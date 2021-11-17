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https://tr.sputniknews.com/20211117/iranin-guneyindeki-petrol-boru-hattinda-patlama-1050881501.html
İran'ın güneyindeki petrol boru hattında patlama
İran'ın güneyindeki petrol boru hattında patlama
Huzistan eyaletinin Ramşir ilçesine bağlı Ramis köyünden geçen petrol boru hattında patlama meydana geldi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T11:02+0300
2021-11-17T11:23+0300
dünya
iran
petrol boru hattı
huzistan
patlama
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İran, ABD destekli İsrail'in suikast ve sabotajlarının hedefinde bulunduğundan, güneyindeki bir petrol boru hattında patlama meydana gelmesi dikkat çekti.Tasnim haber ajansına göre Huzistan eyaletinin Ramşir ilçesine bağlı Ramis köyünden geçen petrol boru hattındaki patlamanın neden olduğu ufak çaplı sarsıntılar, çevredeki bölgelerden hissedildi.'Bakımsızlık yüzünden'Huzistan eyaleti yetkilisi Celil Zahiri, Marun Panj şirketinin işlettiği petrol nakil hattının hasar gördüğünü, ama can kaybının olmadığını söyledi. Hasarın çapı ilk etapta netleşmedi.Haberlere göre patlama, petrol nakil hattındaki aşınma ve yıpranmanın sonucunda gerçekleşti.
https://tr.sputniknews.com/20211026/iranda-akaryakit-istasyonlarini-vuran-ve-hamaneye-hesap-soran-siber-saldiri-1050194106.html
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iran, petrol boru hattı, huzistan, patlama

İran'ın güneyindeki petrol boru hattında patlama

11:02 17.11.2021 (güncellendi: 11:23 17.11.2021)
© AATürkiye-İran doğalgaz boru hattı patlatıldı
Türkiye-İran doğalgaz boru hattı patlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© AA
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Huzistan eyaletinin Ramşir ilçesine bağlı Ramis köyünden geçen petrol boru hattında patlama meydana geldi.
İran, ABD destekli İsrail'in suikast ve sabotajlarının hedefinde bulunduğundan, güneyindeki bir petrol boru hattında patlama meydana gelmesi dikkat çekti.
Tasnim haber ajansına göre Huzistan eyaletinin Ramşir ilçesine bağlı Ramis köyünden geçen petrol boru hattındaki patlamanın neden olduğu ufak çaplı sarsıntılar, çevredeki bölgelerden hissedildi.

'Bakımsızlık yüzünden'

Huzistan eyaleti yetkilisi Celil Zahiri, Marun Panj şirketinin işlettiği petrol nakil hattının hasar gördüğünü, ama can kaybının olmadığını söyledi. Hasarın çapı ilk etapta netleşmedi.
Haberlere göre patlama, petrol nakil hattındaki aşınma ve yıpranmanın sonucunda gerçekleşti.
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