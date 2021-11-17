Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211117/iranin-guneyindeki-petrol-boru-hattinda-patlama-1050881501.html
İran'ın güneyindeki petrol boru hattında patlama
İran'ın güneyindeki petrol boru hattında patlama
Huzistan eyaletinin Ramşir ilçesine bağlı Ramis köyünden geçen petrol boru hattında patlama meydana geldi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T11:02+0300
2021-11-17T11:02+0300
2021-11-17T11:23+0300
dünya
iran
petrol boru hattı
huzistan
patlama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101679/98/1016799809_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_c425a3c4f0fdd1e824e141d62eab9daa.jpg
İran, ABD destekli İsrail'in suikast ve sabotajlarının hedefinde bulunduğundan, güneyindeki bir petrol boru hattında patlama meydana gelmesi dikkat çekti.Tasnim haber ajansına göre Huzistan eyaletinin Ramşir ilçesine bağlı Ramis köyünden geçen petrol boru hattındaki patlamanın neden olduğu ufak çaplı sarsıntılar, çevredeki bölgelerden hissedildi.'Bakımsızlık yüzünden'Huzistan eyaleti yetkilisi Celil Zahiri, Marun Panj şirketinin işlettiği petrol nakil hattının hasar gördüğünü, ama can kaybının olmadığını söyledi. Hasarın çapı ilk etapta netleşmedi.Haberlere göre patlama, petrol nakil hattındaki aşınma ve yıpranmanın sonucunda gerçekleşti.
https://tr.sputniknews.com/20211026/iranda-akaryakit-istasyonlarini-vuran-ve-hamaneye-hesap-soran-siber-saldiri-1050194106.html
iran
huzistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101679/98/1016799809_2:0:1037:776_1920x0_80_0_0_be08f9ac4ab2dfc6ef2c4e21f059cbb7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, petrol boru hattı, huzistan, patlama
İran'ın güneyindeki petrol boru hattında patlama 11:02 17.11.2021 (güncellendi: 11:23 17.11.2021)
Huzistan eyaletinin Ramşir ilçesine bağlı Ramis köyünden geçen petrol boru hattında patlama meydana geldi.
İran, ABD destekli İsrail'in suikast ve sabotajlarının hedefinde bulunduğundan, güneyindeki bir petrol boru hattında patlama meydana gelmesi dikkat çekti. Tasnim haber ajansına göre Huzistan eyaletinin Ramşir ilçesine bağlı Ramis köyünden geçen petrol boru hattındaki patlamanın neden olduğu ufak çaplı sarsıntılar, çevredeki bölgelerden hissedildi. 'Bakımsızlık yüzünden' Huzistan eyaleti yetkilisi Celil Zahiri, Marun Panj şirketinin işlettiği petrol nakil hattının hasar gördüğünü, ama can kaybının olmadığını söyledi. Hasarın çapı ilk etapta netleşmedi.
Haberlere göre patlama, petrol nakil hattındaki aşınma ve yıpranmanın sonucunda gerçekleşti.