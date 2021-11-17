https://tr.sputniknews.com/20211117/haberturk-yazari-sarikaya-kilicdaroglu-tum-partilerin-iktidarlari-donemindeki-yaralardan-soz-etti-1050879386.html

Habertürk yazarı Sarıkaya: Kılıçdaroğlu, tüm partilerin iktidarları dönemindeki yaralardan söz etti

Habertürk yazarı Sarıkaya: Kılıçdaroğlu, tüm partilerin iktidarları dönemindeki yaralardan söz etti

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme söyleminde, "Çok partili hayata geçildiği günden bu yana bütün... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T09:58+0300

2021-11-17T09:58+0300

2021-11-17T09:58+0300

politika

recep tayyip erdoğan

chp

tbmm

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

muharrem sarıkaya

iyi parti

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Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün Meclis'teki grup toplantısında yaptığı 'helalleşme' açıklamalarına değindi.Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir senkronizasyon oluşturduğunu öne süren Sarıkaya, "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, uzun süredir farklı bir siyaset yöntemi izliyor. İzlediği politikada önemli mesafe kazandığı da açık. Millet İttifakı’nın oluşumunda İYİ Parti lideri Meral Akşener ile birlikte önemli bir senkronizasyon tutturdu. Bununla kalmadı, parlamenter demokratik sistem etrafında bileşen partiler arasında “söylem ittifakını” sağladı. Daha ilerisi, karşılıklı ziyaretlerde liderlerin birlikte verdiği pozlarla, çatışmadan uzak duran uyumu, uzlaşıyı sergilerken, partiler arasında rastlanması pek mümkün olmayan işbirliği görüntüsünü seçmene sundu. Hatta birinde oluşan olumsuz bir etkiyi, diğerleri söylemleriyle sahiplendi. Birisi defansa çekilirken, diğeri atağa geçerek ittifak içinde dengeyi sağlamayı başardı. Nitekim yakın geçmişe kadar en atak olan İYİ Parti, son yaşananlar dolayısıyla biraz defansa çekilirken, atağa geçen CHP, SP ve DEVA oldu… Bir öncesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu, Yozgat’tan Kandil göndermesi ile İYİ Parti lideri Akşener’in elini rahatlatırken, onun öncesinde de benzer tutum İYİ Parti’den gelmişti. HDP’nin meşruiyetinin sorgulanması sırasında oklar CHP’ye yöneldiğinde, İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, “Madem HDP gayrı meşru diyorsunuz, o zaman devletin gayrı meşru ilişki içinde olduğunu da söylemiş olmuyor musunuz?” sorusuyla CHP’yi rahata çıkardı" dedi.'Bütün partilerin iktidarları döneminde yaşanmış tüm yaralardan söz etti'Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' söylemi ile 'bir anda zıplama' yapmayacağına dikkat çeken Sarıkaya şunları ifade etti:

https://tr.sputniknews.com/20211116/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-merkez-bankasinin-eli-kolu-baglanmis-vaziyette-1050853296.html

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recep tayyip erdoğan, chp, tbmm, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, muharrem sarıkaya, iyi parti