https://tr.sputniknews.com/20211118/abhazya-meclis-baskani-kvarciya-turkiye-cumhuriyetinden-beklentilerimiz-var-1050923154.html
Abhazya Meclis Başkanı Kvarçiya: Türkiye Cumhuriyeti’nden beklentilerimiz var
Abhazya Meclis Başkanı Kvarçiya: Türkiye Cumhuriyeti’nden beklentilerimiz var
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek ile İstanbul’da bir araya gelen Abhazya Meclis Başkanı Kvarçiya “300-400 yıllık geçmişimizin olduğu Türkiye... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T13:05+0300
2021-11-18T13:05+0300
2021-11-18T13:05+0300
dünya
abd
rusya
türkiye
yunanistan
abhazya
gürcistan
doğu perinçek
kuzey kıbrıs
güvenlik
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Abhazya Meclis Başkanı Valeri Kvarçiya İstanbul’da bir ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıya iş insanı Ethem Sancak, Kuzey Kıbrıs eski ‘Gezici Büyükelçisi’ Hüseyin Macit Yusuf, Abhazya Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi İbrahim Avidzba da katıldı.Toplantıda konuşan Abhazya Meclis Başkanı Kvarçiya “Türkiye Cumhuriyeti güçlü ve demokratik bir ülke Rusya da öyle. Biz Rusya ve Türkiye’nin bize destekleriyle bir şekilde yol alıyoruz. Aslında bakarsanız buraya gelmemiz de bu destekle alakalı bu bakımdan tekrar teşekkür ederim. Türkiye’den Rusya’ya ya da Rusya’dan Türkiye’ye gitmek isterseniz Abhazya’dan geçersiniz. Bizi bir köprü olarak görebilirsiniz” vurgusu yaptı.‘Türkiye Cumhuriyeti’nden beklentilerimiz var’Gürcistan ile yaşadıkları sorunlardan ötürü ‘izole’ olduklarını söyleyen Kvarçiya “Bizi öncelikle Rusya tanıdı, akabinde Rusya’nın katkılarıyla bazı ülkeler tanıdı. En sonunda Suriye bizi tanıdı. Dolayısıyla 300-400 yıllık geçmişimizin olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nden de beklentilerimiz var. Biz Abhazya Cumhuriyeti olarak elimizden gelen bir şey varsa mutlaka yapmaya çalışırız, buna Kıbrıs konusu da dahil. Buradan da KKTC’ye ziyaret etmek için geldik. Ama neden olduğunu bilmiyoruz bu seyahati gerçekleştiremedik” ifadelerini kullandı.‘ABD, Yunanistan ile birlikte Türkiye’yi hedef alıyor, Abhazya Türkiye için anahtar bir ülke’Perinçek ise “Amerika Dedeağaç, Larissa, Selanik, Girit’in kuzeyi, Suriye’nin kuzeyi, Gürcistan Ukrayna’ya yığınak yapıyor bu kuşatma kime karşı? Dedeağaç’a yığılan 1000 tane tank Rusya’ya karşıymış. O bin tank oraya gidemez. Doğu Akdeniz’de, Ege’de ABD, Yunanistan ile birlikte Türkiye’yi hedef alıyor” diyerek Türkiye’nin güvenliğinin Asya ikliminden geçtiğini ifade etti.‘İmzaladığımız bildiri Kafkaslarda, Karadeniz’de ve Akdeniz’de huzur ve güvenliği içeriyor’Ortak bir bildiri hazırlandığını duyuran Perinçek “Ülkelerimizdeki güvenliği geliştirmeyi dünyaya ilan ettik. Bu bildiri hem Kafkaslarda hem Karadeniz’de hem de Akdeniz’de huzur ve barışı güvenliği içeren maddeler içeriyor. En önemlisi de Abhazya ve KKTC’nin birbirlerini tanıması ve bölgedeki ülkelerin onları tanıması mahiyetindeydi. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hem Türkiye kamuoyuna hem de komşularımıza KKTC’nin tanınması ABD’nin tehdidin durdurulması için anahtar olaydır” dedi.‘Türkiye’nin Abhazya üzerinden birçok ürünü gümrüksüz ihraç etme ihtimali de var’Kuzey Kıbrıs’ın tanınmasının dünyadaki denklemi değiştirebileceğini söyleyen Perinçek, Abhazya’nın da önemine işaret etti:
rusya
yunanistan
abhazya
gürcistan
kuzey kıbrıs
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MIA „Rosiya Segodnya“
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abd, rusya, türkiye, yunanistan, abhazya, gürcistan, doğu perinçek, kuzey kıbrıs, güvenlik, valeri kvarçiya
Abhazya Meclis Başkanı Kvarçiya: Türkiye Cumhuriyeti’nden beklentilerimiz var
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek ile İstanbul’da bir araya gelen Abhazya Meclis Başkanı Kvarçiya “300-400 yıllık geçmişimizin olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nden de beklentilerimiz var. Biz Abhazya Cumhuriyeti olarak elimizden gelen bir şey varsa mutlaka yapmaya çalışırız, buna Kıbrıs konusu da dahil” dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Abhazya Meclis Başkanı Valeri Kvarçiya İstanbul’da bir ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıya iş insanı Ethem Sancak, Kuzey Kıbrıs eski ‘Gezici Büyükelçisi’ Hüseyin Macit Yusuf, Abhazya Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi İbrahim Avidzba da katıldı.
Toplantıda konuşan Abhazya Meclis Başkanı Kvarçiya “Türkiye Cumhuriyeti güçlü ve demokratik bir ülke Rusya da öyle. Biz Rusya ve Türkiye’nin bize destekleriyle bir şekilde yol alıyoruz. Aslında bakarsanız buraya gelmemiz de bu destekle alakalı bu bakımdan tekrar teşekkür ederim. Türkiye’den Rusya’ya ya da Rusya’dan Türkiye’ye gitmek isterseniz Abhazya’dan geçersiniz. Bizi bir köprü olarak görebilirsiniz” vurgusu yaptı.
‘Türkiye Cumhuriyeti’nden beklentilerimiz var’
Gürcistan ile yaşadıkları sorunlardan ötürü ‘izole’ olduklarını söyleyen Kvarçiya “Bizi öncelikle Rusya tanıdı, akabinde Rusya’nın katkılarıyla bazı ülkeler tanıdı. En sonunda Suriye bizi tanıdı. Dolayısıyla 300-400 yıllık geçmişimizin olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nden de beklentilerimiz var. Biz Abhazya Cumhuriyeti olarak elimizden gelen bir şey varsa mutlaka yapmaya çalışırız, buna Kıbrıs konusu da dahil. Buradan da KKTC’ye ziyaret etmek için geldik. Ama neden olduğunu bilmiyoruz bu seyahati gerçekleştiremedik” ifadelerini kullandı.
‘ABD, Yunanistan ile birlikte Türkiye’yi hedef alıyor, Abhazya Türkiye için anahtar bir ülke’
Perinçek ise “Amerika Dedeağaç, Larissa, Selanik, Girit’in kuzeyi, Suriye’nin kuzeyi, Gürcistan Ukrayna’ya yığınak yapıyor bu kuşatma kime karşı? Dedeağaç’a yığılan 1000 tane tank Rusya’ya karşıymış. O bin tank oraya gidemez. Doğu Akdeniz’de, Ege’de ABD, Yunanistan ile birlikte Türkiye’yi hedef alıyor” diyerek Türkiye’nin güvenliğinin Asya ikliminden geçtiğini ifade etti.
‘İmzaladığımız bildiri Kafkaslarda, Karadeniz’de ve Akdeniz’de huzur ve güvenliği içeriyor’
Ortak bir bildiri hazırlandığını duyuran Perinçek “Ülkelerimizdeki güvenliği geliştirmeyi dünyaya ilan ettik. Bu bildiri hem Kafkaslarda hem Karadeniz’de hem de Akdeniz’de huzur ve barışı güvenliği içeren maddeler içeriyor. En önemlisi de Abhazya ve KKTC’nin birbirlerini tanıması ve bölgedeki ülkelerin onları tanıması mahiyetindeydi. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hem Türkiye kamuoyuna hem de komşularımıza KKTC’nin tanınması ABD’nin tehdidin durdurulması için anahtar olaydır” dedi.
‘Türkiye’nin Abhazya üzerinden birçok ürünü gümrüksüz ihraç etme ihtimali de var’
Kuzey Kıbrıs’ın tanınmasının dünyadaki denklemi değiştirebileceğini söyleyen Perinçek, Abhazya’nın da önemine işaret etti:
“Abhazya’nın bağımsızlığı ve güvenliği bizi en yakından ilgilendirmektedir. Abhazya Türkiye’nin Kafkasya, Asya ve Rusya’ya açılmasında anahtar konumdadır. Abhazya ve Rusya arasında gümrüksüz ticaret anlaşması var. Türkiye’nin Abhazya üzerinden birçok ürünü gümrüksüz ihraç etme ihtimali de var. Rusya bizim ikinci ticaret ortağımız. Abhazya Türkiye dostluğu bunlardan dolayı çok önemli.”