https://tr.sputniknews.com/20211117/iranin-guneyindeki-petrol-boru-hattinda-patlama-1050881501.html

İran'ın güneyindeki petrol boru hattında patlama

İran'ın güneyindeki petrol boru hattında patlama

Huzistan eyaletinin Ramşir ilçesine bağlı Ramis köyünden geçen petrol boru hattında patlama meydana geldi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T11:02+0300

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dünya

iran

petrol boru hattı

huzistan

patlama

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İran, ABD destekli İsrail'in suikast ve sabotajlarının hedefinde bulunduğundan, güneyindeki bir petrol boru hattında patlama meydana gelmesi dikkat çekti.Tasnim haber ajansına göre Huzistan eyaletinin Ramşir ilçesine bağlı Ramis köyünden geçen petrol boru hattındaki patlamanın neden olduğu ufak çaplı sarsıntılar, çevredeki bölgelerden hissedildi.'Bakımsızlık yüzünden'Huzistan eyaleti yetkilisi Celil Zahiri, Marun Panj şirketinin işlettiği petrol nakil hattının hasar gördüğünü, ama can kaybının olmadığını söyledi. Hasarın çapı ilk etapta netleşmedi.Haberlere göre patlama, petrol nakil hattındaki aşınma ve yıpranmanın sonucunda gerçekleşti.

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iran, petrol boru hattı, huzistan, patlama