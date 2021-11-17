https://tr.sputniknews.com/20211117/kabilde-iki-ayri-patlama-1050895002.html
Kabil'de iki ayrı patlama: 1 ölü, 6 yaralı
Kabil'de iki ayrı patlama: 1 ölü, 6 yaralı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de iki ayrı bombalı saldırının meydana geldiği, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı açıklandı. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T15:35+0300
2021-11-17T15:35+0300
2021-11-17T15:48+0300
taliban kontrolünde afganistan
patlama
afganistan
taliban
şiiler
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Geçen aylarda ABD ve diğer NATO ülkelerinin askeri varlığını sonlandırmasının ardından Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'da iç kriz ve sivilleri hedef alan saldırılar sürüyor.Taliban yetkilileri ve görgü tanıkları, bugün başkent Kabil'de iki ayrı bombalı saldırı meydana geldiğini, en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3'ü kadın olmak üzere 6 kişinin yaralandığını bildirdi.Taliban hükümetine bağlı İçişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Kari Sayid Hosti, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ilk saldırının Kabil'in batısında Şiilerin yaşadığı Daşti Barçi bölgesinde bomba yüklü araçla düzenlendiğini duyurdu.Görgü tanıkları, ikinci saldırının kentin 'Karte 3' bölgesinde meydana geldiği bilgisini paylaştı.Reuters'a konuşan Taliban yetkilileri, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211117/rusya-afganistan-yeni-bir-ic-savas-riski-ile-karsi-karsiya-kalabilir-1050883781.html
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patlama, afganistan, taliban, şiiler
Kabil'de iki ayrı patlama: 1 ölü, 6 yaralı
15:35 17.11.2021 (güncellendi: 15:48 17.11.2021)
Afganistan'ın başkenti Kabil'de iki ayrı bombalı saldırının meydana geldiği, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı açıklandı.
Geçen aylarda ABD ve diğer NATO ülkelerinin askeri varlığını sonlandırmasının ardından Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'da iç kriz ve sivilleri hedef alan saldırılar sürüyor.
Taliban yetkilileri ve görgü tanıkları, bugün başkent Kabil'de iki ayrı bombalı saldırı meydana geldiğini, en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3'ü kadın olmak üzere 6 kişinin yaralandığını bildirdi.
Taliban hükümetine bağlı İçişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Kari Sayid Hosti, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ilk saldırının Kabil'in batısında Şiilerin yaşadığı Daşti Barçi bölgesinde bomba yüklü araçla düzenlendiğini duyurdu.
Görgü tanıkları, ikinci saldırının kentin 'Karte 3' bölgesinde meydana geldiği bilgisini paylaştı.
Reuters'a konuşan Taliban yetkilileri, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.