https://tr.sputniknews.com/20211117/fazla-para-vermeyen-yolcuyu-kesici-aletle-minibusten-indiren-taksicinin-belgesi-iptal-edildi-1050898183.html

Fazla para vermeyen yolcuyu kesici aletle minibüsten indiren taksicinin belgesi iptal edildi

Fazla para vermeyen yolcuyu kesici aletle minibüsten indiren taksicinin belgesi iptal edildi

İBB, Esenyurt’ta ücret tartışması sebebiyle aracından inen vatandaşı elindeki kesici aletle bindiği minibüsten zorla indiren taksi şoförünün belgesini süresiz... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T16:27+0300

2021-11-17T16:27+0300

2021-11-17T16:27+0300

türkiye

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ücret

taksi

taksici

delici-kesici alet

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dün bir taksici ile yolcu arasında çıkan tartışmadan ötürü taksi şoförünün belgesini süresiz olarak iptal etti.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İBB, "İBB, Esenyurt’ta ücret tartışması sebebiyle aracından inen vatandaşı elindeki kesici aletle bindiği minibüsten zorla indiren taksi şoförünün belgesini süresiz olarak iptal etti" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211116/istanbulda-taksici-fazla-para-vermeyen-yolcuyu-demir-sopayla-minibusten-indirdi-1050842921.html

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istanbul, türkiye, saldırı, ücret, taksi, taksici, delici-kesici alet