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https://tr.sputniknews.com/20211117/fazla-para-vermeyen-yolcuyu-kesici-aletle-minibusten-indiren-taksicinin-belgesi-iptal-edildi-1050898183.html
Fazla para vermeyen yolcuyu kesici aletle minibüsten indiren taksicinin belgesi iptal edildi
Fazla para vermeyen yolcuyu kesici aletle minibüsten indiren taksicinin belgesi iptal edildi
İBB, Esenyurt’ta ücret tartışması sebebiyle aracından inen vatandaşı elindeki kesici aletle bindiği minibüsten zorla indiren taksi şoförünün belgesini süresiz... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T16:27+0300
2021-11-17T16:27+0300
2021-11-17T16:27+0300
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istanbul
türkiye
saldırı
ücret
taksi
taksici
delici-kesici alet
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dün bir taksici ile yolcu arasında çıkan tartışmadan ötürü taksi şoförünün belgesini süresiz olarak iptal etti.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İBB, "İBB, Esenyurt’ta ücret tartışması sebebiyle aracından inen vatandaşı elindeki kesici aletle bindiği minibüsten zorla indiren taksi şoförünün belgesini süresiz olarak iptal etti" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211116/istanbulda-taksici-fazla-para-vermeyen-yolcuyu-demir-sopayla-minibusten-indirdi-1050842921.html
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istanbul, türkiye, saldırı, ücret, taksi, taksici, delici-kesici alet
Fazla para vermeyen yolcuyu kesici aletle minibüsten indiren taksicinin belgesi iptal edildi
İBB, Esenyurt’ta ücret tartışması sebebiyle aracından inen vatandaşı elindeki kesici aletle bindiği minibüsten zorla indiren taksi şoförünün belgesini süresiz olarak iptal etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dün bir taksici ile yolcu arasında çıkan tartışmadan ötürü taksi şoförünün belgesini süresiz olarak iptal etti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İBB, "
İBB, Esenyurt’ta ücret tartışması sebebiyle aracından inen vatandaşı elindeki kesici aletle bindiği " ifadesini kullandı. minibüsten zorla indiren taksi şoförünün belgesini süresiz olarak iptal etti