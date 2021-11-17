Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211117/isvicrede-referandum-sonucu-hayata-geciyor-escinsel-ciftler-temmuzdan-itibaren-resmen-evlenecek-1050893662.html
İsviçre'de referandum sonucu hayata geçiyor: Eşcinsel çiftler temmuzdan itibaren resmen evlenecek
İsviçre'de referandum sonucu hayata geçiyor: Eşcinsel çiftler temmuzdan itibaren resmen evlenecek
İsviçre'de eylül sonunda düzenlenen referandumda eşcinsellerin evlenip evlat edinmelerinin yasallaşmasına net destek çıkması sonrası, hükümetten 1 Temmuz... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T15:18+0300
2021-11-17T15:40+0300
dünya
isviçre
lgbt
eşcinsel evlilik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050893937_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_aae4954c652bda7d1d86a6bad02bfe9f.jpg
İsviçre'de parlamento tarafından seçilen ve yürütme erkinin başında bulunan 7 kişilik Federasyon Konseyi, 26 Eylül'de düzenlenen referandum sonucu uyarınca eşcinsel çiftlerin evlilik ve evlat edinme haklarının yasallaşması sürecine açıklık getirdi. İsviçre yurttaşlarının yabancı ülkelerde yaptığı evlilikler yılbaşından itibaren tanınacakEşcinsel çiftlerin başka ülkelerde yaptıkları evliliklerin 1 Ocak 2022'den itibaren medeni ortalık muamelesi görmekten çıkacağını ve resmi nikah olarak tanınacağını duyuran hükümet, referandumda kabul edilen Herkes İçin Evlilik başlıklı yasanın 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe gireceğini belirtti. İsviçre'nin 2007'de yetki verdiği medeni ortalık içindeki çiftlerin bu konumlarını resmi evliliğe çevirebileceği ya da resmen evlenebileceği kaydedildi. Ancak bu tarihten sonra başka medeni ortaklığa izin verilmeyecek.30 yıllık çabanın sonucuBatı Avrupa'da eşcinsel evliliklerine hala izin vermeyen az sayıdaki ülkeden biri olan İsviçre'de eşcinsel çiftlerin çocuk evlat edinme ve partnerlerinin vatandaşlığa geçmesini sağlama dahil heteroseksüel çiftlerle aynı haklara sahip olmasına referandumda üçte iki çoğunlukla destek çıkmıştı.Açıklamayı memnuniyetle karşılayan Herkes İçin Evlilik kampanyasının organizatörleri, 30 yıllık çabalarının meyvesini aldıklarını dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20210926/isvicre-referandumunda-escinsellerin-evlenip-evlat-edinmelerinin-yasallasmasina-net-destek-1049257804.html
isviçre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050893937_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_9e63636638a236ba45f11c4b2d82fc44.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
isviçre, lgbt, eşcinsel evlilik

İsviçre'de referandum sonucu hayata geçiyor: Eşcinsel çiftler temmuzdan itibaren resmen evlenecek

15:18 17.11.2021 (güncellendi: 15:40 17.11.2021)
© REUTERS / IVAN ALVARADOŞili başkenti Santiago'da LGBT+ hareketinin Onur (Pride) Yürüyüşü
Şili başkenti Santiago'da LGBT+ hareketinin Onur (Pride) Yürüyüşü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© REUTERS / IVAN ALVARADO
Abone ol
İsviçre'de eylül sonunda düzenlenen referandumda eşcinsellerin evlenip evlat edinmelerinin yasallaşmasına net destek çıkması sonrası, hükümetten 1 Temmuz 2022'den itibaren resmi evliliklerin başlayacağı açıklaması geldi.
İsviçre'de parlamento tarafından seçilen ve yürütme erkinin başında bulunan 7 kişilik Federasyon Konseyi, 26 Eylül'de düzenlenen referandum sonucu uyarınca eşcinsel çiftlerin evlilik ve evlat edinme haklarının yasallaşması sürecine açıklık getirdi.

İsviçre yurttaşlarının yabancı ülkelerde yaptığı evlilikler yılbaşından itibaren tanınacak

Eşcinsel çiftlerin başka ülkelerde yaptıkları evliliklerin 1 Ocak 2022'den itibaren medeni ortalık muamelesi görmekten çıkacağını ve resmi nikah olarak tanınacağını duyuran hükümet, referandumda kabul edilen Herkes İçin Evlilik başlıklı yasanın 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe gireceğini belirtti. İsviçre'nin 2007'de yetki verdiği medeni ortalık içindeki çiftlerin bu konumlarını resmi evliliğe çevirebileceği ya da resmen evlenebileceği kaydedildi. Ancak bu tarihten sonra başka medeni ortaklığa izin verilmeyecek.

30 yıllık çabanın sonucu

Batı Avrupa'da eşcinsel evliliklerine hala izin vermeyen az sayıdaki ülkeden biri olan İsviçre'de eşcinsel çiftlerin çocuk evlat edinme ve partnerlerinin vatandaşlığa geçmesini sağlama dahil heteroseksüel çiftlerle aynı haklara sahip olmasına referandumda üçte iki çoğunlukla destek çıkmıştı.
Açıklamayı memnuniyetle karşılayan Herkes İçin Evlilik kampanyasının organizatörleri, 30 yıllık çabalarının meyvesini aldıklarını dile getirdi.
İsviçre'de düzenlenen referandumda eşcinsel çiftlerin evlenmeleri ve kendileriyle akraba olmayan çocukları evlat edinmeleri, yüzde 64 oranında evet oyuyla kabul edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
YAŞAM
İsviçre referandumunda eşcinsellerin evlenip evlat edinmelerinin yasallaşmasına net destek
26 Eylül, 13:52

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:45Organize İşler serisinin üçüncü filmi geliyor: Kadro senaryodan sonra belli olacak
16:43TBMM Milli Savunma Komisyonu başkanlığına AK Partili Ahmet Aydın seçildi
16:30Rusya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında yeni rekor
16:30Roscosmos ile NASA, çapraz uçuşlar için prensipte anlaşmaya vardı
16:28Mesut Özil'den Galatasaray maçı açıklaması: Allah bana nasip ederse derbide olacağım
16:27Fazla para vermeyen yolcuyu kesici aletle minibüsten indiren taksicinin belgesi iptal edildi
16:17Patrice Evra: Messi'ye Ballon D'Or vermekten bıktım
16:16Araştırma: Çay ve kahve tüketimi felç ve demans riskini azaltıyor
16:15İspanya'da iç savaş döneminden kalma toplu mezar 85 yıl sonra açıldı
16:09Ankara kahvehanelerinde çaya zam: 'Kahvenin 40 yıl hatırı vardı, bizim kahvecinin hiç hatırı yokmuş'
16:04CHP lideri Kılıçdaroğu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı kabul etti
16:03CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüştü
15:5216 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü
15:50Rusya’da savaş uçağı gibi kokan bir parfüm satışa çıkarıldı
15:48Çocuklarının önünde boşandığı eşini öldüren sanığa en alt sınırdan ceza verildi
15:44Neler yapacağını sosyal medya hesabında paylaşmış: Anne ve babasını öldüren genç intihar etti
15:43Düzce'de 5.2 büyüklüğünde deprem
15:40Hasan Can Kaya'dan TikTok rekoru: 1 milyarı geçti
15:39Maçka Parkı'nda kırık camlı saldırı davasında karar: 11 yıl hapis
15:36Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmen teknesinde 10 kişinin cesedi bulundu