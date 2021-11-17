https://tr.sputniknews.com/20211117/kabilde-iki-ayri-patlama-1050895002.html

Kabil'de iki ayrı patlama: 1 ölü, 6 yaralı

Kabil'de iki ayrı patlama: 1 ölü, 6 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de iki ayrı bombalı saldırının meydana geldiği, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı açıklandı. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T15:35+0300

2021-11-17T15:35+0300

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taliban kontrolünde afganistan

patlama

afganistan

taliban

şiiler

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Geçen aylarda ABD ve diğer NATO ülkelerinin askeri varlığını sonlandırmasının ardından Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'da iç kriz ve sivilleri hedef alan saldırılar sürüyor.Taliban yetkilileri ve görgü tanıkları, bugün başkent Kabil'de iki ayrı bombalı saldırı meydana geldiğini, en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3'ü kadın olmak üzere 6 kişinin yaralandığını bildirdi.Taliban hükümetine bağlı İçişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Kari Sayid Hosti, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ilk saldırının Kabil'in batısında Şiilerin yaşadığı Daşti Barçi bölgesinde bomba yüklü araçla düzenlendiğini duyurdu.Görgü tanıkları, ikinci saldırının kentin 'Karte 3' bölgesinde meydana geldiği bilgisini paylaştı.Reuters'a konuşan Taliban yetkilileri, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20211117/rusya-afganistan-yeni-bir-ic-savas-riski-ile-karsi-karsiya-kalabilir-1050883781.html

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patlama, afganistan, taliban, şiiler