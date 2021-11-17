https://tr.sputniknews.com/20211117/new-york-times-meydanindaki-yilbasi-kutlamalarina-asi-yaptiranlar-katilabilecek-1050874508.html

New York Times Meydanı’ndaki yılbaşı kutlamalarına aşı yaptıranlar katılabilecek

New York Times Meydanı’ndaki yılbaşı kutlamalarına aşı yaptıranlar katılabilecek

ABD'de yeni yıl kutlamalarının merkezi olan New York'un Times Meydanı’nda düzenlenen yılbaşı etkinliğine aşı yaptıran herkes iştirak edebilecek. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T01:49+0300

2021-11-17T01:49+0300

2021-11-17T01:49+0300

koronavirüs

abd

new york

bill de blasio

times meydanı

koronavirüs

kovid-19

koronavirüs aşısı

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New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilen yeni yılı Times Meydanı’nda karşılama geleneğinin bu yıl geri döndüğünü ve aşı yaptıran herkesin kutlamalara alınacağını belirtti."New York şehrinin yüzde 100 geri döndüğünü tüm dünyaya kanıtlayacak tarihi ana siz de katılın" diyerek New Yorkluları yeni yılda geleneksel kutlamalara davet eden de Blasio, "Bu yıl yüz binlerce kişinin katılmasını istiyoruz ama herkesin aşı olması gerekiyor" diye konuştu.De Blasio, aşı olmamış kişilerin 31 Aralık’a kadar aşılarını tamamlayabilmeleri için duyuruyu erken yaptıklarını belirterek, sağlık uzmanlarının sürekli değişim gösterebilen Kovid-19 salgınında şehrin 6 hafta sonra hangi noktada olacağını tahmin etmesinin güç olduğu uyarısında bulundu.Kovid-19 nedeniyle 2020'de halka kapalı gerçekleşen kutlamaları ulusal kanallar, internet portalları ve sosyal medya uygulamaları üzerinden 1 milyar kişinin canlı izlediği tahmin ediliyor.Bill de Blasio’nun New York Belediye Başkanlığını gece saat 24.00’te Eric Adams’a bırakacak olması, bu yıl yapılacak kutlamaların dikkat çekici özelliklerinden biri olacak.

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