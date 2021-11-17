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https://tr.sputniknews.com/20211117/is-yukundeki-artisa-ragmen-cogu-insan-uzaktan-calisirken-daha-rahat-hissediyor-1050883092.html
Anket: İş yükündeki artışa rağmen çoğu insan uzaktan çalışırken daha rahat hissediyor
Anket: İş yükündeki artışa rağmen çoğu insan uzaktan çalışırken daha rahat hissediyor
Kaspersky'nin 4 bin 303 Bilişim Teknolojileri (BT) çalışanının katılımıyla yaptığı ankette, iş yükündeki artışa rağmen çoğu insanın uzaktan çalışırken... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T11:50+0300
2021-11-17T11:53+0300
ekonomi
araştırma
bilişim
evden çalışma
hibrit
iş yaşamı
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Kaspersky'den yapılan açıklamada yer verilen anket verilerine göre, Türkiye'de çalışanların yüzde 55'i uzaktan çalışmaya geçtiklerinden beri iş yükleri artarken, yüzde 10'u bu artışı önemli olarak nitelendirdi. Katılımcıların yüzde 23'ü iş hacimde bir değişiklik fark etmedi ve sadece yüzde 9'u yeni çalışma koşulları nedeniyle iş kapsamında bir azalma kaydetti.Anket çalışanların yarısından fazlasının iş yükünde artış yaşadığını ortaya koysa da Türkiye'de ankete katılanların yüzde 61'i uzun bir günün sonunda kendilerini daha fazla bitkin hissetmiyor. Katılımcıların yüzde 28'i evden çalışırken daha fazla enerjiye sahip olduğunu bildirdi ve yüzde 34'ü iki biçim arasında bir fark görmedi.Duygusal istikrar söz konusu olduğunda, uzaktan çalışma, çalışanlar tarafından iyi karşılandı. Çalışanların yüzde 72'si uzaktan çalışırken kendilerini daha rahat hissettiklerini veya fazla mesai nedeniyle kaygılarında bir artış fark etmediklerini bildirirken, katılımcıların yüzde 46'sı evden çalışırken daha rahat hissettiklerini bildirdi. Ancak aynı zamanda meslektaşlarından uzak durmaktan rahatsız olan çalışanların yüzdesi hala oldukça önemliydi. Yanıt verenlerin yüzde 39'u daha yorgun hissettiklerini, yüzde 28’i evden çalışırken daha fazla endişe duyduklarını bildirdi.Çalışanlar arasında popülerliğini kanıtlayan bir diğer yaklaşım hibrit çalışma modeli oldu. Bu format, Türkiye'de ankete katılan çalışanların yüzde 40'ının 2021 ortasında hibrit çalışmaya geçmesiyle birlikte tercih edilen bir çalışma tarzı haline geldi.'Herkese uyan tek çözüm yok'Araştırmanın global sonuçlarına göre firmaların yüzde 80'i yönetim ve zaman tutma gibi temel becerileri geliştirmek için eğitim kurslarına yatırım yapıyor. Şirketler ayrıca ek ücretli izin veya yıllık izin (yüzde 30) ve çevrim içi sağlık danışmanlığı ve kursları (yüzde 29) gibi avantajlar sunuyor. Ancak rapor, uzaktan çalışanlar arasında artan iş yükünü hafifletmek için hala yapılması gerekenler olduğunu gösteriyor. Örneğin firmaların yalnızca yüzde 45'i güvenlik operasyonlarının otomasyonu veya çalışanların tükenmişliğini gidermek için ek personel işe alınması gibi pratik önlemlere başvurdu.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kaspersky İnsan Kaynakları Başkanı Marina Alekseeva, bugün çalışanların refahının birçok kuruluşun odak noktasını oluşturduğunu belirtti.Ancak bu yaklaşımın başarısının tüm çalışanların ihtiyaçlarına bağlı olduğundan, iş bir refah programı geliştirmeye gelince herkese uyan tek bir çözümün olmadığının altını çizen Alekseeva, şunları kaydetti:"Bu tür programlar, çalışanların olumsuz yaşam durumlarıyla başa çıkmasına yardımcı olmak için psikolojik yardım ve farkındalık uygulamaları, zindelik programları ve yasal ve finansal danışmanlık hizmetlerini içerebiliyor. Bununla birlikte çalışanların duygusal durumları veya sorunları hakkında yöneticileri veya İK iş ortakları ile konuşmalarını kolaylaştıran bir kültür yaratmak çok önemli. Kaspersky'de böyle bir kültür inşa etmekten gurur duyuyoruz. Geçen yıl çalışanlarımızın nasıl hissettiklerini ve onlara nasıl yardımcı olabileceğimizi değerlendirmek için nabız tutma anketleri başlattık. Ayrıca çeşitli sağlıklı yaşam, zindelik ve psikolojik destek hizmetlerini hayata geçirdik ve dijital rahatlama için özel bir platform oluşturduk. Cyber ​​Spa adını verdiğimiz bu platform hem çalışanlarımızın hem de izleyicilerin yoğun günlerinde dinlenmelerine ve mola vermelerine yardımcı oluyor"
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araştırma, bilişim, evden çalışma, hibrit, iş yaşamı

Anket: İş yükündeki artışa rağmen çoğu insan uzaktan çalışırken daha rahat hissediyor

11:50 17.11.2021 (güncellendi: 11:53 17.11.2021)
© AAEvden çalışma
Evden çalışma - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© AA
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Kaspersky'nin 4 bin 303 Bilişim Teknolojileri (BT) çalışanının katılımıyla yaptığı ankette, iş yükündeki artışa rağmen çoğu insanın uzaktan çalışırken kendilerini daha rahat hissettiği bildirildi. Çalışanlar arasında popülerliğini kanıtlayan bir diğer yaklaşım hibrit çalışma modeli oldu.
Kaspersky'den yapılan açıklamada yer verilen anket verilerine göre, Türkiye'de çalışanların yüzde 55'i uzaktan çalışmaya geçtiklerinden beri iş yükleri artarken, yüzde 10'u bu artışı önemli olarak nitelendirdi. Katılımcıların yüzde 23'ü iş hacimde bir değişiklik fark etmedi ve sadece yüzde 9'u yeni çalışma koşulları nedeniyle iş kapsamında bir azalma kaydetti.
Anket çalışanların yarısından fazlasının iş yükünde artış yaşadığını ortaya koysa da Türkiye'de ankete katılanların yüzde 61'i uzun bir günün sonunda kendilerini daha fazla bitkin hissetmiyor. Katılımcıların yüzde 28'i evden çalışırken daha fazla enerjiye sahip olduğunu bildirdi ve yüzde 34'ü iki biçim arasında bir fark görmedi.
Duygusal istikrar söz konusu olduğunda, uzaktan çalışma, çalışanlar tarafından iyi karşılandı. Çalışanların yüzde 72'si uzaktan çalışırken kendilerini daha rahat hissettiklerini veya fazla mesai nedeniyle kaygılarında bir artış fark etmediklerini bildirirken, katılımcıların yüzde 46'sı evden çalışırken daha rahat hissettiklerini bildirdi. Ancak aynı zamanda meslektaşlarından uzak durmaktan rahatsız olan çalışanların yüzdesi hala oldukça önemliydi. Yanıt verenlerin yüzde 39'u daha yorgun hissettiklerini, yüzde 28’i evden çalışırken daha fazla endişe duyduklarını bildirdi.
Çalışanlar arasında popülerliğini kanıtlayan bir diğer yaklaşım hibrit çalışma modeli oldu. Bu format, Türkiye'de ankete katılan çalışanların yüzde 40'ının 2021 ortasında hibrit çalışmaya geçmesiyle birlikte tercih edilen bir çalışma tarzı haline geldi.

'Herkese uyan tek çözüm yok'

Araştırmanın global sonuçlarına göre firmaların yüzde 80'i yönetim ve zaman tutma gibi temel becerileri geliştirmek için eğitim kurslarına yatırım yapıyor. Şirketler ayrıca ek ücretli izin veya yıllık izin (yüzde 30) ve çevrim içi sağlık danışmanlığı ve kursları (yüzde 29) gibi avantajlar sunuyor. Ancak rapor, uzaktan çalışanlar arasında artan iş yükünü hafifletmek için hala yapılması gerekenler olduğunu gösteriyor. Örneğin firmaların yalnızca yüzde 45'i güvenlik operasyonlarının otomasyonu veya çalışanların tükenmişliğini gidermek için ek personel işe alınması gibi pratik önlemlere başvurdu.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kaspersky İnsan Kaynakları Başkanı Marina Alekseeva, bugün çalışanların refahının birçok kuruluşun odak noktasını oluşturduğunu belirtti.
Ancak bu yaklaşımın başarısının tüm çalışanların ihtiyaçlarına bağlı olduğundan, iş bir refah programı geliştirmeye gelince herkese uyan tek bir çözümün olmadığının altını çizen Alekseeva, şunları kaydetti:
"Bu tür programlar, çalışanların olumsuz yaşam durumlarıyla başa çıkmasına yardımcı olmak için psikolojik yardım ve farkındalık uygulamaları, zindelik programları ve yasal ve finansal danışmanlık hizmetlerini içerebiliyor. Bununla birlikte çalışanların duygusal durumları veya sorunları hakkında yöneticileri veya İK iş ortakları ile konuşmalarını kolaylaştıran bir kültür yaratmak çok önemli. Kaspersky'de böyle bir kültür inşa etmekten gurur duyuyoruz. Geçen yıl çalışanlarımızın nasıl hissettiklerini ve onlara nasıl yardımcı olabileceğimizi değerlendirmek için nabız tutma anketleri başlattık. Ayrıca çeşitli sağlıklı yaşam, zindelik ve psikolojik destek hizmetlerini hayata geçirdik ve dijital rahatlama için özel bir platform oluşturduk. Cyber ​​Spa adını verdiğimiz bu platform hem çalışanlarımızın hem de izleyicilerin yoğun günlerinde dinlenmelerine ve mola vermelerine yardımcı oluyor"

Google - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
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Google, çalışanları için evden çalışma seçeneğini bir yıl uzattı
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