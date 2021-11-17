https://tr.sputniknews.com/20211117/tbmm-milli-savunma-komisyonu-baskanligina-ak-partili-ahmet-aydin-secildi-1050899037.html
TBMM Milli Savunma Komisyonu başkanlığına AK Partili Ahmet Aydın seçildi
TBMM Milli Savunma Komisyonu başkanlığına AK Partili Ahmet Aydın seçildi
TBMM Milli Savunma Komisyonu başkanlığına, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın seçildi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T16:43+0300
2021-11-17T16:43+0300
2021-11-17T16:45+0300
türkiye
ak parti
tbmm
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ahmet aydın
ismet yılmaz
akp
başkanlık
tbmm milli savunma komisyonu
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Basına kapalı toplanan komisyonda, başkanlık için seçim yapıldı. AK Parti Grup Başkanı seçilen AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'dan boşalan Milli Savunma Komisyonu başkanlığına, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın seçildi.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Aydın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi ortak programında Liderlik ve Küresel Girişimcilik Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Radyoloji teknisyeni olarak çalışan Aydın, serbest avukatlık yaptı. Fazilet Partisi'nde Teşkilattan Sorumlu Adıyaman İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Aydın, AK Parti Adıyaman İl Teşkilatı kurucuları arasında yer aldı ve Adıyaman İl Başkanlığı görevini yürüttü.23, 24, 25 ve 26. Dönem'de Adıyaman Milletvekili seçilen Aydın, AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, AK Parti TBMM Grup Yönetim Kurulu üyeliği ve Adalet Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu. Aydın, 24 ve 25. Dönem'de AK Parti Grup Başkanvekili, 26. Dönem'de de TBMM Başkanvekili olarak görev yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20211109/ak-partili-sen-son-anket-sonuclarini-acikladi-ak-parti-yuzde-385-chp-yuzde-253-1050612750.html
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ak parti, tbmm, adıyaman, ahmet aydın, ismet yılmaz, akp, başkanlık, tbmm milli savunma komisyonu
TBMM Milli Savunma Komisyonu başkanlığına AK Partili Ahmet Aydın seçildi
16:43 17.11.2021 (güncellendi: 16:45 17.11.2021)
TBMM Milli Savunma Komisyonu başkanlığına, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın seçildi.
Basına kapalı toplanan komisyonda, başkanlık için seçim yapıldı. AK Parti Grup Başkanı seçilen AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'dan boşalan Milli Savunma Komisyonu başkanlığına, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın seçildi.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Aydın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi ortak programında Liderlik ve Küresel Girişimcilik Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Radyoloji teknisyeni olarak çalışan Aydın, serbest avukatlık yaptı.
Fazilet Partisi'nde Teşkilattan Sorumlu Adıyaman İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Aydın, AK Parti Adıyaman İl Teşkilatı kurucuları arasında yer aldı ve Adıyaman İl Başkanlığı görevini yürüttü.
23, 24, 25 ve 26. Dönem'de Adıyaman Milletvekili seçilen Aydın, AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, AK Parti TBMM Grup Yönetim Kurulu üyeliği ve Adalet Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu. Aydın, 24 ve 25. Dönem'de AK Parti Grup Başkanvekili, 26. Dönem'de de TBMM Başkanvekili olarak görev yaptı.