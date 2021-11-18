https://tr.sputniknews.com/20211118/almanyada-federal-meclisite-yeni-kovid-19-onlemleri-kabul-edildi-1050940694.html

Almanya'da Federal Meclisi'te yeni Kovid-19 önlemleri kabul edildi

Almanya'da Federal Meclisi'te yeni Kovid-19 önlemleri kabul edildi

Almanya'da Federal Meclis'te (Bundestag) yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yerel yönetimlerin karar almasında temel oluşturacak yeni tedbirler... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T20:19+0300

2021-11-18T20:19+0300

2021-11-18T20:19+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

sosyal demokrat parti (spd)

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

yeşiller ve hür demokrat parti (fdp)

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Almanya'da Federal Meclis'te çoğunluğu bulunan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından hazırlanan ve Enfeksiyon Yasası’nda değişikleri öngören yasa tasarısı 254’e karşı 398 milletvekilinin oylarıyla meclisten geçti. Oylamada 36 milletvekili çekimser kaldı.Böylelikle 19 Mart 2022’ye kadar geçerli olacak düzenleme eyaletlerin Kovid-19 salgınına karşı mücadelede alacağı önlemler için bir temel oluşturacak.Yeni düzenlemeye göre, eyaletler, somut salgın tehdidi oluştuğu durumlarda kamusal alanlarda kısıtlamalara gidebilecek ancak mağazaların ve okulların kapatılması gibi tedbirler alınamayacak.Söz konusu düzenleme, eyaletlere, iş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında "3G kuralı" (aşılanmış, test yaptırmış, iyileşmiş) getirmeyle restoranlara, barlara ve etkinliklere sadece aşılanmış ve iyileşmiş (2G kuralı) olanların girebilmesini öngören tedbirler alabilme imkanı tanıyor.Bu kapsamda ayrıca, huzurevleriyle hastanelerde çalışan ve ziyaretçilere test zorunluluğu getirilebilecek.Öte yandan, sahte aşı sertifikaları düzenlenmesi veya kullanılması da ceza kapsamına alınacak.Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Federal Eyalet Temsilciler Meclisinin (Bundesrat) de onayı gerekiyor.

https://tr.sputniknews.com/20211118/almanya-gunluk-65-bin-371-vaka-sayisiyla-rekor-kirdi--1050917261.html

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sosyal demokrat parti (spd), koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, yeşiller ve hür demokrat parti (fdp)