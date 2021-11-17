https://tr.sputniknews.com/20211117/isvicrede-referandum-sonucu-hayata-geciyor-escinsel-ciftler-temmuzdan-itibaren-resmen-evlenecek-1050893662.html

İsviçre'de referandum sonucu hayata geçiyor: Eşcinsel çiftler temmuzdan itibaren resmen evlenecek

İsviçre'de referandum sonucu hayata geçiyor: Eşcinsel çiftler temmuzdan itibaren resmen evlenecek

İsviçre'de eylül sonunda düzenlenen referandumda eşcinsellerin evlenip evlat edinmelerinin yasallaşmasına net destek çıkması sonrası, hükümetten 1 Temmuz... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T15:18+0300

2021-11-17T15:18+0300

2021-11-17T15:40+0300

dünya

isviçre

lgbt

eşcinsel evlilik

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İsviçre'de parlamento tarafından seçilen ve yürütme erkinin başında bulunan 7 kişilik Federasyon Konseyi, 26 Eylül'de düzenlenen referandum sonucu uyarınca eşcinsel çiftlerin evlilik ve evlat edinme haklarının yasallaşması sürecine açıklık getirdi. İsviçre yurttaşlarının yabancı ülkelerde yaptığı evlilikler yılbaşından itibaren tanınacakEşcinsel çiftlerin başka ülkelerde yaptıkları evliliklerin 1 Ocak 2022'den itibaren medeni ortalık muamelesi görmekten çıkacağını ve resmi nikah olarak tanınacağını duyuran hükümet, referandumda kabul edilen Herkes İçin Evlilik başlıklı yasanın 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe gireceğini belirtti. İsviçre'nin 2007'de yetki verdiği medeni ortalık içindeki çiftlerin bu konumlarını resmi evliliğe çevirebileceği ya da resmen evlenebileceği kaydedildi. Ancak bu tarihten sonra başka medeni ortaklığa izin verilmeyecek.30 yıllık çabanın sonucuBatı Avrupa'da eşcinsel evliliklerine hala izin vermeyen az sayıdaki ülkeden biri olan İsviçre'de eşcinsel çiftlerin çocuk evlat edinme ve partnerlerinin vatandaşlığa geçmesini sağlama dahil heteroseksüel çiftlerle aynı haklara sahip olmasına referandumda üçte iki çoğunlukla destek çıkmıştı.Açıklamayı memnuniyetle karşılayan Herkes İçin Evlilik kampanyasının organizatörleri, 30 yıllık çabalarının meyvesini aldıklarını dile getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20210926/isvicre-referandumunda-escinsellerin-evlenip-evlat-edinmelerinin-yasallasmasina-net-destek-1049257804.html

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isviçre, lgbt, eşcinsel evlilik