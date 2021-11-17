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https://tr.sputniknews.com/20211117/sahnede-hayraninin-suratina-idrarini-yapan-rock-muzisyeni-sophia-urista-ozur-diledi-1050882699.html
Sahnede hayranının suratına idrarını yapan rock müzisyeni Sophia Urista özür diledi
Sahnede hayranının suratına idrarını yapan rock müzisyeni Sophia Urista özür diledi
Geçen günlerce konser sırasında sahnede hayranlarından birinin suratına idrarını yapmasının ardından tepki çeken Brass Against grubunun solisti Sophia Urista... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T11:30+0300
2021-11-17T11:30+0300
yaşam
festival
özür dilemek
idrar
rock
brass against
sophia urista
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ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen rock festivalinde sahnede hayranının suratına idrarını yapan Brass Against grubunun solisti Sophia Urista, tepkilerin ardından özür diledi.Urista, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda "Selam millet. Daytona'daki Rockville metal festivalindeki performansım hakkında konuşmak istiyorum. Müzikte ve sahnede her zaman sınırları zorladım. O gece sınırları çok fazla zorlamıştım" ifadelerini kullandı.'Onları incitmek istemediğimi bilmelerini istiyorum'Urista, şöyle devam etti: "Ailemi, grubumu, hayranlarımı her şeyden çok seviyorum ve yaptığım şeyden bazılarının incindiğini veya gücendiğinin farkındayım. Onlardan özür dilerim ve onları incitmek istemediğimi bilmelerini istiyorum."'Kalp kıran bir sanatçı olmadığını' belirten Urista, 'her zaman müziğe öncelik vermek istediğini' de sözlerine ekledi.Şarkıcı, ayrıca hayranlarına sevgi ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.Geçen günlerde ABD'li rock grubu Brass Against'in solisti Urista, Florida eyaletindeki Daytona'da düzenlenen Rockville'e Hoş Geldiniz festivalinde sahnede hayranının suratına idrarını yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepki toplamıştı.Olayın ardından özür mesajı yayınlamak zorunda kalan grup, "Sophia kendini kaptırdı. Bu, grubumuzun geri kalanının beklediği bir şey değildi ve şovlarımızda tekrar göreceğiniz bir şey de değil" açıklamasını yapmıştı.
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festival, özür dilemek, idrar, rock, brass against, sophia urista

Sahnede hayranının suratına idrarını yapan rock müzisyeni Sophia Urista özür diledi

11:30 17.11.2021
© AFP 2021 / ARTURO HOLMESSophia Urista
Sophia Urista - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© AFP 2021 / ARTURO HOLMES
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Geçen günlerce konser sırasında sahnede hayranlarından birinin suratına idrarını yapmasının ardından tepki çeken Brass Against grubunun solisti Sophia Urista, özür mesajı yayınlayarak "Müzikte ve sahnede her zaman sınırları zorladım. O gece sınırları çok zorlamıştım" dedi.
ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen rock festivalinde sahnede hayranının suratına idrarını yapan Brass Against grubunun solisti Sophia Urista, tepkilerin ardından özür diledi.
Urista, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda "Selam millet. Daytona'daki Rockville metal festivalindeki performansım hakkında konuşmak istiyorum. Müzikte ve sahnede her zaman sınırları zorladım. O gece sınırları çok fazla zorlamıştım" ifadelerini kullandı.

'Onları incitmek istemediğimi bilmelerini istiyorum'

Urista, şöyle devam etti: "Ailemi, grubumu, hayranlarımı her şeyden çok seviyorum ve yaptığım şeyden bazılarının incindiğini veya gücendiğinin farkındayım. Onlardan özür dilerim ve onları incitmek istemediğimi bilmelerini istiyorum."
'Kalp kıran bir sanatçı olmadığını' belirten Urista, 'her zaman müziğe öncelik vermek istediğini' de sözlerine ekledi.
Şarkıcı, ayrıca hayranlarına sevgi ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.
Geçen günlerde ABD'li rock grubu Brass Against'in solisti Urista, Florida eyaletindeki Daytona'da düzenlenen Rockville'e Hoş Geldiniz festivalinde sahnede hayranının suratına idrarını yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepki toplamıştı.
Olayın ardından özür mesajı yayınlamak zorunda kalan grup, "Sophia kendini kaptırdı. Bu, grubumuzun geri kalanının beklediği bir şey değildi ve şovlarımızda tekrar göreceğiniz bir şey de değil" açıklamasını yapmıştı.
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