İsviçre'de referandum sonucu hayata geçiyor: Eşcinsel çiftler temmuzdan itibaren resmen evlenecek

İsviçre'de parlamento tarafından seçilen ve yürütme erkinin başında bulunan 7 kişilik Federasyon Konseyi, 26 Eylül'de düzenlenen referandum sonucu uyarınca eşcinsel çiftlerin evlilik ve evlat edinme haklarının yasallaşması sürecine açıklık getirdi. İsviçre yurttaşlarının yabancı ülkelerde yaptığı evlilikler yılbaşından itibaren tanınacakEşcinsel çiftlerin başka ülkelerde yaptıkları evliliklerin 1 Ocak 2022'den itibaren medeni ortalık muamelesi görmekten çıkacağını ve resmi nikah olarak tanınacağını duyuran hükümet, referandumda kabul edilen Herkes İçin Evlilik başlıklı yasanın 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe gireceğini belirtti. İsviçre'nin 2007'de yetki verdiği medeni ortalık içindeki çiftlerin bu konumlarını resmi evliliğe çevirebileceği ya da resmen evlenebileceği kaydedildi. Ancak bu tarihten sonra başka medeni ortaklığa izin verilmeyecek.30 yıllık çabanın sonucuBatı Avrupa'da eşcinsel evliliklerine hala izin vermeyen az sayıdaki ülkeden biri olan İsviçre'de eşcinsel çiftlerin çocuk evlat edinme ve partnerlerinin vatandaşlığa geçmesini sağlama dahil heteroseksüel çiftlerle aynı haklara sahip olmasına referandumda üçte iki çoğunlukla destek çıkmıştı.Açıklamayı memnuniyetle karşılayan Herkes İçin Evlilik kampanyasının organizatörleri, 30 yıllık çabalarının meyvesini aldıklarını dile getirdi.
İsviçre'de eylül sonunda düzenlenen referandumda eşcinsellerin evlenip evlat edinmelerinin yasallaşmasına net destek çıkması sonrası, hükümetten 1 Temmuz 2022'den itibaren resmi evliliklerin başlayacağı açıklaması geldi.
İsviçre'de parlamento tarafından seçilen ve yürütme erkinin başında bulunan 7 kişilik Federasyon Konseyi, 26 Eylül'de düzenlenen referandum sonucu uyarınca eşcinsel çiftlerin evlilik ve evlat edinme haklarının yasallaşması sürecine açıklık getirdi.
İsviçre yurttaşlarının yabancı ülkelerde yaptığı evlilikler yılbaşından itibaren tanınacak
Eşcinsel çiftlerin başka ülkelerde yaptıkları evliliklerin 1 Ocak 2022'den itibaren medeni ortalık muamelesi görmekten çıkacağını ve resmi nikah olarak tanınacağını duyuran hükümet, referandumda kabul edilen Herkes İçin Evlilik başlıklı yasanın 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe gireceğini belirtti. İsviçre'nin 2007'de yetki verdiği medeni ortalık içindeki çiftlerin bu konumlarını resmi evliliğe çevirebileceği ya da resmen evlenebileceği kaydedildi. Ancak bu tarihten sonra başka medeni ortaklığa izin verilmeyecek.
Switzerland's government says it will recognize same-sex marriages from other countries as of Jan. 1 and allow gay and lesbian couples to wed in the rich Alpine nation starting July 1. https://t.co/CdJnemSy4V
Batı Avrupa'da eşcinsel evliliklerine hala izin vermeyen az sayıdaki ülkeden biri olan İsviçre'de eşcinsel çiftlerin çocuk evlat edinme ve partnerlerinin vatandaşlığa geçmesini sağlama dahil heteroseksüel çiftlerle aynı haklara sahip olmasına referandumda üçte iki çoğunlukla destek çıkmıştı.
Açıklamayı memnuniyetle karşılayan Herkes İçin Evlilik kampanyasının organizatörleri, 30 yıllık çabalarının meyvesini aldıklarını dile getirdi.