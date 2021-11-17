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New York Times Meydanı’ndaki yılbaşı kutlamalarına aşı yaptıranlar katılabilecek
New York Times Meydanı’ndaki yılbaşı kutlamalarına aşı yaptıranlar katılabilecek
ABD'de yeni yıl kutlamalarının merkezi olan New York'un Times Meydanı’nda düzenlenen yılbaşı etkinliğine aşı yaptıran herkes iştirak edebilecek. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T01:49+0300
2021-11-17T01:49+0300
koronavirüs
abd
new york
bill de blasio
times meydanı
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs aşısı
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New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilen yeni yılı Times Meydanı’nda karşılama geleneğinin bu yıl geri döndüğünü ve aşı yaptıran herkesin kutlamalara alınacağını belirtti."New York şehrinin yüzde 100 geri döndüğünü tüm dünyaya kanıtlayacak tarihi ana siz de katılın" diyerek New Yorkluları yeni yılda geleneksel kutlamalara davet eden de Blasio, "Bu yıl yüz binlerce kişinin katılmasını istiyoruz ama herkesin aşı olması gerekiyor" diye konuştu.De Blasio, aşı olmamış kişilerin 31 Aralık’a kadar aşılarını tamamlayabilmeleri için duyuruyu erken yaptıklarını belirterek, sağlık uzmanlarının sürekli değişim gösterebilen Kovid-19 salgınında şehrin 6 hafta sonra hangi noktada olacağını tahmin etmesinin güç olduğu uyarısında bulundu.Kovid-19 nedeniyle 2020'de halka kapalı gerçekleşen kutlamaları ulusal kanallar, internet portalları ve sosyal medya uygulamaları üzerinden 1 milyar kişinin canlı izlediği tahmin ediliyor.Bill de Blasio’nun New York Belediye Başkanlığını gece saat 24.00’te Eric Adams’a bırakacak olması, bu yıl yapılacak kutlamaların dikkat çekici özelliklerinden biri olacak.
https://tr.sputniknews.com/20211110/pfizer-biontech-abddeki-tum-yetiskinlere-3-doz-icin-onay-istedi-1050644517.html
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abd, new york, bill de blasio, times meydanı, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı

New York Times Meydanı’ndaki yılbaşı kutlamalarına aşı yaptıranlar katılabilecek

01:49 17.11.2021
© AA / Cem ÖzdelDünya yeni yıla 'terörün gölgesinde' girdi
Dünya yeni yıla 'terörün gölgesinde' girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© AA / Cem Özdel
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ABD'de yeni yıl kutlamalarının merkezi olan New York'un Times Meydanı’nda düzenlenen yılbaşı etkinliğine aşı yaptıran herkes iştirak edebilecek.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilen yeni yılı Times Meydanı’nda karşılama geleneğinin bu yıl geri döndüğünü ve aşı yaptıran herkesin kutlamalara alınacağını belirtti.
"New York şehrinin yüzde 100 geri döndüğünü tüm dünyaya kanıtlayacak tarihi ana siz de katılın" diyerek New Yorkluları yeni yılda geleneksel kutlamalara davet eden de Blasio, "Bu yıl yüz binlerce kişinin katılmasını istiyoruz ama herkesin aşı olması gerekiyor" diye konuştu.
De Blasio, aşı olmamış kişilerin 31 Aralık’a kadar aşılarını tamamlayabilmeleri için duyuruyu erken yaptıklarını belirterek, sağlık uzmanlarının sürekli değişim gösterebilen Kovid-19 salgınında şehrin 6 hafta sonra hangi noktada olacağını tahmin etmesinin güç olduğu uyarısında bulundu.
Kovid-19 nedeniyle 2020'de halka kapalı gerçekleşen kutlamaları ulusal kanallar, internet portalları ve sosyal medya uygulamaları üzerinden 1 milyar kişinin canlı izlediği tahmin ediliyor.
Bill de Blasio’nun New York Belediye Başkanlığını gece saat 24.00’te Eric Adams’a bırakacak olması, bu yıl yapılacak kutlamaların dikkat çekici özelliklerinden biri olacak.
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