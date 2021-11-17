https://tr.sputniknews.com/20211117/patrice-evra-messiye-ballon-dor-vermekten-biktim-1050897878.html
Patrice Evra: Messi'ye Ballon D'Or vermekten bıktım
Patrice Evra: Messi'ye Ballon D'Or vermekten bıktım
Manchester United'ın efsane futbolcularından Patrice Evra, Lionel Messi'nin Ballon D'Or adaylığına tepki gösterdi. Evra, "Messi'ye Ballon D'Or vermekten... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T16:17+0300
2021-11-17T16:17+0300
2021-11-17T16:17+0300
spor
lionel messi
ballon d'or
futbol
aday
açıklama
tepki
ballon d'or ödülleri
patrice evra
manchester united
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Avrupa'da 'Yılın Futbolcusu' olarak seçilen futbolcuya her yıl verilen Ballon D'Or ödülü 29 Kasım'da sahibini bulunuyor. Lewandowski, Jorginho, Kante, Messi ve Benzema gibi isimler kıtanın en iyisi olmak için yarışıyor.Manchester United'ın efsanelerinden Patrice Evra, Lionel Messi'nin bu kez Ballon D'Or ödülünü hak etmediğini söyledi.Ödül töreni öncesinde konuşan Evra, adaylar hakkında açıklamalarda bulundu. Messi'nin aday olmasına tepki gösteren eski futbolcu, "Messi'ye Ballon D'Or vermekten bıktım! Bu sene ne yaptı da aday oldu? Arjantin ile kupa kazandı ama Barcelona'da ne yaptı?" ifadelerini kullandı.Evra'nın Ballon D'Or favorisi ise Chelsea'li futbolcu Jorginho. ManU efsanesi, "Bence Kante ya da Jorginho hak ediyor. İnsanların 'Ama o orta saha' demesinden bıktım" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210918/patrice-evra-eski-takim-arkadasi-cristiano-ronaldonun-koyun-sorunuyla-dalga-gecti-1049022964.html
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lionel messi, ballon d'or, futbol, aday, açıklama, tepki, ballon d'or ödülleri, patrice evra, manchester united
Patrice Evra: Messi'ye Ballon D'Or vermekten bıktım
Manchester United'ın efsane futbolcularından Patrice Evra, Lionel Messi'nin Ballon D'Or adaylığına tepki gösterdi. Evra, "Messi'ye Ballon D'Or vermekten bıktım! Bu sene ne yaptı da aday oldu?" dedi.
Avrupa'da 'Yılın Futbolcusu' olarak seçilen futbolcuya her yıl verilen Ballon D'Or ödülü 29 Kasım'da sahibini bulunuyor.
Lewandowski, Jorginho, Kante, Messi ve Benzema gibi isimler kıtanın en iyisi olmak için yarışıyor.
Manchester United'ın efsanelerinden Patrice Evra, Lionel Messi'nin bu kez Ballon D'Or ödülünü hak etmediğini söyledi.
Ödül töreni öncesinde konuşan Evra, adaylar hakkında açıklamalarda bulundu. Messi'nin aday olmasına tepki gösteren eski futbolcu, "Messi'ye Ballon D'Or vermekten bıktım! Bu sene ne yaptı da aday oldu? Arjantin ile kupa kazandı ama Barcelona'da ne yaptı?" ifadelerini kullandı.
Evra'nın Ballon D'Or favorisi ise Chelsea'li futbolcu Jorginho. ManU efsanesi, "Bence Kante ya da Jorginho hak ediyor. İnsanların 'Ama o orta saha' demesinden bıktım" diye konuştu.