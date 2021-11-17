https://tr.sputniknews.com/20211117/patrice-evra-messiye-ballon-dor-vermekten-biktim-1050897878.html

Patrice Evra: Messi'ye Ballon D'Or vermekten bıktım

Patrice Evra: Messi'ye Ballon D'Or vermekten bıktım

Manchester United'ın efsane futbolcularından Patrice Evra, Lionel Messi'nin Ballon D'Or adaylığına tepki gösterdi. Evra, "Messi'ye Ballon D'Or vermekten... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T16:17+0300

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spor

lionel messi

ballon d'or

futbol

aday

açıklama

tepki

ballon d'or ödülleri

patrice evra

manchester united

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Avrupa'da 'Yılın Futbolcusu' olarak seçilen futbolcuya her yıl verilen Ballon D'Or ödülü 29 Kasım'da sahibini bulunuyor. Lewandowski, Jorginho, Kante, Messi ve Benzema gibi isimler kıtanın en iyisi olmak için yarışıyor.Manchester United'ın efsanelerinden Patrice Evra, Lionel Messi'nin bu kez Ballon D'Or ödülünü hak etmediğini söyledi.Ödül töreni öncesinde konuşan Evra, adaylar hakkında açıklamalarda bulundu. Messi'nin aday olmasına tepki gösteren eski futbolcu, "Messi'ye Ballon D'Or vermekten bıktım! Bu sene ne yaptı da aday oldu? Arjantin ile kupa kazandı ama Barcelona'da ne yaptı?" ifadelerini kullandı.Evra'nın Ballon D'Or favorisi ise Chelsea'li futbolcu Jorginho. ManU efsanesi, "Bence Kante ya da Jorginho hak ediyor. İnsanların 'Ama o orta saha' demesinden bıktım" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210918/patrice-evra-eski-takim-arkadasi-cristiano-ronaldonun-koyun-sorunuyla-dalga-gecti-1049022964.html

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