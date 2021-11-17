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Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211117/belarus-polonya-guvenlik-guclerinin-eylemleri-insanligin-guvenligine-karsi-suc-1050905507.html
Belarus: Polonya güvenlik güçlerinin eylemleri, insanlığın güvenliğine karşı suç
Belarus: Polonya güvenlik güçlerinin eylemleri, insanlığın güvenliğine karşı suç
Belarus Soruşturma Komitesi, Polonya güvenlik güçlerinin göçmenlere yönelik eylemlerini insanlığın güvenliğine karşı suç olarak nitelendirdi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T19:58+0300
2021-11-17T20:04+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
göçmen krizi
sınır
açıklama
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Belarus resmi haber ajansı Belta’nın aktardığına göre, Belarus Soruşturma Komitesi, Polonya güvenlik güçlerinin göçmenlere yönelik eylemlerini insanlığın güvenliğine karşı suç olarak nitelendirerek, sorumlulara karşı ceza davası başlattı.Belarus Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, Polonya güvenlik güçlerinin göçmenlere yönelik eylemleri insanlığın güvenliğine karşı suç olarak nitelendirilerek. Soruşturma Komitesi uzmanlarının Belarus-Polonya sınırındaki Bruzgi kontrol noktasına yakın olay mahallindeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.Açıklamada ayrıca, Soruşturma Komitesi’nin Ceza Kanununun 128 maddesi (insanlığın güvenliğine karşı suç, ırksal ve etnik köken temelli şiddet eylemleri) uyarınca ceza davası başlattığı kaydedildi.Belarus'tan Polonya ve diğer AB ülkelerine geçmek isteyen kişilerin sınıra yığılması AB ile Belarus arasında gerilimi artırmıştı. Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktası civarından Polonya topraklarına geçmeye çalışan gruplara Polonya güvenlik güçleri sert bir şekilde müdahale etmişti.Belarus Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Koruma ve Ekoloji İdaresi, Polonya güvenlik güçlerinin Belarus-Polonya sınırında, aralarında kadın ve çocukların olduğu sığınmacılara karşı, tahriş edici etkiye sahip zehirli kimyasallar içeren özel maddeler kullandığını açıklamıştı.Belarus'tan AB'ye: Sığınmacılar için insani koridor açınBelarus parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu, Ortadoğu ve Afrika'dan gelerek Belarus topraklarında toplanan ve AB ülkelerine geçmeye çalışan sığınmacılar için insani koridor açılması amacıyla AB'ye çağrıda bulundu.Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler AB'ye geçmek için bir umutla bekleyişlerini sürdürürken kış şartlarının kendini göstermesi nedeniyle Minsk'ten Belarus'a insani koridor açma çağrısı yapıldı.Dış İlişkiler Komisyonu'nda kabul edilen açıklamada, "Gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek ve insanları kurtarmak amacıyla tüm uluslararası kuruluşları ve özellikle AB'nin yönetim organlarını göç krizine çözüm bulmak için acil önlemler almaya çağırıyoruz. Sorunun çözümüne yönelik etkili bir araç olarak, sığınmacılar için insani koridor açılmasına yönelik adımlar atılmasını talep ediyoruz" dendi.Göçmen krizi nedeniyle Belarus ile AB arasındaki sınırda durumun kötüye gitmesi konusunda ciddi endişeler taşıdıklarını belirten Belaruslu vekiller, "AB ülkelerinden sığınma talebinde bulunan binlerce göçmen, Belarus-Polonya sınırındaki spontane bir kampta Polonya güvenlik güçleri tarafından sert bir şekilde engelleniyor" ifadelerini kullandı.Polonya güvenlik güçlerinin barışçıl yaşam peşindeki silahsız kişilere karşı tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanmasından rahatsız olduklarını da kaydeden vekiller, AB ülkelerinin gönüllü olarak üstlendikleri bu kabul edilemez eylemlerin istikrarsızlığa yol açtığını ve insanların acılarını tırmandırdığını vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20211117/polonyali-askerler-belarus-sinirinda-cekim-yapan-gazetecilere-saldirdi-1050892981.html
https://tr.sputniknews.com/20211116/belarus-polonya-sinirdaki-gocmenlere-karsi-zehirli-kimyasallar-kullandi-1050871051.html
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polonya, belarus, göçmen krizi, sınır, açıklama

Belarus: Polonya güvenlik güçlerinin eylemleri, insanlığın güvenliğine karşı suç

19:58 17.11.2021 (güncellendi: 20:04 17.11.2021)
© REUTERS / Oksana Manchuk / BelTABelarus-Polonya sınırındaki durum
Belarus-Polonya sınırındaki durum - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© REUTERS / Oksana Manchuk / BelTA
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Belarus Soruşturma Komitesi, Polonya güvenlik güçlerinin göçmenlere yönelik eylemlerini insanlığın güvenliğine karşı suç olarak nitelendirdi.
Belarus resmi haber ajansı Belta’nın aktardığına göre, Belarus Soruşturma Komitesi, Polonya güvenlik güçlerinin göçmenlere yönelik eylemlerini insanlığın güvenliğine karşı suç olarak nitelendirerek, sorumlulara karşı ceza davası başlattı.
Belarus Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, Polonya güvenlik güçlerinin göçmenlere yönelik eylemleri insanlığın güvenliğine karşı suç olarak nitelendirilerek. Soruşturma Komitesi uzmanlarının Belarus-Polonya sınırındaki Bruzgi kontrol noktasına yakın olay mahallindeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Soruşturma Komitesi’nin Ceza Kanununun 128 maddesi (insanlığın güvenliğine karşı suç, ırksal ve etnik köken temelli şiddet eylemleri) uyarınca ceza davası başlattığı kaydedildi.
Belarus'tan Polonya ve diğer AB ülkelerine geçmek isteyen kişilerin sınıra yığılması AB ile Belarus arasında gerilimi artırmıştı. Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktası civarından Polonya topraklarına geçmeye çalışan gruplara Polonya güvenlik güçleri sert bir şekilde müdahale etmişti.
Belarus Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Koruma ve Ekoloji İdaresi, Polonya güvenlik güçlerinin Belarus-Polonya sınırında, aralarında kadın ve çocukların olduğu sığınmacılara karşı, tahriş edici etkiye sahip zehirli kimyasallar içeren özel maddeler kullandığını açıklamıştı.
Polonya - göçmen krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
'Polonyalı askerler, Belarus sınırında çekim yapan gazetecilere saldırdı'
15:10

Belarus'tan AB'ye: Sığınmacılar için insani koridor açın

Belarus parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu, Ortadoğu ve Afrika'dan gelerek Belarus topraklarında toplanan ve AB ülkelerine geçmeye çalışan sığınmacılar için insani koridor açılması amacıyla AB'ye çağrıda bulundu.

Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler AB'ye geçmek için bir umutla bekleyişlerini sürdürürken kış şartlarının kendini göstermesi nedeniyle Minsk'ten Belarus'a insani koridor açma çağrısı yapıldı.

Dış İlişkiler Komisyonu'nda kabul edilen açıklamada, "Gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek ve insanları kurtarmak amacıyla tüm uluslararası kuruluşları ve özellikle AB'nin yönetim organlarını göç krizine çözüm bulmak için acil önlemler almaya çağırıyoruz. Sorunun çözümüne yönelik etkili bir araç olarak, sığınmacılar için insani koridor açılmasına yönelik adımlar atılmasını talep ediyoruz" dendi.

Göçmen krizi nedeniyle Belarus ile AB arasındaki sınırda durumun kötüye gitmesi konusunda ciddi endişeler taşıdıklarını belirten Belaruslu vekiller, "AB ülkelerinden sığınma talebinde bulunan binlerce göçmen, Belarus-Polonya sınırındaki spontane bir kampta Polonya güvenlik güçleri tarafından sert bir şekilde engelleniyor" ifadelerini kullandı.

Polonya güvenlik güçlerinin barışçıl yaşam peşindeki silahsız kişilere karşı tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanmasından rahatsız olduklarını da kaydeden vekiller, AB ülkelerinin gönüllü olarak üstlendikleri bu kabul edilemez eylemlerin istikrarsızlığa yol açtığını ve insanların acılarını tırmandırdığını vurguladı.
Belarus-Polonya sınırındaki durum - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Belarus: Polonya sınırdaki göçmenlere karşı zehirli kimyasallar kullandı
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