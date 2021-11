https://tr.sputniknews.com/20211118/doviz-burosu-sahipleri-kimlik-tespiti-zorunlulugu-getiren-duzenlemeyi-yargiya-tasimaya-hazirlaniyor-1050923638.html

Döviz bürosu sahipleri, kimlik tespiti zorunluluğu getiren düzenlemeyi yargıya taşımaya hazırlanıyor

Döviz bürosu sahipleri, kimlik tespiti zorunluluğu getiren düzenlemeyi yargıya taşımaya hazırlanıyor

Döviz bürosu sahipleri ve çalışanları, zorunlu sermaye miktarlarını artıran ve döviz işlemi sırasında kimlik tespiti zorunluluğu getiren düzenlemeyi yargıya taşıyacaklarını açıkladı. Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu yetkilileri, düzenlemeyi 29 Kasım'da Danıştay'a götüreceklerini belirterek, dava açılmadan uygulamadan dönülmesini talep etti.'Mutlaka hukuki yola başvurmak gerekiyor'ANKA'ya konuşan platform üyelerinin avukatı Can Bolat, sektör temsilcilerinin ilk kez bir araya geldiğini belirtti. Bolat, eylemden sonra izlenecek yolla ilgili olarak şu bilgiyi verdi:"Öncelikle hükümet yetkilileriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Döviz bürosu sahipleri ve ortakları, yapılan hatalı düzenlemeden dönüleceğini umut ediyor. Biliyoruz ki özellikle bu tür düzenlemelerde mutlaka hukuki yola başvurmak gerekiyor. Dolayısıyla biz de 29 Kasım'da Danıştay'da dava açarak uyuşmazlığa hukuki olarak çözüm ayacağız."“Ben 44 yaşındayım. Mülkiye mezunuyum. Hayatımda ilk defa haksızlığa karşı çıkmak için bir eyleme katıldım” diyen platform kurucularından mali müşavir Adil Yazıcıoğlu, geçen hafta yaptıkları kepenk kapatma eyleminin ardından Çemberlitaş Meydanı'nda polis engeli ile karşılaşmalarının şaşkınlığını dile getirdi.Polisin engellemesinin yersiz olduğunu düşündüğünü söyleyen Yazıcıoğlu, "Çünkü çok önceden bilgi vermiştik. Eyleme bir saat kalana kadar emniyet mensupları oradaydı. Bize hiçbir sorun çıkarmadı. Ne olduysa 1 saat kala Çemberlitaş’ta basın açıklaması yapamayacağımızı ve bizim Beyazıt Meydanı'na gitmemiz gerektiğini söylediler" dedi.'Sektör olarak çözüm önerileri sunuyoruz, kulak ardı edilmemeli'Yazıcıoğlu, bakanlığın katı tutumunun devam ettiğini belirterek, "Bunu üzülerek karşılıyoruz. Çünkü bu sektördeki herkes vatanını, milletini seven insanlardan oluşuyor. Bu düzenlemenin hatalı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Yetkililerin, bizi dinlemiş olmak için vakit ayırdıklarını düşünüyoruz. Halbuki tespitlerimiz ve çözüm önerilerimiz son derece yerindedir. Koskoca bir sektör, hukukçular, mali müşavirler çalışarak çözüm önerileri sunuyoruz. Bunların kulak ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.'Sektör gözden çıkarılmış'Sektör adına yanlışların 2018 yılındaki düzenlemeyle başladığını belirten Yazıcıoğlu, şunları söyledi:"Kayıp-kaçağın artıracağını o zaman da anlatmıştık ama bize kulak verilmedi. Şu anki düzenleme, 2018’deki düzenlemeye göre daha sert. Tamamen sektör gözden çıkarılmıştır. Bunu görüyoruz. Bu sektörün gözden çıkarılması, aslında ülkenin zararına olan bir durumdur. Bunun yerine modern denetim teknikleri, regülasyon önlemleri alınarak sektörün günümüz şartlarına uyarlanmasını talep ediyoruz.Döviz bürolarının kayıt dışı işlemi yoktur. 2018 yılında bu sektör A'dan Z'ye denetimden geçirilmiştir. Belki de hiçbir sektörde olmayan kontrol mekanizması getirilmiştir. Dolayısıyla bu kadar denetimden geçen ve denetimi taze olan bir sektöre bu şekilde bir yaklaşımı, idarenin tutarsızlığı olarak görüyoruz. Biz masumuz."'Düzenleme tek taraflı bir dayatma'30 yıldır döviz bürosu sahibi olan Ümit İlker Avcı, uygulamayı tek taraflı bir dayatma olarak değerlendirdi. Avcı, "En azından fikrimiz alınabilir. Bazı şeyleri birlikte düzenleme yollarına gidilebilir. Haksız şekilde sermaye oranlarının artırılması, şirket bedellerinin sıfıra düşürülmesi, şirket bedellerinin hazineye ödenmesi gibi uygulamalar bizi çok üzmüştür. Hatanın farkına varılıp eskiye dönülmesini umut ediyorum" dedi.Bu arada, döviz bürosu sahipleri, Resmi Gazete'de dün gece yayınlanan tebliğ ile yapılan ve her türlü işlem yerine 100 dolar ve üzerindeki işlemlerde kimlik tespitinin zorunlu olmasına yönelik değişikliği olumlu karşıladı. Ancak bu değişikliğin yeterli olmadığını ifade etti.Döviz büroları, zorunlu sermaye miktarlarındaki yüksek artış ve her türlü döviz işlemi sırasında kimlik tespiti zorunluluğu gibi hükümler içeren düzenlemeyi protesto etmek için 4 Kasım'da kepenk indirmişti. Bakanlık tebliği ile getirilen değişikliklerHazine ve Maliye Bakanlığı'nın döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin 12 Ekim 2021’de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren tebliğ değişikliği ile getirilen düzenlemeler şöyle:- A Grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye, B Grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarıldı.- A Grubu ve B Grubu yetkili müesseselerin sermaye şartının 31 Aralık 2022 tarihine kadar yerine getirmesi hükme bağlandı.- Düzenlemeyle ayrıca, her türlü döviz alım satımlarında kimlik tespiti zorunlu hale getirildi. Bakanlık daha sonra kimlik tespiti zorunluluğunun 100 dolar ve üzeri işlemlerde uygulanmasına karar verdi.

