toprağa verildi

Antalya'nın Serik ilçesinde, babasının darbetmesi sonucu öldüğü öne sürülen 3 aylık bebeğin cenazesi defnedildi.Orta Mahalle'de babası Mustafa G'nin darbetmesi sonucu yaşamını yitirdiği iddia edilen 3 aylık Elif Ada bebeğin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından annesi Beyza Nur Erol'a verildi.Anne Erol'un gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Antalya'da babasının darbettiği öne sürülen bebeğin cenazesi annesine teslim edildi. Elif Ada, Serik'te toprağa verildi
Antalya'nın Serik ilçesinde, babasının darbetmesi sonucu öldüğü öne sürülen 3 aylık bebeğin cenazesi defnedildi.
Orta Mahalle'de babası Mustafa G'nin darbetmesi sonucu yaşamını yitirdiği iddia edilen 3 aylık Elif Ada bebeğin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından annesi Beyza Nur Erol'a verildi.
Anne Erol'un gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.